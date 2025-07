7 receitas fáceis e fitness de pudim

Os pudins são uma das sobremesas favoritas entre os brasileiros. Deliciosos e práticos, eles estão sempre presentes nas confraternizações e são praticamente uma fuga irresistível da dieta. A boa notícia é que você não precisa mais escolher entre eles e a alimentação equilibrada, pois o que não falta são receitas de pudins fitness para você aproveitar sem culpa. A seguir, confira algumas opções!

Pudim com whey protein

Ingredientes

Pudim

100 g de leite em pó integral

2 scoops de whey protein sabor baunilha

sabor baunilha 4 colheres de sopa de adoçante em pó

300 ml de água

3 ovos

Óleo de coco para untar

Calda

2 colheres de sopa de néctar de coco

2 colheres de chá de água

Modo de preparo

Pudim

Em um liquidificador, coloque todos os ingredientes do pudim e bata até obter uma consistência homogênea. Unte uma forma para pudim com óleo de coco e despeje a mistura batida nela. Em banho-maria, leve ao forno preaquecido em temperatura médio por 40 minutos. Retire do forno, espere esfriar e leve à geladeira por 2 horas.

Calda

Em uma panela, coloque o néctar de coco e a água e leve ao fogo médio, mexendo sempre, até obter uma calda dourada. Desligue o fogo e espere esfriar. Retire o pudim da geladeira e desenforme com cuidado. Despeje a calda sobre ele e sirva em seguida.

Pudim de aveia com banana

Ingredientes

Pudim

3 bananas descascadas e amassadas

descascadas e amassadas 2 xícaras de chá de leite integral

3 ovos

1 xícara de chá de farinha de aveia

3 colheres de sopa de adoçante em pó

1 colher de chá de canela em pó

2 colheres de chá de óleo de coco

Óleo de coco para untar

Calda

2 xícaras de chá de água

3 colheres de sopa de açúcar de coco

1 xícara de chá de uva-passa

2 canelas em pau

1 cravo-da-índia

Modo de preparo

Pudim

Em um liquidificador, coloque todos os ingredientes do pudim, bata por 3 minutos e despeje em uma forma com furo no meio untada com óleo de coco. Em banho-maria, leve ao forno preaquecido a 180 °C por 40 minutos. Após, retire do forno, espere esfriar e leve à geladeira.

Calda

Em uma panela, coloque todos os ingredientes da calda e leve ao fogo médio, mexendo sempre, até engrossar levemente. Desligue o fogo, remova as especiarias e espere esfriar. Retire o pudim da geladeira, desenforme com cuidado e despeje a calda sobre ele. Sirva em seguida.

Pudim com calda de laranja

Ingrediente

4 claras de ovo

4 colheres de sopa de adoçante em pó

1/2 colher de chá de essência de baunilha

Suco de 3 laranjas

1 colher de sopa de amido de milho

Folhas de hortelã para decorar

Óleo de coco para untar

Modo de preparo

Em uma batedeira, coloque as claras e bata até obter o ponto de neve. Adicione o adoçante e bata até obter um suspiro. Acrescente a baunilha e bata novamente para incorporar. Despeje a mistura em forminhas de pudim untadas com óleo de coco e leve ao forno preaquecido em temperatura média por 7 minutos. Retire do forno, espere amornar e desenforme com cuidado. Reserve.

Em uma panela, coloque o suco de laranja e o amido de milho e leve ao fogo médio até engrossar, mexendo sempre para não empelotar. Desligue o fogo, espere esfriar e despeje a mistura sobre os pudins. Sirva decorado com as folhas de hortelã.

Pudim de iogurte com calda de morango (Imagem: Carmen Steiner | Shutterstock)

Pudim de iogurte com calda de morango

Ingredientes

400 ml de iogurte natural desnatado

desnatado 200 ml de leite desnatado

1 1/2 xícara de chá de leite em pó integral

1/2 xícara de chá de água

4 colheres de sopa de xilitol

10 morangos picados

Adoçante em pó a gosto

Óleo de coco para untar

Modo de preparo

Em um liquidificador, coloque o leite em pó, a água e o xilitol e bata até obter uma consistência homogênea. Transfira para um recipiente com tampa e leve à geladeira por 4 horas. Após, coloque a mistura novamente no liquidificador, adicione o restante dos ingredientes (exceto os morangos e o adoçante em pó) e bata até obter uma textura lisa.

Despeje a mistura batida em uma forma para pudim untada com óleo de coco e, em banho-maria, leve ao forno preaquecido em temperatura média por 40 minutos. Após, retire do forno, espere esfriar e leve à geladeira por 3 horas.

Em uma panela, coloque o adoçante e os morangos e leve ao fogo médio para cozinhar até a fruta amolecer e obter uma calda. Desligue o fogo e espere esfriar. Retire o pudim da geladeira e desenforme com cuidado. Despeje a calda sobre ele e sirva em seguida.

Pudim de batata-doce

Ingredientes

2 batatas-doces cozidas, descascadas e amassadas

cozidas, descascadas e amassadas 3 ovos

1 xícara de chá de leite de aveia

1/4 de xícara de chá de açúcar de coco

1 colher de chá de essência de baunilha

1 pitada de sal

Canela em pó a gosto

2 colheres de sopa de adoçante em pó

2 colheres de sopa de água

Óleo de coco para untar

Modo de preparo

Em um liquidificador, coloque todos os ingredientes, exceto o adoçante e a água, e bata até obter uma consistência homogênea. Despeje em uma forma para pudim untada com óleo de coco e, em banho-maria, leve ao forno preaquecido em temperatura média até firmar e dourar as bordas. Retire do forno, espere esfriar e leve à geladeira por 2 horas.

Em uma panela, coloque o adoçante em pó e a água e leve ao fogo médio, mexendo sempre, até obter uma calda dourada. Desligue o fogo e espere esfriar. Retire o pudim da geladeira e desenforme com cuidado. Despeje a calda sobre ele e sirva em seguida.

Pudim de matcha (Imagem: Aksana Ban | Shutterstock)

Pudim de matcha

Ingredientes

400 ml de leite vegetal

1 colher de sopa de matcha em pó peneirado

2 colheres de sopa de mel

1 colher de chá de essência de baunilha

1 colher de sopa de amido de milho

12 g de gelatina incolor sem sabor

3 colheres de sopa de água para hidratar a gelatina

Óleo de coco para untar

Matcha em pó para polvilhar

Modo de preparo

Em uma panela, misture o leite vegetal, o matcha, o mel, a baunilha e o amido de milho até ficar homogêneo. Leve ao fogo médio, mexendo sem parar, até começar a engrossar levemente. Enquanto isso, hidrate a gelatina com a água e dissolva conforme as instruções da embalagem. Retire a panela do fogo, adicione a gelatina dissolvida e misture bem até incorporar completamente. Distribua a mistura em uma forma de pudim levemente untada com óleo de coco. Leve à geladeira por pelo menos 4 horas ou até firmar bem. Desenforme com cuidado e polvilhe matcha por cima antes de servir.

Pudim de coco

Ingredientes

400 ml de leite de coco

200 ml de água

2 colheres de sopa de coco ralado sem açúcar

2 colheres de sopa de mel

1 colher de chá de essência de baunilha

12 g de gelatina incolor sem sabor

5 colheres de sopa de água para hidratar a gelatina

Óleo de coco para untar

Coco ralado para finalizar

Modo de preparo

Em um recipiente, hidrate a gelatina com a água e reserve. Em uma panela, misture o leite de coco, a água, o mel, o coco ralado e a baunilha. Leve ao fogo médio, mexendo até começar a aquecer bem (sem ferver). Desligue o fogo, adicione a gelatina hidratada e mexa até dissolver completamente. Despeje a mistura em uma forma de pudim levemente untada com óleo de coco. Leve à geladeira por pelo menos 4 horas ou até que esteja firme. Desenforme com cuidado e finalize com coco ralado por cima. Sirva em seguida.