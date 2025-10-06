Começar a semana com receitas detox pode ser uma excelente maneira de promover a saúde e o bem-estar. Geralmente ricas em frutas, vegetais e ingredientes naturais, elas ajudam a eliminar toxinas do corpo, melhorar a digestão e aumentar os níveis de energia. Além disso, esses alimentos são carregados de vitaminas, minerais e antioxidantes que fortalecem o sistema imunológico.
Abaixo, confira 7 receitas detox para começar a semana!
Creme detox de abóbora com gengibre
Ingredientes
- 500 g de abóbora cortada em cubos
- 1 cenoura picada
- 1 cebola picada
- 2 dentes de alho picados
- 1 pedaço de gengibre ralado
- 2 colheres de sopa de azeite
- 1 l de caldo de legumes caseiro
- Sal e pimenta-do-reino moída a gosto
Modo de Preparo
Em uma panela grande, aqueça o azeite em fogo médio. Adicione a cebola e refogue até ficar dourada. Em seguida, acrescente o alho e o gengibre e refogue por mais 2 minutos. Adicione a abóbora e a cenoura. Refogue por mais 5 minutos, mexendo ocasionalmente, para que os legumes comecem a amolecer.
Adicione o caldo de legumes à panela, certificando-se de que os legumes estão cobertos pelo líquido. Tempere com sal e pimenta-do-reino. Deixe a sopa ferver, depois reduza o fogo e cozinhe por cerca de 25 minutos, ou até que a abóbora e a cenoura estejam bem macias. Retire a panela do fogo e, com cuidado, bata a sopa no liquidificador ou use um mixer de mão diretamente na panela, até que a mistura fique homogênea e cremosa. Sirva em seguida.
Suco verde detox
Ingredientes
- 1 folha de couve sem o talo
- 1 maçã-verde cortada em pedaços
- 1 pepino cortado em rodelas
- 1 pedaço de gengibre
- Suco de 1 limão
- 200 ml de água gelada
Modo de Preparo
No liquidificador, coloque todos os ingredientes e bata até ficar homogêneo. Coe e sirva em seguida.
Salada detox de couve e abacate
Ingredientes
- 4 folhas couve fatiadas
- Polpa de 1 abacate cortada em cubos
- 1 pepino cortado em rodelas finas
- 1 cenoura ralada
- 1 colher de sopa de sementes de linhaça
- Suco de 1 limão
- 2 colheres de sopa de azeite de oliva
- Sal e pimenta-do-reino moída a gosto
Modo de preparo
Coloque a couve em um recipiente e adicione um pouco de sal. Massageie as folhas com as mãos por cerca de 2 minutos. Isso ajudará a amaciar a couve e reduzir seu sabor amargo. Adicione o abacate, o pepino e a cenoura.
Em um recipiente pequeno, misture o suco de limão, o azeite de oliva, o sal e a pimenta-do-reino. Mexa bem até o molho ficar homogêneo. Despeje o molho sobre a salada e misture delicadamente todos os ingredientes. Polvilhe as sementes de linhaça por cima da salada. Sirva em seguida.
Suco detox de beterraba
Ingredientes
- 1 beterraba descascada e cortada em pedaços
- 1 maçã cortada em pedaços
- Suco de 1 limão
- 1 pedaço de gengibre
- 200 ml de água
Modo de Preparo
No liquidificador, coloque todos os ingredientes e bata até ficar homogêneo. Coe e sirva em seguida.
Smoothie detox de espinafre e abacaxi
Ingredientes
- 1 xícara de chá de espinafre
- 1 fatia de abacaxi congelada e picada
- 1 banana congelada e cortada em rodelas
- 1/2 xícara de água de coco gelada
- 1 colher de chá de sementes de linhaça
Modo de preparo
No liquidificador, coloque todos os ingredientes e bata até ficar homogêneo. Sirva em seguida.
Sopa detox de legumes com açafrão-da-terra
Ingredientes
- 1 cenoura cortada em cubos
- 1 abobrinha cortada em cubos
- 1 chuchu cortado em cubos
- 1 batata-doce cortada em cubos
- 1 talo de salsão picado
- 1 cebola picada
- 2 dentes de alho picados
- 1 pedaço pequeno de gengibre ralado
- 1 colher de chá de açafrão-da-terra em pó
- 1 colher de sopa de azeite de oliva
- 1,5 l de água
- Salsinha picada, sal e pimenta-do-reino moída a gosto
Modo de preparo
Em uma panela, aqueça o azeite em fogo médio e refogue a cebola e o alho até dourarem levemente. Acrescente o gengibre e o açafrão-da-terra e misture bem para liberar os aromas. Adicione os legumes e refogue por alguns minutos. Cubra com a água, tempere com sal e pimenta-do-reino e deixe cozinhar até que os legumes fiquem macios. Sirva em seguida com a salsinha.
Salada detox com rúcula com pepino, tomate e semente de abóbora
Ingredientes
- 2 xícaras de chá de rúcula
- 1 pepino cortado em rodelas finas
- 1 xícara de chá de tomate-cereja cortado ao meio
- 2 colheres de sopa de semente de abóbora tostada
- 1 colher de sopa de azeite de oliva extravirgem
- Suco de 1/2 limão
- Sal e pimenta-do-reino moída a gosto
Modo de preparo
Em uma tigela, disponha a rúcula como base da salada. Acrescente as rodelas de pepino e o tomate-cereja. Polvilhe a semente de abóbora por cima para dar crocância e mais nutrientes. Tempere com o azeite, o suco de limão, o sal e a pimenta-do-reino. Misture levemente e sirva em seguida.