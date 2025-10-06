Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

Começar a semana com receitas detox pode ser uma excelente maneira de promover a saúde e o bem-estar. Geralmente ricas em frutas, vegetais e ingredientes naturais, elas ajudam a eliminar toxinas do corpo, melhorar a digestão e aumentar os níveis de energia. Além disso, esses alimentos são carregados de vitaminas, minerais e antioxidantes que fortalecem o sistema imunológico.

Abaixo, confira 7 receitas detox para começar a semana!

Creme detox de abóbora com gengibre

Ingredientes

500 g de abóbora cortada em cubos

cortada em cubos 1 cenoura picada

1 cebola picada

2 dentes de alho picados

1 pedaço de gengibre ralado

2 colheres de sopa de azeite

1 l de caldo de legumes caseiro

Sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Modo de Preparo

Em uma panela grande, aqueça o azeite em fogo médio. Adicione a cebola e refogue até ficar dourada. Em seguida, acrescente o alho e o gengibre e refogue por mais 2 minutos. Adicione a abóbora e a cenoura. Refogue por mais 5 minutos, mexendo ocasionalmente, para que os legumes comecem a amolecer.

Adicione o caldo de legumes à panela, certificando-se de que os legumes estão cobertos pelo líquido. Tempere com sal e pimenta-do-reino. Deixe a sopa ferver, depois reduza o fogo e cozinhe por cerca de 25 minutos, ou até que a abóbora e a cenoura estejam bem macias. Retire a panela do fogo e, com cuidado, bata a sopa no liquidificador ou use um mixer de mão diretamente na panela, até que a mistura fique homogênea e cremosa. Sirva em seguida.

Suco verde detox

Ingredientes

1 folha de couve sem o talo

1 maçã-verde cortada em pedaços

1 pepino cortado em rodelas

1 pedaço de gengibre

Suco de 1 limão

200 ml de água gelada

Modo de Preparo

No liquidificador, coloque todos os ingredientes e bata até ficar homogêneo. Coe e sirva em seguida.

Salada detox de couve e abacate

Ingredientes

4 folhas couve fatiadas

Polpa de 1 abacate cortada em cubos

1 pepino cortado em rodelas finas

1 cenoura ralada

1 colher de sopa de sementes de linhaça

Suco de 1 limão

2 colheres de sopa de azeite de oliva

Sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Modo de preparo

Coloque a couve em um recipiente e adicione um pouco de sal. Massageie as folhas com as mãos por cerca de 2 minutos. Isso ajudará a amaciar a couve e reduzir seu sabor amargo. Adicione o abacate, o pepino e a cenoura.

Em um recipiente pequeno, misture o suco de limão, o azeite de oliva, o sal e a pimenta-do-reino. Mexa bem até o molho ficar homogêneo. Despeje o molho sobre a salada e misture delicadamente todos os ingredientes. Polvilhe as sementes de linhaça por cima da salada. Sirva em seguida.

Suco detox de beterraba (Imagem: Pixel-Shot | Shutterstock)

Suco detox de beterraba

Ingredientes

1 beterraba descascada e cortada em pedaços

descascada e cortada em pedaços 1 maçã cortada em pedaços

Suco de 1 limão

1 pedaço de gengibre

200 ml de água

Modo de Preparo

No liquidificador, coloque todos os ingredientes e bata até ficar homogêneo. Coe e sirva em seguida.

Smoothie detox de espinafre e abacaxi

Ingredientes

1 xícara de chá de espinafre

1 fatia de abacaxi congelada e picada

congelada e picada 1 banana congelada e cortada em rodelas

1/2 xícara de água de coco gelada

1 colher de chá de sementes de linhaça

Modo de preparo

No liquidificador, coloque todos os ingredientes e bata até ficar homogêneo. Sirva em seguida.

Sopa detox de legumes com açafrão-da-terra (Imagem: Billion Photos | Shutterstock)

Sopa detox de legumes com açafrão-da-terra

Ingredientes

1 cenoura cortada em cubos

1 abobrinha cortada em cubos

cortada em cubos 1 chuchu cortado em cubos

1 batata-doce cortada em cubos

1 talo de salsão picado

1 cebola picada

2 dentes de alho picados

1 pedaço pequeno de gengibre ralado

1 colher de chá de açafrão-da-terra em pó

1 colher de sopa de azeite de oliva

1,5 l de água

Salsinha picada, sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Modo de preparo

Em uma panela, aqueça o azeite em fogo médio e refogue a cebola e o alho até dourarem levemente. Acrescente o gengibre e o açafrão-da-terra e misture bem para liberar os aromas. Adicione os legumes e refogue por alguns minutos. Cubra com a água, tempere com sal e pimenta-do-reino e deixe cozinhar até que os legumes fiquem macios. Sirva em seguida com a salsinha.

Salada detox com rúcula com pepino, tomate e semente de abóbora

Ingredientes

2 xícaras de chá de rúcula

1 pepino cortado em rodelas finas

cortado em rodelas finas 1 xícara de chá de tomate-cereja cortado ao meio

2 colheres de sopa de semente de abóbora tostada

1 colher de sopa de azeite de oliva extravirgem

Suco de 1/2 limão

Sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Modo de preparo

Em uma tigela, disponha a rúcula como base da salada. Acrescente as rodelas de pepino e o tomate-cereja. Polvilhe a semente de abóbora por cima para dar crocância e mais nutrientes. Tempere com o azeite, o suco de limão, o sal e a pimenta-do-reino. Misture levemente e sirva em seguida.