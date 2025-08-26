7 receitas de vitaminas caseiras para aumentar a energia

As vitaminas caseiras são bebidas maravilhosas para aumentar a energia no dia a dia. Preparadas com frutas, sementes e até cereais, elas fornecem uma combinação de nutrientes essenciais que ajudam a fortalecer o organismo, melhorar a disposição e combater o cansaço.
A seguir, confira 7 receitas de vitamina caseira para aumentar a energia!
Vitamina de abacate com leite em pó e pistache
Ingredientes
- Polpa de 1 abacate
- 4 colheres de sopa de leite em pó
- 2 xícaras de chá de água gelada
- 1 colher de chá de pistache sem casca
Modo de preparo
Em um liquidificador, coloque todos os ingredientes e bata até obter uma consistência homogênea. Transfira para um copo e sirva em seguida.
Vitamina de açaí com guaraná e whey protein
Ingredientes
- 1 colher de sopa de whey protein sabor baunilha
- 200 g de açaí com guaraná orgânico
- 1 xícara de chá de leite desnatado
Modo de preparo
Em um liquidificador, coloque todos os ingredientes e bata até obter uma consistência homogênea. Transfira para um copo e sirva em seguida.
Vitamina de banana com café
Ingredientes
- 1/2 banana descascada e picada
- 1 colher de chá de café solúvel em pó
- 1 colher de sopa de flocos de aveia
- 200 ml de leite desnatado
- 1 colher de sopa de mel
- Pedras de gelo a gosto
Modo de preparo
Em um liquidificador, coloque todos os ingredientes e bata até obter uma consistência homogênea. Transfira para um copo e sirva em seguida.
Vitamina de kiwi com banana e quinoa
Ingredientes
- 2 kiwis descascados
- 1 banana descascada, cortada em rodelas e congelada
- 200 ml de leite desnatado
- 1 colher de sopa de quinoa
- Folhas de hortelã a gosto
Modo de preparo
Em um liquidificador, coloque todos os ingredientes e bata até obter uma consistência homogênea. Transfira para um copo e sirva em seguida.
Vitamina de ameixa seca com aveia
Ingredientes
- 4 ameixas secas sem caroço
- 250 ml de leite de aveia gelado
- 1 colher de sopa de aveia em flocos
Modo de preparo
Em um liquidificador, coloque todos os ingredientes e bata até obter uma consistência homogênea. Transfira para um copo e sirva em seguida.
Vitamina de morango com amêndoas
Ingredientes
- 200 ml de leite de amêndoas
- 100 g de morango picado e congelado
- 1 colher de sopa de flocos de aveia
- 1 colher de sopa de amêndoas
- Granola caseira e hortelã para decorar
Modo de preparo
Em um liquidificador, coloque todos os ingredientes, exceto a granola e a hortelã, e bata até obter uma consistência homogênea. Transfira para um copo e sirva acompanhado com a granola e a hortelã.
Vitamina de goji berry e framboesa
Ingredientes
- 1 xícara de chá de suco de goji berry
- 1 xícara de chá de framboesa congelada
- 1/4 de xícara de chá de leite em pó
- 1 colher de sopa de goji berry seco
- Pedras de gelo a gosto
Modo de preparo
Em um liquidificador, coloque todos os ingredientes e bata até obter uma consistência homogênea. Transfira para um copo e sirva em seguida.