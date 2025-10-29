7 receitas leves e econômicas com frango

O frango é um alimento versátil e acessível, tornando-se uma escolha popular para refeições rápidas, saudáveis e econômicas. Além de ser uma fonte rica em proteínas, é uma carne magra, o que o torna uma opção leve para quem busca uma dieta equilibrada.

A seguir, veja como preparar 5 receitas irresistíveis com esse ingrediente!

Frango com vegetais

Ingredientes

500 g de peito de frango cortado em cubos

cortado em cubos 2 batatas descascadas e picadas

1 cenoura descascada e cortada em rodelas

1/2 pimentão vermelho sem sementes e cortado em tiras

1 colher de sopa de molho de tomate

1 colher de sopa de cebolinha picada

1 cebola descascada e picada

2 dentes de alho descascados e amassados

1 colher de sopa de azeite

Suco de 1 limão

Sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Água

Modo de preparo

Em panelas separadas, coloque as batatas e a cenoura e cubra com água. Leve ao fogo médio e cozinhe até que os vegetais fiquem al dente. Desligue o fogo, escorra a água e reserve. Em um recipiente, coloque o frango e tempere com suco de limão, sal e pimenta-do-reino. Em uma panela, coloque o azeite e leve ao fogo médio para aquecer. Adicione o alho e a cebola e doure. Acrescente o frango e refogue até ficar dourado. Em seguida, junte o pimentão e o molho de tomate e refogue por mais 2 minutos. Por último, coloque a cenoura e a batata e misture. Acerte o sal e a pimenta-do-reino e salpique com cebolinha. Sirva em seguida.

Arroz com frango e legumes

Ingredientes

4 xícaras de chá de arroz integral cozido

1 peito de frango cortado em cubos

1/2 cebola descascada e picada

2 colheres de sopa de azeite

1 xícara de chá de vagem picada

2 xícaras de chá de floretes de brócolis picados

1 xícara de chá de floretes de couve-flor picados

1 cenoura descascada e cortada em rodelas

1 colher de sopa de salsinha picada

Sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Modo de preparo

Em uma panela, coloque uma colher de sopa de azeite e leve ao fogo médio para aquecer. Adicione o frango e doure. Retire e reserve. Coloque o restante do azeite na panela, acrescente a cebola e doure. Junte a vagem, os floretes de brócolis e de couve-flor e a cenoura e refogue até ficarem macios. Após, coloque o frango reservado e o arroz cozido e misture. Tempere com sal e pimenta-do-reino e polvilhe com salsinha. Sirva em seguida.

Macarrão integral com frango

Ingredientes

3 dentes de alho descascados e amassados

1/2 kg de peito de frango picado

1 colher de sopa de orégano

220 g de molho de tomate

300 g de macarrão integral tipo parafuso

300 ml de caldo de legumes caseiro

250 ml de creme de leite

Sal, pimenta-do-reino moída e óleo a gosto

Modo de preparo

Em uma panela de pressão, coloque o óleo e leve ao fogo médio para aquecer. Adicione o alho e refogue por 2 minutos. Junte o frango e doure. Acrescente o molho de tomate, o caldo de legumes e os temperos e misture. Junte o macarrão e tampe a panela. Cozinhe por 1 minuto após pegar pressão. Desligue o fogo, espere a pressão sair e abra a panela. Coloque o creme de leite e mexa para incorporar. Sirva em seguida.

Frango com brócolis (Imagem: siamionau pavel | Shutterstock)

Frango com brócolis

Ingredientes

500 g de filé de frango cortado em cubos

em cubos 2 xícaras de chá de floretes de brócolis

1 cebola descascada e picada

3 dentes de alho descascados e amassados

Suco de 1 limão

Azeite, sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Água

Modo de preparo

Em uma panela, coloque o azeite e leve ao fogo médio para aquecer. Adicione metade da cebola e doure. Acrescente os floretes de brócolis e refogue até ficarem al dente. Tempere com sal e pimenta-do-reino. Reserve. Em um recipiente, coloque o frango e tempere com sal, pimenta-do-reino e suco de limão. Reserve. Em uma panela, coloque o azeite e leve ao fogo médio para aquecer. Junte o alho e o restante da cebola e doure. Acrescente o frango reservado e doure. Desligue o fogo, coloque os floretes de brócolis e misture. Sirva em seguida.

Frango com curry

Ingredientes

1 peito de frango cortado em cubos

2 dentes de alho descascados e amassados

Suco de 1/2 limão

1 pimentão vermelho sem sementes e picado

vermelho sem sementes e picado 1 cebola descascada e picada

2 colheres de sopa de curry em pó

200 ml de leite de coco

Sal, pimenta-do-reino moída, azeite e cheiro-verde picado a gosto

Modo de preparo

Em um recipiente, coloque o frango e tempere com sal, alho, pimenta-do-reino e suco de limão. Cubra com papel-alumínio e deixe descansar por 2 horas na geladeira. Após, em uma panela, coloque o azeite e leve ao fogo médio para aquecer. Adicione o frango e doure. Acrescente o pimentão e a cebola e refogue até murcharem. Junte o curry e o leite de coco. Reduza o fogo e cozinhe por 3 minutos. Desligue o fogo e, se necessário, acerte o sal e a pimenta-do-reino. Finalize salpicando com cheiro-verde e sirva em seguida.

Panqueca de frango (Imagem: ThiagoSantos | Shutterstock)

Panqueca de frango

Ingredientes

Massa

1 ovo

1 clara de ovo

2 colheres de sopa de flocos de aveia

1/2 xícara de chá de leite desnatado

1 pitada de sal

1 colher de chá de azeite de oliva

Recheio

150 g de peito de frango cozido e desfiado

e desfiado 1/2 tomate sem sementes e picado

1/4 de cebola descascada e picada

1 dente de alho descascado e picado

Sal, pimenta-do-reino moída e azeite de oliva a gosto

Molho de tomate quente para servir

Modo de preparo

Massa

Em um liquidificador, coloque todos os ingredientes da massa e bata até obter uma consistência homogênea. Após, leve uma frigideira antiaderente ao fogo médio para aquecer. Com a ajuda de uma concha, despeje um pouco de massa sobre ela e espalhe. Cozinhe cada lado por 2 minutos. Repita o processo com toda a massa e reserve.

Recheio

Em uma frigideira, coloque o azeite de oliva e leve ao fogo médio para aquecer. Acrescente a cebola e o alho e doure. Junte o frango desfiado, o tomate, o sal e a pimenta-do-reino e refogue por 6 minutos. Desligue o fogo, recheie a massa e enrole a panqueca. Sirva acompanhado com molho de tomate.

Dica: decore as panquecas com cebolinha picada e manjericão.

Torta de frango com legumes

Ingredientes

200 g de peito de frango cozido e desfiado

1 cenoura ralada

ralada 1 abobrinha cortada em cubos

1 cebola picada

2 ovos

100 ml de creme de leite fresco

Azeite, sal, pimenta-do-reino moída e orégano a gosto

Modo de preparo

Em uma panela, aqueça o azeite em fogo médio e refogue a cebola. Adicione o frango, a cenoura e a abobrinha, e tempere com sal, pimenta-do-reino e orégano. Cozinhe por 5 minutos. Reserve. Em uma tigela, bata os ovos e misture o creme de leite até formar um líquido homogêneo. Tempere a mistura com uma pitada de sal. Em uma forma forrada com papel-manteiga, espalhe o recheio de frango e legumes. Despeje a mistura líquida por cima, cobrindo bem o recheio. Leve ao forno preaquecido a 180 °C por cerca de 30-35 minutos. Sirva em seguida.