7 receitas fit com quinoa que ajudam a aumentar a massa muscular

A quinoa é um alimento rico em nutrientes, proteínas e fibras. Isso permite que ela seja uma opção saudável para uma dieta balanceada. Ainda, é fácil de preparar e permite diversas combinações saborosas, sendo a opção ideal para quem busca melhorar a alimentação, ganhar massa muscular ou emagrecer.

A seguir, confira 7 receitas fit com quinoa para ganhar massa muscular!

Salada de quinoa

Ingredientes

1 xícara de chá de quinoa

1 pepino cortado em cubos

Suco de 1 limão

1 pimentão vermelho cortado em cubos

2 colheres de sopa de azeite de oliva

1 cenoura cortada em cubos

cortada em cubos 1 colher de sopa de cheiro-verde picado

Sal a gosto

Água

Modo de preparo

Em uma panela, coloque a quinoa, cubra com água e leve ao fogo médio. Acrescente sal e cozinhe por 15 minutos. Adicione a cenoura e cozinhe até secar a água, com a panela semitampada. Em seguida, transfira para uma saladeira e adicione o pimentão e o pepino. Em um recipiente, misture o suco de limão, o azeite de oliva e o sal. Junte à quinoa, salpique com cheiro-verde e misture. Sirva em seguida.

Cuscuz de quinoa com ricota

Ingredientes

50 g de ricota esfarelada

1 xícara de chá de tomate sem sementes e cortado em cubos

1/4 de xícara de chá de cebola-roxa descascada e picada

100 g de quinoa cozida

1 colher de sopa de semente de linhaça

1/4 de xícara de chá de nozes picadas

1 colher de sopa de hortelã picada

1 colher de sopa de azeite de oliva

Sal a gosto

Modo de preparo

Em um recipiente, coloque todos os ingredientes e misture. Depois, coloque a mistura em forminhas para empada para modelar. Desenforme e sirva em seguida.

Hambúrguer de quinoa

Ingredientes

1/2 xícara de chá de quinoa cozida

1/2 cebola-roxa descascada e ralada

descascada e ralada 1 dente de alho descascado e picado

1 colher de sopa de amaranto em flocos

2 ovos

1 colher de sopa de semente de girassol

1 punhado de cebolinha picada

Sal e azeite de oliva a gosto

Modo de preparo

Em uma panela, aqueça o azeite de oliva em fogo médio e refogue a cebola-roxa e o alho até dourar. Adicione o restante dos ingredientes, exceto a cebolinha, e refogue por 5 minutos. Desligue o fogo, aguarde amornar e junte a cebolinha. Após, com uma colher, pegue pequenas porções de massa e modele no formato de hambúrgueres. Grelhe-os em uma frigideira antiaderente em fogo médio e sirva em seguida.

Quinoa com frango e brócolis (Imagem: Azra H | Shutterstock)

Quinoa com frango e brócolis

Ingredientes

1 xícara de chá de quinoa

1 peito de frango

2 xícaras de chá de floretes de brócolis cozidos

cozidos 2 colheres de sopa de azeite de oliva

1 cebola descascada e picada

2 dentes de alho descascados e picados

Suco de 1 limão

Sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Água

Modo de preparo

Em uma panela, coloque a quinoa, cubra com água e cozinhe em fogo médio até secar e ficar macia. Desligue o fogo e reserve. Em um recipiente, tempere o peito de frango com suco de limão, sal e pimenta-do-reino. Após, em uma frigideira, aqueça o azeite de oliva em fogo médio e refogue a cebola e o alho até dourar. Adicione o peito de frango e frite até dourar. Sirva o frango com a quinoa e os floretes de brócolis.

Cozido de quinoa com lentilha

Ingredientes

1/2 xícara de chá de quinoa

5 colheres de sopa de lentilha

2 colheres de sopa de azeite de oliva

6 xícaras de chá de água

1 cenoura descascada e cortada em cubos

1/2 colher de chá de açafrão em pó

Sal e gengibre ralado a gosto

Água

Modo de preparo

Em um recipiente, deixe a lentilha de molho na água por 4 horas. Depois, escorra e misture com a quinoa. Lave em água corrente e escorra o excesso de água. Em uma panela, aqueça o azeite de oliva em fogo médio e refogue o gengibre e o açafrão por 3 minutos. Adicione a mistura de quinoa e lentilha e refogue por 3 minutos. Cubra com as 6 xícaras de chá de água. Quando ferver, acrescente o sal e reduza o fogo. Tampe a panela e cozinhe por 20 minutos. Junte a cenoura, misture e cozinhe até secar a água. Sirva em seguida.

Muffin de quinoa (Imagem: iuliia_n | Shutterstock)

Muffin de quinoa

Ingredientes

1 xícara de chá de quinoa cozida

2 ovos

1/2 xícara de chá de queijo cottage

1 punhado de espinafre refogado e picado

1 dente de alho descascado e amassado

Sal, pimenta-do-reino moída e azeite de oliva a gosto

6 tomates-cereja cortados ao meio (um para cada muffin)

1/2 colher de chá de fermento químico em pó

Azeite de oliva para untar

Modo de preparo

Em um recipiente, misture a quinoa cozida com os ovos, o queijo cottage, as folhas de espinafre e o alho. Tempere com sal, pimenta-do-reino e azeite de oliva. Adicione o fermento químico e mexa até formar uma massa úmida e encorpada. Distribua em forminhas de muffin untadas com azeite de oliva. Coloque meio tomate-cereja por cima de cada um e leve ao forno preaquecido a 180 °C até dourar levemente. Retire do forno, aguarde esfriar e desenforme com cuidado. Sirva em seguida.

Sobremesa fit de quinoa

Ingredientes

1 xícara de chá de quinoa cozida

1/2 xícara de chá de iogurte grego

grego 1 colher de sopa de mel

1 banana descascada e cortada em rodelas

5 amêndoas trituradas

1 colher de chá de cacau em pó

Modo de preparo

Em um recipiente, coloque a quinoa cozida e cubra com iogurte grego. Acrescente o cacau em pó e misture até obter uma pasta homogênea. Adicione a banana e regue com mel. Finalize polvilhando com as amêndoas e sirva em seguida.