7 receitas de vitaminas caseiras para aumentar a energia

As vitaminas caseiras são bebidas maravilhosas para aumentar a energia no dia a dia. Preparadas com frutas, sementes e até cereais, elas fornecem uma combinação de nutrientes essenciais que ajudam a fortalecer o organismo, melhorar a disposição e combater o cansaço.

A seguir, confira 7 receitas de vitamina caseira para aumentar a energia!

Vitamina de abacate com leite em pó e pistache

Ingredientes

Polpa de 1 abacate

4 colheres de sopa de leite em pó

2 xícaras de chá de água gelada

1 colher de chá de pistache sem casca

Modo de preparo

Em um liquidificador, coloque todos os ingredientes e bata até obter uma consistência homogênea. Transfira para um copo e sirva em seguida.

Vitamina de açaí com guaraná e whey protein

Ingredientes

1 colher de sopa de whey protein sabor baunilha

sabor baunilha 200 g de açaí com guaraná orgânico

1 xícara de chá de leite desnatado

Modo de preparo

Em um liquidificador, coloque todos os ingredientes e bata até obter uma consistência homogênea. Transfira para um copo e sirva em seguida.

Vitamina de banana com café

Ingredientes

1/2 banana descascada e picada

descascada e picada 1 colher de chá de café solúvel em pó

1 colher de sopa de flocos de aveia

200 ml de leite desnatado

1 colher de sopa de mel

Pedras de gelo a gosto

Modo de preparo

Em um liquidificador, coloque todos os ingredientes e bata até obter uma consistência homogênea. Transfira para um copo e sirva em seguida.

Vitamina de kiwi com banana e quinoa (Imagem: tag2016 | Shutterstock)

Vitamina de kiwi com banana e quinoa

Ingredientes

2 kiwis descascados

descascados 1 banana descascada, cortada em rodelas e congelada

200 ml de leite desnatado

1 colher de sopa de quinoa

Folhas de hortelã a gosto

Modo de preparo

Em um liquidificador, coloque todos os ingredientes e bata até obter uma consistência homogênea. Transfira para um copo e sirva em seguida.

Vitamina de ameixa seca com aveia

Ingredientes

4 ameixas secas sem caroço

sem caroço 250 ml de leite de aveia gelado

1 colher de sopa de aveia em flocos

Modo de preparo

Em um liquidificador, coloque todos os ingredientes e bata até obter uma consistência homogênea. Transfira para um copo e sirva em seguida.

Vitamina de morango com amêndoas (Imagem: zefirchik06 | Shutterstock)

Vitamina de morango com amêndoas

Ingredientes

200 ml de leite de amêndoas

100 g de morango picado e congelado

1 colher de sopa de flocos de aveia

1 colher de sopa de amêndoas

Granola caseira e hortelã para decorar

Modo de preparo

Em um liquidificador, coloque todos os ingredientes, exceto a granola e a hortelã, e bata até obter uma consistência homogênea. Transfira para um copo e sirva acompanhado com a granola e a hortelã.

Vitamina de goji berry e framboesa

Ingredientes

1 xícara de chá de suco de goji berry

1 xícara de chá de framboesa congelada

1/4 de xícara de chá de leite em pó

1 colher de sopa de goji berry seco

Pedras de gelo a gosto

Modo de preparo

Em um liquidificador, coloque todos os ingredientes e bata até obter uma consistência homogênea. Transfira para um copo e sirva em seguida.