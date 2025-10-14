O frango é versátil e nutritivo, ideal para compor receitas práticas do dia a dia. Rico em proteínas de alta qualidade e com baixo teor de gordura, ele contribui para a manutenção da massa muscular e oferece saciedade. Quando preparado no forno, se torna ainda mais prático: o processo é simples, saudável e resulta em um prato saboroso, com carne macia por dentro e dourada por fora.

A seguir, confira 7 receitas fit com frango para fazer no forno!

Frango assado com abobrinha e batata

Ingredientes

4 filés de frango

1 batata com casca cortada em meia-lua

1 abobrinha cortada em rodelas

cortada em rodelas 2 colheres de sopa de azeite

2 xícaras de chá de folhas de rúcula

Sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Modo de preparo

Em um recipiente, coloque os filés de frango e tempere com sal e pimenta-do-reino. Reserve. Em outro recipiente, coloque a batata e a abobrinha e regue com metade do azeite. Após, disponha os filés de frango, a batata e a abobrinha em uma assadeira e regue com o restante do azeite. Leve ao forno preaquecido a 200 °C por 30 minutos. Sirva em seguida com a rúcula e tempere com sal e pimenta-do-reino.

Bolinho de mandioca com frango

Ingredientes

300 g de mandioca descascada e cozida

descascada e cozida 3 ovos

3 colheres de sopa de farinha de amêndoas

300 g de peito de frango cozido e desfiado

2 colheres de sopa de farinha de linhaça

Sal a gosto

Azeite para untar

Modo de preparo

Em um recipiente, coloque a mandioca e tempere com sal. Adicione 2 ovos e a farinha de amêndoas e mexa até obter uma massa homogênea. Após, com a ajuda de uma colher, pegue um pouco de massa e abra na palma da mão. Recheie com um pouco de frango desfiado e modele no formato de uma bolinha. Repita o processo com toda a massa e empane os bolinhos, passando no restante do ovo e na farinha de linhaça. Disponha em uma assadeira untada com azeite e leve ao forno preaquecido a 220 °C por 30 minutos. Sirva em seguida.

Sobrecoxa assada com limão-siciliano e ervas finas

Ingredientes

6 sobrecoxas de frango sem pele

Suco e raspas de 1 limão-siciliano

3 dentes de alho picados

2 colheres de sopa de azeite de oliva

1 colher de chá de sal

Pimenta-do-reino moída a gosto

1 colher de chá de ervas finas

1/2 xícara de chá de água

Modo de preparo

Em uma tigela grande, coloque as sobrecoxas e adicione o suco e as raspas do limão-siciliano, o alho, o azeite, o sal, a pimenta-do-reino e as ervas finas. Misture bem e deixe marinar por pelo menos 30 minutos (ou até 2 horas na geladeira). Transfira as sobrecoxas para uma assadeira, despejando o tempero por cima. Acrescente a água no fundo da forma para manter a umidade durante o cozimento. Cubra com papel-alumínio e leve ao forno preaquecido a 200 °C por cerca de 30 minutos. Depois, retire o papel-alumínio e asse por mais 20 a 25 minutos, até que o frango fique dourado e suculento. Sirva em seguida.

Frango com brócolis (Imagem: Alexander Prokopenko | Shutterstock)

Frango com brócolis

Ingredientes

4 peitos de frango cortados em cubos

cortados em cubos 2 xícaras de chá de floretes de brócolis

2 colheres de sopa de azeite

Sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Modo de preparo

Em um recipiente, coloque o frango e tempere com sal e pimenta-do-reino. Transfira para uma assadeira e reserve. Em outro recipiente, coloque os floretes de brócolis e metade do azeite, mexa para incorporar e disponha na assadeira com o frango. Regue com o restante do azeite e leve ao forno preaquecido a 200 °C por 30 minutos. Sirva em seguida.

Hambúrguer de frango com aveia

Ingredientes

350 g de peito de frango moído

1/2 cebola descascada e picada

2 dentes de alho descascados e amassados

2 colheres de sopa de farinha de aveia

Sal, pimenta-do-reino moída, páprica defumada e cebolinha picada a gosto

Azeite para untar

Modo de preparo

Em um processador de alimentos, coloque o frango, a cebola, o alho e a cebolinha e processe até incorporar. Transfira para um recipiente, adicione a farinha de aveia, o sal, a pimenta-do-reino e a páprica e misture até obter uma massa homogênea. Após, com a ajuda de uma colher, pegue um pouco de massa e modele no formato de um hambúrguer. Repita o processo com toda a massa e disponha em uma assadeira untada com azeite. Leve ao forno preaquecido em temperatura média por 20 minutos, virando na metade do tempo. Sirva em seguida.

Peito de frango recheado com ervas e creme leve (Imagem: A. Zhuravleva | Shutterstock)

Peito de frango recheado com ervas e creme leve

Ingredientes

2 peitos de frango grandes e limpos

grandes e limpos Sal e pimenta-do-reino moída a gosto

1 colher de sopa de azeite de oliva

170 g de iogurte natural desnatado

2 colheres de sopa de ricota amassada

1 dente de alho picado

1 colher de sopa de salsinha picada

1 colher de sopa de manjericão fresco picado

1 colher de chá de dill

Páprica doce para polvilhar

Azeite de oliva para untar

Modo de preparo

Em uma tigela, misture o iogurte natural, a ricota, o alho, a salsinha, o manjericão e o dill. Tempere com uma pitada de sal e pimenta-do-reino e reserve. Faça um corte horizontal em cada peito de frango, formando uma abertura sem separar as metades. Tempere com sal e pimenta-do-reino por fora e por dentro.

Coloque o creme de ervas dentro de cada peito e feche com palitos de dente para o recheio não escapar durante o cozimento. Disponha os filés em uma assadeira untada com azeite, polvilhe páprica por cima e leve ao forno preaquecido a 200 °C por cerca de 30 a 35 minutos, até o frango ficar dourado e cozido por dentro. Sirva em seguida.

Filé de frango gratinado com iogurte natural e aveia

Ingredientes

4 filés de peito de frango

Sal, orégano e pimenta-do-reino moída a gosto

Suco de 1/2 limão

170 g de iogurte natural sem açúcar

1 xícara de chá de aveia em flocos finos

1 colher de sopa de azeite de oliva

Azeite de oliva para untar

Modo de preparo

Coloque os filés em uma tigela e tempere com sal e pimenta-do-reino. Deixe marinar por pelo menos 20 minutos. Em outro recipiente, misture o iogurte natural com o suco de limão até formar um creme homogêneo. Em um prato, misture a aveia com orégano e o azeite. Disponha os filés em uma assadeira untada com azeite. Cubra cada um com uma camada do creme de iogurte e finalize com a mistura de aveia por cima. Leve ao forno preaquecido a 200 °C por cerca de 25 a 30 minutos, ou até que o frango fique dourado e cozido por completo. Sirva em seguida.