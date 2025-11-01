7 receitas de petiscos veganos de dar água na boca

Os petiscos se tornaram clássicos em festas e reuniões com família e amigos. Perfeitos para acompanhar um bom molho ou uma bebida refrescante, são fáceis de fazer e sua lista de ingredientes pode ser totalmente livre de ingredientes de origem animal. A seguir, separamos 7 receitas de petiscos veganos deliciosos para você preparar e aproveitar em casa. Confira!

Bolinho vegano de legumes

Ingredientes

5 batatas descascadas e picadas

1 berinjela descascada e picada

1 abóbora-japonesa descascada e picada

2 dentes de alho amassados

1 colher de chá de coentro em pó

4 colheres de sopa de farinha de trigo

4 colheres de sopa de farinha de aveia

Cebolinha picada, sal e azeite a gosto

Farinha de rosca para empanar

Óleo para fritar

Modo de preparo

Em uma forma, coloque os legumes, tempere com azeite e sal e leve ao forno preaquecido em temperatura média por 30 minutos. Após, transfira os legumes para o processador, adicione o alho, a cebolinha e o coentro e bata até ficar homogêneo. Acrescente a farinha de trigo e a de aveia e bata por mais 2 minutos. Em seguida, modele os bolinhos, passe na farinha de rosca e reserve.

Em uma panela, coloque o óleo e leve ao fogo médio para aquecer. Depois, frite os bolinhos com a ajuda de uma escumadeira até dourar e coloque-os sobre um recipiente com papel-toalha para absorver o excesso de óleo. Repita o processo com todos os bolinhos, espere esfriar e sirva em seguida.

Grão-de-bico crocante vegano

Ingredientes

1 xícara de chá de grão-de-bico cozido e escorrido

cozido e escorrido 1 colher de sopa de suco de limão

1 colher de sopa de azeite

1 colher de chá de sal

1 pitada de gengibre em pó

1 pitada de noz-moscada em pó

1 pitada de páprica defumada

Orégano a gosto

Água para hidratar e cozinhar

Modo de preparo

Em uma assadeira, coloque o grão-de-bico e adicione o azeite, o suco de limão e os temperos. Misture bem para cobrir todos os grãos. Leve ao forno preaquecido a 200 °C por 40 minutos. Sirva em seguida.

Samosa vegana de legumes (Imagem: DronG | Shutterstock)

Samosa vegana de legumes

Ingredientes

300 g de massa para pastel vegana tipo disco

1 batata cozida e amassada

cozida e amassada 1/2 cenoura ralada

1/2 xícara de chá de ervilha cozida

1/2 cebola picada

1 dente de alho picado

1 colher de chá de curry em pó

1 pitada de cominho em pó

Azeite, sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Modo de preparo

Em uma frigideira, aqueça o azeite em fogo médio e refogue a cebola e o alho até dourarem. Acrescente a batata amassada, a cenoura e a ervilha. Misture bem. Tempere com curry, cominho, sal e pimenta-do-reino. Mexa até os ingredientes ficarem bem incorporados e o recheio encorpado. Espere esfriar.

Depois, coloque uma colher de sopa do recheio no centro de cada disco de massa e feche formando triângulos (como na samosa tradicional). Pressione bem as bordas com um garfo ou dobre-as para vedar. Pincele levemente azeite sobre cada samosa. Em seguida, coloque-as na cesta da air fryer, deixando espaço entre elas. Asse a 180 °C por 10 minutos. Vire as samosas e asse por mais 5 a 7 minutos, até ficarem douradas e crocantes.

Chips de batata-doce veganos com alecrim

Ingredientes

2 batatas-doces

2 colheres de sopa de azeite

Sal, alecrim seco e pimenta-do-reino moída a gosto

Modo de preparo

Lave bem as batatas-doces e corte-as em fatias finas (de preferência com um mandolim). Coloque em uma tigela, misture com azeite, sal, pimenta-do-reino e alecrim. Depois, disponha as fatias em uma assadeira forrada com papel-manteiga, sem sobrepor. Leve ao forno preaquecido a 180 °C por 25 a 30 minutos, virando na metade do tempo, até dourar. Deixe esfriar para ficarem crocantes e sirva.

Rolinho vegano de berinjela com pasta de tofu

Ingredientes

1 berinjela cortada em fatias finas no sentido do comprimento

1/2 xícara de chá de tofu firme

firme 1 dente de alho picado

Suco de 1/2 limão

Folhas de manjericão, sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Azeite de oliva para grelhar

Modo de preparo

Pincele as fatias de berinjela com azeite e tempere com um pouco de sal. Aqueça uma frigideira em fogo médio e grelhe as fatias por cerca de 1-2 minutos de cada lado, até ficarem macias e douradas. Reserve. No processador, coloque o tofu, o alho, o suco de limão, as folhas de manjericão, o sal e a pimenta-do-reino. Bata até obter uma pasta cremosa e homogênea.

Em cada fatia de berinjela, espalhe uma pequena quantidade da pasta de tofu. Enrole cada fatia com cuidado, formando os rolinhos. Se desejar, prenda cada rolinho com um palito para facilitar na hora de servir. Sirva em seguida.

Nugget vegano (Imagem: Andrey Starostin | Shutterstock)

Nugget vegano

Ingredientes

170 g de milho-verde com a água

com a água 1 cenoura picada

1/2 cebola picada

2 dentes de alho amassados

3 colheres de sopa de azeite

2 colheres de sopa de cheiro-verde picado

Sal e pimenta-do-reino moída a gosto

4 colheres de sopa de fubá

4 colheres de sopa de farinha de trigo

Óleo para fritar

Farinha de rosca para empanar

Modo de preparo

No liquidificador, coloque o milho-verde com água e a cenoura e bata até formar uma pasta. Reserve. Em uma panela, coloque o azeite e leve ao fogo médio para aquecer. Após, adicione o alho e a cebola e deixe dourar. Em seguida, acrescente a pasta reservada, o cheiro-verde, a farinha de trigo, o sal, a pimenta-do-reino e o fubá e cozinhe em fogo baixo, mexendo sempre, até soltar da panela. Desligue o fogo e deixe a massa esfriar.

Modele os nuggets e passe na farinha de rosca. Reserve. Em uma panela, coloque o óleo e leve ao fogo médio para aquecer. Após, frite os nuggets até que dourem e coloque-os sobre um recipiente com papel-toalha para absorver o excesso de óleo. Sirva em seguida.

Palitinhos veganos de abobrinha

Ingredientes

2 abobrinhas

1/2 xícara de chá de farinha de aveia

1/4 de xícara de chá de farinha de grão-de-bico

1 colher de chá de sal

1/2 colher de chá de pimenta-do-reino moída

1/2 colher de chá de alho em pó

1/2 xícara de chá de água

Farinha de pão granulada a gosto

Azeite para pincelar

Modo de preparo

Lave bem as abobrinhas e corte-as em tiras, no formato de palitos. Em uma tigela, misture a farinha de aveia, a farinha de grão-de-bico, o sal, a pimenta-do-reino e o alho em pó. Adicione a água aos poucos e misture até formar uma massa grossa o suficiente para cobrir os palitos de abobrinha. Passe os palitos de abobrinha na mistura de farinha, cobrindo bem cada pedaço. Em seguida, passe na farinha de pão granulada.

Coloque os palitinhos empanados em uma assadeira forrada com papel-manteiga e pincele com azeite por cima. Leve ao forno preaquecido a 180 °C por cerca de 20 minutos ou até ficarem dourados e crocantes. Sirva em seguida.