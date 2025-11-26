Variedades

7 receitas fit com quinoa que ajudam a aumentar a massa muscular

5 minutos de leitura
Tribuna do Paraná
Por EdiCase Redação EdiCase
- Atualizado: 26/11/25 19h06
Salada de quinoa (Imagem: Losangela | Shutterstock)

A quinoa é um alimento rico em nutrientes, proteínas e fibras. Isso permite que ela seja uma opção saudável para uma dieta balanceada. Ainda, é fácil de preparar e permite diversas combinações saborosas, sendo a opção ideal para quem busca melhorar a alimentação, ganhar massa muscular ou emagrecer.

A seguir, confira 7 receitas fit com quinoa para ganhar massa muscular!

Salada de quinoa

Ingredientes

  • 1 xícara de chá de quinoa
  • 1 pepino cortado em cubos
  • Suco de 1 limão
  • 1 pimentão vermelho cortado em cubos
  • 2 colheres de sopa de azeite de oliva
  • 1 cenoura cortada em cubos
  • 1 colher de sopa de cheiro-verde picado
  • Sal a gosto
  • Água

Modo de preparo

Em uma panela, coloque a quinoa, cubra com água e leve ao fogo médio. Acrescente sal e cozinhe por 15 minutos. Adicione a cenoura e cozinhe até secar a água, com a panela semitampada. Em seguida, transfira para uma saladeira e adicione o pimentão e o pepino. Em um recipiente, misture o suco de limão, o azeite de oliva e o sal. Junte à quinoa, salpique com cheiro-verde e misture. Sirva em seguida.

Cuscuz de quinoa com ricota

Ingredientes

  • 50 g de ricota esfarelada
  • 1 xícara de chá de tomate sem sementes e cortado em cubos
  • 1/4 de xícara de chá de cebola-roxa descascada e picada
  • 100 g de quinoa cozida
  • 1 colher de sopa de semente de linhaça
  • 1/4 de xícara de chá de nozes picadas
  • 1 colher de sopa de hortelã picada
  • 1 colher de sopa de azeite de oliva
  • Sal a gosto

Modo de preparo

Em um recipiente, coloque todos os ingredientes e misture. Depois, coloque a mistura em forminhas para empada para modelar. Desenforme e sirva em seguida.

Hambúrguer de quinoa

Ingredientes

  • 1/2 xícara de chá de quinoa cozida
  • 1/2 cebola-roxa descascada e ralada
  • 1 dente de alho descascado e picado
  • 1 colher de sopa de amaranto em flocos
  • 2 ovos
  • 1 colher de sopa de semente de girassol
  • 1 punhado de cebolinha picada
  • Sal e azeite de oliva a gosto

Modo de preparo

Em uma panela, aqueça o azeite de oliva em fogo médio e refogue a cebola-roxa e o alho até dourar. Adicione o restante dos ingredientes, exceto a cebolinha, e refogue por 5 minutos. Desligue o fogo, aguarde amornar e junte a cebolinha. Após, com uma colher, pegue pequenas porções de massa e modele no formato de hambúrgueres. Grelhe-os em uma frigideira antiaderente em fogo médio e sirva em seguida.

Prato branco com quinoa, brócolis e frango
Quinoa com frango e brócolis (Imagem: Azra H | Shutterstock)

Quinoa com frango e brócolis

Ingredientes

  • 1 xícara de chá de quinoa
  • 1 peito de frango
  • 2 xícaras de chá de floretes de brócolis cozidos
  • 2 colheres de sopa de azeite de oliva
  • 1 cebola descascada e picada
  • 2 dentes de alho descascados e picados
  • Suco de 1 limão
  • Sal e pimenta-do-reino moída a gosto
  • Água

Modo de preparo

Em uma panela, coloque a quinoa, cubra com água e cozinhe em fogo médio até secar e ficar macia. Desligue o fogo e reserve. Em um recipiente, tempere o peito de frango com suco de limão, sal e pimenta-do-reino. Após, em uma frigideira, aqueça o azeite de oliva em fogo médio e refogue a cebola e o alho até dourar. Adicione o peito de frango e frite até dourar. Sirva o frango com a quinoa e os floretes de brócolis.

Cozido de quinoa com lentilha

Ingredientes

  • 1/2 xícara de chá de quinoa
  • 5 colheres de sopa de lentilha
  • 2 colheres de sopa de azeite de oliva
  • 6 xícaras de chá de água
  • 1 cenoura descascada e cortada em cubos
  • 1/2 colher de chá de açafrão em pó
  • Sal e gengibre ralado a gosto
  • Água

Modo de preparo

Em um recipiente, deixe a lentilha de molho na água por 4 horas. Depois, escorra e misture com a quinoa. Lave em água corrente e escorra o excesso de água. Em uma panela, aqueça o azeite de oliva em fogo médio e refogue o gengibre e o açafrão por 3 minutos. Adicione a mistura de quinoa e lentilha e refogue por 3 minutos. Cubra com as 6 xícaras de chá de água. Quando ferver, acrescente o sal e reduza o fogo. Tampe a panela e cozinhe por 20 minutos. Junte a cenoura, misture e cozinhe até secar a água. Sirva em seguida.

Muffin de quinoa com um tomate-cereja em cima, sobre um prato marrom, cortado ao meio
Muffin de quinoa (Imagem: iuliia_n | Shutterstock)

Muffin de quinoa

Ingredientes

  • 1 xícara de chá de quinoa cozida
  • 2 ovos
  • 1/2 xícara de chá de queijo cottage
  • 1 punhado de espinafre refogado e picado
  • 1 dente de alho descascado e amassado
  • Sal, pimenta-do-reino moída e azeite de oliva a gosto
  • 6 tomates-cereja cortados ao meio (um para cada muffin)
  • 1/2 colher de chá de fermento químico em pó
  • Azeite de oliva para untar

Modo de preparo

Em um recipiente, misture a quinoa cozida com os ovos, o queijo cottage, as folhas de espinafre e o alho. Tempere com sal, pimenta-do-reino e azeite de oliva. Adicione o fermento químico e mexa até formar uma massa úmida e encorpada. Distribua em forminhas de muffin untadas com azeite de oliva. Coloque meio tomate-cereja por cima de cada um e leve ao forno preaquecido a 180 °C até dourar levemente. Retire do forno, aguarde esfriar e desenforme com cuidado. Sirva em seguida.

Sobremesa fit de quinoa

Ingredientes

  • 1 xícara de chá de quinoa cozida
  • 1/2 xícara de chá de iogurte grego
  • 1 colher de sopa de mel
  • 1 banana descascada e cortada em rodelas
  • 5 amêndoas trituradas
  • 1 colher de chá de cacau em pó

Modo de preparo

Em um recipiente, coloque a quinoa cozida e cubra com iogurte grego. Acrescente o cacau em pó e misture até obter uma pasta homogênea. Adicione a banana e regue com mel. Finalize polvilhando com as amêndoas e sirva em seguida.

Grupos de WhatsApp da Tribuna
Receba Notícias no seu WhatsApp!
Receba as notícias do seu bairro e do seu time pelo WhatsApp.
Participe dos Grupos da Tribuna