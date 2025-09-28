7 receitas deliciosas com linguiça calabresa

A linguiça calabresa é um ingrediente extraordinariamente apreciado pelos brasileiros, e sua versatilidade no preparo de receitas faz dela uma presença marcante na culinária nacional. Originária da região da Calábria, na Itália, essa linguiça conquistou os paladares no Brasil, sendo amplamente utilizada em diversas preparações gastronômicas. Seu sabor robusto e levemente picante confere um toque especial aos pratos.
A seguir, confira como preparar 7 receitas com linguiça calabresa!
Pão de queijo com calabresa
Ingredientes
- 500 g de polvilho azedo
- 250 ml de leite
- 100 ml de óleo
- 200 g de queijo minas padrão ralado
- 100 g de queijo parmesão ralado
- 2 ovos
- 150 g de linguiça calabresa picada
- Manteiga para untar
Modo de preparo
Em uma panela, aqueça o leite com o óleo em fogo médio até levantar fervura. Despeje o líquido quente sobre o polvilho em uma tigela grande e misture bem, escaldando o polvilho. Quando a mistura estiver morna, acrescente os ovos, os queijos ralados e a linguiça calabresa. Misture até formar uma massa homogênea. Com a massa, faça bolinhas com o tamanho desejado e coloque em uma assadeira untada com manteiga. Leve ao forno preaquecido a 180 °C por 25-30 minutos, ou até ficarem dourados. Sirva em seguida.
Escondidinho de calabresa
Ingredientes
Recheio
- 1 linguiça calabresa
- 2 colheres de sopa de alho-poró picado
- 2 colheres de sopa de cebola picada
- 2 dentes de alho picados
- 1 pimenta dedo-de-moça sem sementes e picada
- Salsinha picada a gosto
- 1 colher de sopa de óleo
Purê
- 3 batatas descascadas e cortadas em cubos
- Água
- 1/4 de xícara de chá de leite
- 2 colheres de sopa de manteiga
- Sal a gosto
Montagem
- Queijo muçarela ralado para finalizar
- Manteiga para untar
Modo de preparo
Recheio
No processador, coloque a calabresa e triture até ficar na textura desejada. Reserve. Em uma frigideira, aqueça o óleo em fogo médio e refogue a cebola até murchar. Junte o alho e a pimenta e doure. Adicione a calabresa e frite por 3 minutos, mexendo sempre. Coloque o alho-poró e mexa por mais 2 minutos. Junte a salsinha e desligue o fogo.
Purê
Encha uma panela com água e leve ao fogo alto para ferver. Coloque um pouco de sal na água e adicione as batatas. Cozinhe por 15 minutos ou até que elas estejam macias. Escorra a água e amasse as batatas quentes na mesma panela. Adicione o leite e a manteiga, volte ao fogo baixo e mexa até incorporar bem.
Montagem
Unte um refratário pequeno com manteiga. Coloque um pouco do purê, preenchendo todo o fundo. Adicione todo o recheio e cubra com o restante do purê. Polvilhe com queijo muçarela e leve ao forno médio preaquecido por 20 minutos ou até dourar.
Pizza de calabresa
Ingredientes
Massa
- 1 kg de farinha de trigo
- 1 colher de sobremesa de sal
- 10 g de açúcar
- 50 ml de azeite
- 12 g de fermento biológico
- 500 ml de água morna
- Farinha de trigo para enfarinhar
Recheio
- 50 ml de molho de tomate
- 200 g de queijo muçarela ralado
- 200 g de linguiça calabresa fatiada
Modo de preparo
Em um recipiente, coloque os ingredientes secos da massa e misture. Em um copo, dissolva o fermento em um pouco de água e adicione aos ingredientes secos e misture. Em seguida, acrescente o azeite e o restante da água. Misture os ingredientes com as mãos. Sove a massa por mais ou menos 20 minutos, até que esteja uniforme. Divida a massa em 7 partes, forme bolinhas e deixe descansar por 2 horas. Enfarinhe uma superfície com farinha de trigo e abra a massa com rolo. Sobre o disco de pizza, coloque o molho de tomate, o queijo muçarela e a linguiça calabresa. Em seguida, leve ao forno preaquecido a 180 °C por 15 minutos ou até o queijo derreter. Sirva em seguida.
Tutu de feijão
Ingredientes
- 3 xícaras de chá de feijão cozido com caldo
- 1 linguiça calabresa cortada em rodelas
- 1 xícara de chá de bacon picado
- 1 xícara de chá de farinha de mandioca
- Sal, óleo, cheiro-verde picado e pimenta-do-reino moída a gosto
Modo de preparo
Em uma panela, aqueça um pouco de óleo em fogo médio e frite a linguiça e o bacon até dourar. No liquidificador, bata o feijão por 2 minutos. Em seguida, acrescente à panela com a linguiça e o bacon. Tempere com sal e pimenta-do-reino. Acrescente a farinha de mandioca aos poucos, mexendo sempre, e ferva por aproximadamente 5 minutos. Adicione o cheiro-verde. Mexa até engrossar. Sirva em seguida.
Torta de calabresa acebolada
Ingredientes
Massa
- 2 xícaras de chá de farinha de trigo
- 1 xícara de chá de leite
- 1 xícara de chá de óleo
- 1 colher de sopa de fermento em pó
- 2 colheres de sopa de queijo parmesão ralado
- 1 colher de chá de sal
- 3 ovos
- Margarina para untar
Recheio
- 400 g de linguiça calabresa sem pele e cortada em cubos
- 3 cebolas cortadas em rodelas
- Azeite de oliva a gosto
Modo de preparo
Recheio
Em uma panela, aqueça o azeite em fogo médio e frite a linguiça por 5 minutos. Depois, acrescente a cebola e refogue por mais 5 minutos. Reserve.
Massa
Coloque todos os ingredientes da massa no liquidificador e bata até ficar homogêneo. Despeje metade da massa em uma forma untada com margarina. Espalhe a cebola e a linguiça e cubra com o restante da massa. Leve ao forno médio preaquecido por 40 minutos. Sirva em seguida.
Croquete de calabresa
Ingredientes
- 2 linguiças calabresas sem pele e cortadas em cubos
- 50 g de manteiga
- 1/2 cebola ralada
- 3 dentes de alho picados
- 300 ml de leite
- Azeite, sal e salsinha picada a gosto
- 1 xícara de chá de farinha de trigo
- 2 ovos levemente batidos
- Farinha de trigo e de rosca para empanar
- Óleo para fritar
Modo de preparo
No processador, triture a linguiça calabresa até obter a textura desejada. Em uma panela, aqueça o azeite em fogo médio e frite a calabresa até dourar. Reserve. Na mesma panela, derreta a manteiga e refogue a cebola e o alho até dourar. Em seguida, adicione a farinha de trigo e misture até obter uma massa homogênea. Aos poucos, acrescente o leite e misture até formar um creme. Junte a calabresa, tempere com sal e continue cozinhando, em fogo baixo, até formar uma massa modelável que desgrude do fundo da panela.
Após, junte a salsinha, misture e leve a massa para a geladeira por no mínimo 2 horas. Depois, pegue pequenas porções da massa e faça rolinhos. Passe os croquetes na farinha de trigo, depois no ovo e finalize na farinha de rosca. Encha uma panela com óleo e leve ao fogo médio para aquecer. Frite os croquetes até ficarem dourados. Sirva em seguida.
Bruschetta de calabresa
Ingredientes
- 1 baguete
- 200 g de linguiça calabresa cortada em rodelas finas
- 150 g de queijo muçarela ralado
- 2 colheres de sopa de azeite
- 1 dente de alho cortado ao meio
- 50 g de tomate-cereja
- Manjericão a gosto
Modo de preparo
Corte a baguete em fatias e esfregue levemente o alho em cada uma. Regue com um fio de azeite. Reserve. Aqueça uma frigideira antiaderente em fogo médio e refogue a calabresa até dourar levemente. Reserve. Sobre cada fatia de pão, coloque um pouco de queijo ralado e algumas rodelas de calabresa. Finalize com mais queijo por cima. Coloque em uma assadeira e leve ao forno preaquecido a 200 °C por 10-12 minutos, ou até o queijo derreter e dourar. Retire do forno, finalize com o manjericão e sirva em seguida.