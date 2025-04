É totalmente possível aproveitar a Páscoa com sabor e equilíbrio, sem sair da dieta. Com criatividade e ingredientes mais saudáveis, dá para adaptar pratos tradicionais ou preparar novas receitas fit que combinam com a data.

A seguir, confira 7 receitas fit para a Páscoa!

Frango grelhado com aspargos

Ingredientes

2 peitos de frango

1 maço de aspargo

Suco de 1 limão

2 dentes de alho picados

Azeite, sal, pimenta-do-reino moída e alecrim a gosto

Modo de preparo

Em um recipiente, tempere os peitos de frango com sal, pimenta-do-reino, alho, alecrim e suco de limão. Deixe marinar por pelo menos 30 minutos na geladeira. Enquanto isso, lave e corte as extremidades duras dos aspargos. Você pode descascar levemente os talos se preferir.

Em um recipiente, tempere os aspargos com azeite, sal e pimenta-do-reino. Preaqueça uma grelha em fogo médio, coloque os peitos de frango e cozinhe por cerca de 6-8 minutos de cada lado, ou até que estejam cozidos por completo. Depois, na mesma grelha, coloque os aspargos e cozinhe por cerca de 4-5 minutos, até que fiquem macios, porém crocantes. Sirva em seguida.

Escondidinho de batata-doce e frango

Ingredientes

2 batatas-doces cozidas e amassadas

2 peitos de frango cozidos e desfiados

1 cebola picada

2 dentes de alho picados

1 xícara de chá de molho de tomate

1/2 xícara de chá de queijo cottage

Sal e azeite de oliva a gosto

Modo de preparo

Em uma panela, aqueça um pouco de azeite de oliva em fogo médio e refogue a cebola e o alho até ficarem dourados. Adicione o frango desfiado e o molho de tomate à panela. Tempere com sal e cozinhe por 8 minutos. Em um refratário, coloque metade do purê de batata-doce no fundo e espalhe o frango refogado sobre ele. Cubra com o restante do purê. Distribua o queijo cottage por cima. Leve ao forno médio preaquecido por cerca de 20 minutos, ou até dourar. Sirva em seguida.

Cogumelo recheado com ricota e espinafre

Ingredientes

12 cogumelos Paris

1 xícara de chá de ricota

1 xícara de chá de espinafre picado

2 dentes de alho picados

Azeite de oliva, sal e páprica a gosto

Modo de preparo

Em uma frigideira, aqueça o azeite em fogo médio e refogue o alho. Remova os talos dos cogumelos, reserve a parte superior e adicione os talos e o espinafre à frigideira. Cozinhe até que o espinafre esteja murcho. Em uma tigela, misture a ricota com a mistura de espinafre e cogumelo. Tempere com sal e páprica. Recheie a parte superior dos cogumelos com a mistura de ricota e espinafre. Coloque em uma assadeira untada com azeite e leve ao forno médio preaquecido por cerca de 15-20 minutos, ou até que os cogumelos estejam macios. Sirva em seguida.

Salada de quinoa com vegetais (Imagem: Ildi Papp | Shutterstock)

Salada de quinoa com vegetais

Ingredientes

1 xícara de chá de quinoa cozida

cozida 2 tomates cortados em cubos

1 pepino cortado em cubos

1 pimentão amarelo cortado em cubos

1 pimentão verde cortado em cubos

Suco de 1 limão

Azeite de oliva, sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Modo de preparo

Em uma tigela grande, misture a quinoa cozida, os tomates, o pepino e os pimentões. Em uma tigela pequena, misture o suco de limão, o azeite de oliva, o sal e a pimenta-do-reino. Despeje o molho sobre a salada de quinoa e misture bem para incorporar. Sirva em seguida.

Peixe ao papillote com vegetais

Ingredientes

4 filés de tilápia picados

picados 2 cenouras cortadas em palitos finos

1 abobrinha cortada em rodelas finas

1 cebola-roxa fatiada

Suco de 2 limões

2 colheres de sopa de azeite de oliva

Sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Modo de preparo

Corte quatro pedaços de papel-manteiga em formato de coração. Divida os vegetais cortados entre os quatro pedaços de papel-manteiga, colocando uma porção no centro de cada um. Em um recipiente, tempere os filés de peixe com sal, pimenta-do-reino e suco de limão. Coloque um filé sobre cada porção de vegetais. Regue-os com azeite de oliva e feche os pacotes de papel-manteiga, dobrando as bordas para selar. Coloque os pacotes em uma assadeira e leve ao forno médio preaquecido por 20 minutos, ou até que o peixe esteja cozido e os vegetais estejam macios. Sirva em seguida.

Nhoque de batata-doce com molho de tomate (Imagem: MariaKovaleva | Shutterstock)

Nhoque de batata-doce com molho de tomate

Ingredientes

Nhoque

2 xícaras de chá de batata-doce cozida e amassada

cozida e amassada 1 xícara de chá de farinha de aveia

1 colher de sopa de azeite de oliva

Noz-moscada em pó, pimenta-do-reino moída e sal a gosto

Água para cozinhar

Molho de tomate

4 tomates maduros picados

2 dentes de alho amassados

1/2 cebola picada

1 colher de sopa de azeite de oliva

Sal, manjericão fresco e pimenta-do-reino moída a gosto

Modo de preparo

Nhoque

Em uma tigela, adicione ao purê o azeite, o sal, os temperos e vá colocando a farinha de aveia aos poucos, misturando até a massa ficar homogênea e desgrudar levemente das mãos. Divida a massa em partes, faça rolinhos e corte em pedaços pequenos. Se quiser, use um garfo para marcar levemente os nhoques.

Em fogo médio, ferva água em uma panela grande com um pouco de sal. Cozinhe os nhoques em pequenas quantidades; quando subirem à superfície, estão prontos. Retire com uma escumadeira e reserve.

Molho de tomate

Em uma panela, aqueça o azeite em fogo médio e refogue a cebola e o alho. Adicione os tomates picados e cozinhe por cerca de 15 a 20 minutos, até formar um molho espesso. Tempere com sal, pimenta-do-reino e finalize com manjericão. Misture os nhoques cozidos ao molho e sirva quente.

Salada morna de grão-de-bico com bacalhau

Ingredientes

300 g de bacalhau dessalgado

dessalgado 2 xícaras de chá de grão-de-bico cozido e escorrido

1/2 cebola-roxa fatiada

1/2 pimentão vermelho cortado em tiras finas

1/2 pimentão amarelo cortado em tiras finas

1 dente de alho picado

1/4 de xícara de chá de azeite de oliva

Suco de 1/2 limão

Salsinha picada, pimenta-do-reino moída e sal a gosto

Água para cozinhar

Modo de preparo

Em uma panela em fogo médio, cozinhe o bacalhau em água fervente por cerca de 10 minutos. Escorra, deixe esfriar um pouco e desfie em lascas médias. Em uma frigideira grande, aqueça metade do azeite em fogo médio e refogue a cebola, o alho e os pimentões até ficarem levemente macios, mas ainda crocantes. Acrescente o bacalhau desfiado à frigideira, mexendo por alguns minutos para pegar sabor. Regue com o suco de limão e tempere com pimenta-do-reino. Junte o grão-de-bico à mistura e aqueça por mais 2 minutos, apenas para incorporar os sabores. Desligue o fogo. Transfira para uma travessa, regue com o restante do azeite, polvilhe salsinha picada e ajuste o sal se necessário. Sirva em seguida.