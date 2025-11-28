7 receitas incríveis de salada de salpicão para o Natal

As receitas de salpicão são presença garantida nas celebrações de fim de ano, trazendo leveza, cor e sabor para a mesa de Natal. Combinando carnes desfiadas, vegetais frescos, frutas e uma base cremosa, o salpicão se transforma em um prato versátil que agrada a todos. Seja para acompanhar a ceia ou complementar o almoço do dia 25, ele é sempre uma escolha prática e deliciosa.
Por isso, abaixo, confira 7 receitas incríveis de salpicão para deixar o seu Natal ainda mais especial!
Salpicão de frango
Ingredientes
- 2 peitos de frango cozidos e desfiados
- 350 g de milho-verde
- 1 cenoura descascada e ralada
- 1/2 cebola descascada e fatiada
- 1/2 xícara de chá de uva-passa
- 1/2 xícara de chá de cebolinha picada
- 1/2 xícara de chá de creme de leite
- 1 xícara de chá de maionese
- Suco de 1/2 limão
- Sal e pimenta-do-reino moída a gosto
- Tomates-cereja cortados ao meio para decorar
- Folhas de alface-roxa e crespa para a base
Modo de preparo
Em um recipiente, misture o frango desfiado com o milho-verde, a cenoura e a cebola. Adicione o creme de leite, a maionese e o suco de limão e mexa para incorporar. Tempere com sal e pimenta-do-reino. Após, transfira o salpicão para uma travessa forrada com folhas de alface. Salpique com uva-passa e decore com tomates-cereja. Leve à geladeira por 30 minutos. Sirva polvilhado com cebolinha.
Salpicão de atum
Ingredientes
- 360 g de atum escorrido
- 1 cenoura descascada e ralada
- 1/2 xícara de chá de ervilha
- 1/2 xícara de chá de milho-verde
- 1/2 cebola-roxa descascada e picada
- 1/2 xícara de chá de maionese
- Sal e pimenta-do-reino moída a gosto
- Batata-palha para servir
Modo de Preparo
Em um recipiente, coloque o atum escorrido, a cenoura, a ervilha, o milho-verde e a cebola-roxa. Adicione a maionese e misture para incorporar. Tempere com sal e pimenta-do-reino. Transfira o salpicão para uma travessa e leve à geladeira por 30 minutos. Na hora de servir, cubra com a batata-palha.
Salpicão de camarão
Ingredientes
- 400 g de camarão limpo e cozido
- 1 cenoura descascada e ralada
- 1/2 pimentão vermelho sem sementes e cortado em tiras
- 1/2 xícara de chá de repolho fatiado
- 1/4 de xícara de chá de cebola-roxa descascada e picada
- 1/2 xícara de chá de maionese
- Suco de 1 limão
- Sal e pimenta-do-reino moída a gosto
- Batata-palha para servir
- Cheiro-verde picado para decorar
Modo de Preparo
Em uma saladeira, misture o camarão com a cenoura, o pimentão, o repolho e a cebola-roxa. Reserve. Em um recipiente, misture a maionese com o suco de limão, o sal e a pimenta-do-reino. Despeje o molho sobre a mistura de camarão e vegetais e mexa para incorporar. Leve à geladeira por 30 minutos. Sirva com a batata-palha e o cheiro-verde.
Salpicão de tofu
Ingredientes
- 100 g tofu defumado cortado em cubos
- 1 cenoura descascada, cozida e cortada em cubos
- 1 maçã-verde sem sementes e cortada em cubos
- 1/2 xícara de chá de milho-verde
- 1/2 xícara de chá de maionese
- 2 colheres de sopa de suco de limão
- Sal e pimenta-do-reino moída a gosto
- Batata-palha para servir
- Cheiro-verde picado para decorar
Modo de Preparo
Em um recipiente, misture o tofu com a cenoura, a maçã-verde e o milho-verde. Adicione a maionese e o suco de limão e mexa para incorporar. Tempere com sal e pimenta-do-reino. Leve à geladeira por 30 minutos. Sirva com a batata-palha e o cheiro-verde.
Salpicão de peito de peru
Ingredientes
- 300 g de peito de peru defumado cortado em cubos
- 1 maçã-verde sem sementes e cortada em cubos
- 1 cenoura descascada e ralada
- 1/2 xícara de chá de milho-verde
- 1/4 de xícara de chá de azeitona picada
- 1/2 cebola-roxa descascada e picada
- 1/2 xícara de chá de maionese
- Suco de 1 limão
- Sal e pimenta-do-reino moída a gosto
- Batata-palha para servir
- Cheiro-verde picado para decorar
Modo de Preparo
Em uma saladeira, misture o peito de peru defumado com a maçã-verde, a cenoura, o milho-verde, a azeitona e a cebola-roxa. Adicione a maionese e o suco de limão e mexa para incorporar. Tempere com sal e pimenta-do-reino. Leve à geladeira por 15 minutos. Sirva com a batata-palha e o cheiro-verde.
Salpicão de repolho
Ingredientes
- 2 xícaras de chá de repolho fatiado
- 1 cenoura descascada e ralada
- 1/2 xícara de chá de maionese
- 1/4 de xícara de chá de creme de leite
- 350 g de milho-verde
- 350 g de ervilha
- 1 xícara de chá de uva-passa
- Suco de 1 limão
- Sal e pimenta-do-reino moída a gosto
- 100 g de batata-palha
Modo de Preparo
Em uma saladeira, misture o repolho com a cenoura, o milho-verde, a ervilha e a uva-passa. Reserve. Em um recipiente, misture a maionese com o creme de leite e o suco de limão. Tempere com sal e pimenta-do-reino. Despeje o molho sobre a mistura de vegetais e mexa para incorporar. Leve à geladeira até o momento de servir. Cubra com a batata-palha.
Salpicão de tender com abacaxi
Ingredientes
- 2 xícaras de chá de tender picado
- 1 xícara de chá de abacaxi cortado em cubos
- 1 cenoura descascada e ralada
- 1/2 xícara de chá de uva-passa
- 1/2 xícara de chá de maionese
- 1 colher de sopa de mel
- Batata-palha para servir
- Salsinha picada a gosto
Modo de preparo
Em uma saladeira, misture o tender com o abacaxi, a cenoura e a uva-passa. Adicione a maionese e o mel e mexa para incorporar. Leve à geladeira por 30 minutos. Sirva com a batata-palha e a salsinha.