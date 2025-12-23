7 receitas fáceis de tender para o Natal

O tender é um dos pratos tradicionais que não pode faltar na ceia de Natal. Essa é uma carne de porco muito saborosa e prática de fazer. E, além de tudo, costuma servir muitas pessoas. Mas o incrível mesmo está na sua versatilidade, pois combina com diversos acompanhamentos e permite montar uma refeição sofisticada sem muitos ingredientes.

Abaixo, confira 7 receitas de tender de dar água na boca para você servir no Natal!

Tender simples

Ingredientes

1 tender

2 colheres de sopa de manteiga

100 ml de azeite

Cravos-da-índia a gosto

Modo de preparo

Em uma assadeira, coloque o tender e, com uma faca, faça cortes sobre a pele. Insira os cravos-da-índia, passe metade da manteiga sobre ele e regue com metade do azeite. Leve ao forno preaquecido a 200 °C por 20 minutos. Após, com cuidado, retire o tender do forno, passe o restante da manteiga e do azeite sobre ele e leve novamente ao forno até dourar. Sirva em seguida.

Tender com abacaxi e queijo

Ingredientes

1 kg de tender

1 abacaxi descascado e cortado em fatias

1 cebola-roxa descascada e picada

1 colher de sopa de manteiga

1 xícara de chá de vinho branco seco

4 colheres de sopa de geleia de damasco

250 g de queijo camembert cortado em fatias

2 galhos de alecrim

2 galhos de tomilho

Modo de preparo

Em uma assadeira, coloque as fatias de abacaxi e de queijo. Por cima, coloque a cebola-roxa, a manteiga e o tender. Pincele a carne com metade da geleia de damasco e regue com vinho branco. Cubra com papel-alumínio e leve ao forno preaquecido a 200 °C por 30 minutos. Na metade do tempo, retire o papel-alumínio, fatie o tender, acomode entre as fatias de queijo e abacaxi. Regue com o molho da travessa e pincele com o restante da geleia de damasco. Coloque o tomilho e o alecrim ao redor da carne. Leve ao forno por mais 5 minutos. Sirva em seguida.

Tender com molho de vinho tinto

Ingredientes

1 tender

1 xícara de chá de vinho tinto seco

2 colheres de sopa de mel

2 colheres de sopa de manteiga

2 dentes de alho picados

1 colher de chá de tomilho seco

seco Sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Modo de preparo

Em uma panela, derreta a manteiga em fogo médio e refogue o alho até dourar. Adicione o vinho tinto, o mel, o tomilho, o sal e a pimenta-do-reino, e deixe reduzir por cerca de 10 minutos. Faça cortes superficiais no tender e coloque-o em uma assadeira. Regue o tender com o molho e cubra com papel-alumínio. Leve ao forno preaquecido em 180 °C por 1 hora, regando o tender a cada 20 minutos com o molho da assadeira. Retire o papel-alumínio e asse por mais 15 minutos para dourar. Sirva o tender com o molho de vinho tinto.

Tender com molho de mel e laranja (Imagem: Brent Hofacker | Shutterstock)

Tender com molho de mel e laranja

Ingredientes

1 kg de tender

1 xícara de chá de suco de laranja

1 xícara de chá de vinho branco

1/4 de xícara de chá de mel

3 cravos-da-índia

3 grãos de pimenta-do-reino

2 colheres de sopa de mel para pincelar

Modo de preparo

Em um recipiente, coloque o vinho branco, o suco de laranja e o mel e misture bem. Adicione os cravos-da-índia e os grãos de pimenta-do-reino e mexa para incorporar. Reserve. Em uma assadeira, coloque o tender e, com a ajuda de uma faca, faça riscos sobre a superfície, formando losangos. Depois, regue com o molho, cubra com papel-alumínio e leve ao forno preaquecido a 200 °C por 30 minutos. Após, com cuidado, retire o papel-alumínio, regue com o molho da assadeira e pincele com mel. Leve ao forno por mais 10 minutos. Sirva em seguida.

Tender com molho de alho e limão

Ingredientes

1 tender

1/2 xícara de chá de suco de limão

5 dentes de alho picados

3 colheres de sopa de azeite

Sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Modo de preparo

Em uma tigela, misture o suco de limão, o alho, o azeite de oliva, o sal e a pimenta-do-reino. Faça cortes superficiais no tender e coloque-o em uma assadeira. Regue o tender com o molho e cubra com papel-alumínio. Leve ao forno preaquecido a 180 °C por 1 hora, regando a cada 20 minutos com o molho da assadeira. Retire o papel-alumínio e asse por mais 15 minutos para dourar. Sirva o tender com o molho.

Tender com calda de manga e kiwi (Imagem: Gustavo Toledo | Shutterstock)

Tender com calda de manga e kiwi

Ingredientes

1 tender

100 g de cravo-da-índia

2 colheres de sopa de manteiga derretida

1 xícara de chá de manga picada

picada 1 xícara de chá de kiwi picado

1 xícara de chá de açúcar mascavo

1 xícara de chá de suco de abacaxi

1 xícara de chá de água

1 colher de sopa de vinagre balsâmico

1 pitada de sal

1/2 manga fatiada para decorar

1/2 kiwi fatiado para decorar

4 physalis para decorar

Modo de preparo

Faça cortes superficiais em losangos na superfície do tender. Espete os cravos nos cruzamentos dos cortes. Pincele a manteiga derretida sobre toda a superfície. Coloque o tender em uma assadeira. Reserve. Aqueça uma panela em fogo médio. Coloque a manga, o kiwi, o açúcar mascavo, o suco de abacaxi, a água, o vinagre balsâmico e o sal. Mexa até que o açúcar mascavo dissolva. Cozinhe até que as frutas amoleçam e a calda fique mais espessa.

Desligue o fogo e regue o tender com parte da calda de manga e kiwi. Cubra a assadeira com papel-alumínio. Leve ao forno preaquecido a 180 °C por 25 minutos. Retire o papel-alumínio, regue com mais calda e asse por mais 15 minutos. Finalize pincelando mais calda para deixar o tender brilhante. Transfira o tender para um prato de servir. Decore com a manga, o kiwi e as physalis. Sirva em seguida.

Tender com crosta de ervas

Ingredientes

1 tender

6 dentes de alho

1/2 xícara de chá de azeite

2 colheres de sopa de alecrim

2 colheres de sopa de tomilho

2 colheres de sopa de salsinha

1 colher de sopa de orégano

1 colher de sopa de mostarda

1/2 xícara de chá de farinha de rosca

Sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Modo de preparo

Com a ajuda de uma faca, faça cortes superficiais em formato de losango por toda a superfície do tender e reserve. Em uma tigela, misture o alho, o azeite, o alecrim, o tomilho, a salsinha, o orégano, a mostarda, o sal e a pimenta-do-reino moída até formar uma pasta. Espalhe essa mistura por todo o tender, massageando bem para entrar nos cortes.

Em seguida, cubra o tender com a farinha de rosca, pressionando levemente para formar a crosta. Transfira o tender para uma assadeira, cubra com papel-alumínio e leve ao forno preaquecido a 180 °C por 30 minutos. Retire o papel-alumínio e volte ao forno por mais 25 a 30 minutos, até a crosta ficar dourada e crocante. Retire do forno, deixe descansar por 10 minutos, fatie e sirva.