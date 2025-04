Em 24 de abril celebramos o Dia Internacional do Milho, uma data que destaca a importância e versatilidade deste cereal tão amado em diversas culturas ao redor do mundo. Além de seu sabor delicioso, o milho-verde é um alimento nutritivo que oferece uma variedade de benefícios para a saúde. Rico em fibras, vitaminas, minerais e antioxidantes, ele contribui para a saúde digestiva, fortalecimento do sistema imunológico e prevenção de doenças crônicas.

Confira, a seguir, 7 receitas deliciosas e práticas com milho-verde!

Bolo de milho-verde

Ingredientes

Grãos de 3 espigas de milho-verde

3 ovos

1 xícara de chá de açúcar

1/2 xícara de chá de óleo

1 xícara de chá de fubá

1 colher de sopa de fermento em pó

Manteiga para untar

Farinha de trigo para enfarinhar

Modo de preparo

Em um liquidificador, bata os grãos de milho-verde, os ovos, o açúcar e o óleo até obter uma mistura homogênea. Transfira a massa para uma tigela e adicione o fubá e o fermento, misturando bem. Despeje a massa em uma forma untada com manteiga e enfarinhada com farinha de trigo. Leve ao forno preaquecido a 180 °C por aproximadamente 40 minutos. Sirva em seguida.

Creme de milho-verde

Ingredientes

Grãos de 4 espigas de milho-verde

200 g de creme de leite

1 colher de sopa de manteiga

Sal, orégano e pimenta-do-reino moída a gosto

Modo de preparo

Em uma panela, coloque a manteiga e leve ao fogo. Acrescente os grãos de milho-verde e refogue por 5 minutos. Em um liquidificador, bata metade do milho-verde com o creme de leite até obter um creme homogêneo. Transfira para uma panela e leve ao fogo baixo. Acrescente o milho-verde reservado, o sal, o orégano e a pimenta-do-reino. Cozinhe por 10 minutos, mexendo ocasionalmente. Retire do fogo e sirva em seguida.

Salada de milho-verde com vegetais (Imagem: Kolpakova Svetlana | Shutterstock)

Salada de milho-verde com vegetais

Ingredientes

3 espigas de milho-verde cozidas

6 tomates-cereja cortados em meia-lua

1 cenoura cortadas em cubos

1 pepino cortados em cubos

cortados em cubos Folhas de rúcula e sal gosto

2 colheres de sopa de azeite

Modo de preparo

Retire os grãos das espigas de milho-verde. Em uma tigela, misture os grãos de milho-verde, os tomates-cereja, a cenoura, o pepino e as folhas rúculas. Tempere com azeite e sal. Misture bem e sirva em seguida.

Milho-verde gratinado

Ingredientes

4 espigas de milho-verde cozidas

200 g de creme de leite

1/2 xícara de chá de queijo parmesão ralado

parmesão ralado Sal e orégano a gosto

Manteiga para untar

Modo de preparo

Com uma faca, retire os grãos de milho-verde das espigas. Em uma tigela, misture os grãos de milho-verde com o creme de leite, o queijo parmesão ralado, o sal e o orégano. Transfira a mistura para um refratário untado com manteiga e leve ao forno preaquecido a 180 °C por cerca de 20 minutos ou até gratinar. Sirva em seguida.

Cuscuz de milho-verde

Ingredientes

2 xícaras de chá de flocos de milho pré-cozidos (flocão)

de milho pré-cozidos (flocão) 2 xícaras de chá de leite

200 g de milho-verde escorrido

1 colher de sopa de manteiga

Sal a gosto

Manteiga para untar

Modo de preparo

Em uma panela, aqueça o leite com a manteiga e o sal em fogo médio. Adicione o flocão e misture até obter uma massa homogênea. Acrescente o milho-verde e misture novamente. Transfira a mistura para uma forma de cuscuz untada com manteiga e pressione bem. Leve à geladeira por cerca de 2 horas ou até firmar. Desenforme e sirva em seguida.

Curau de milho-verde (Imagem: Paulo Vilela | Shutterstock)

Curau de milho-verde

Ingredientes

4 espigas de milho-verde

2 xícaras de chá de leite

1 xícara de chá de açúcar

1 colher de sopa de manteiga

Canela em pó a gosto

Modo de preparo

Retire os grãos das espigas com uma faca. Bata o milho-verde com o leite no liquidificador até formar um creme bem homogêneo. Coe a mistura em uma peneira fina, espremendo bem para extrair todo o líquido. Despeje o líquido coado em uma panela, adicione o açúcar e leve ao fogo médio, mexendo sempre. Adicione a manteiga enquanto cozinha. Mexa até engrossar e o curau começar a soltar do fundo da panela. Polvilhe a canela por cima e sirva em seguida.

Suco de milho-verde

Ingredientes

2 espigas de milho-verde cozidas

2 xícaras de chá de água gelada

Mel a gosto

Modo de preparo

Com uma faca, retire os grãos de milho-verde das espigas. Coloque o milho-verde no liquidificador com a água gelada e bata bem até formar um líquido homogêneo. Coe com uma peneira fina, apertando bem para extrair o suco. Adoce com mel e sirva em seguida.