Mesmo com a correria do dia a dia, preparar petiscos deliciosos e sem glúten é totalmente possível. Com receitas práticas e rápidas, você poderá aproveitar seus momentos de lazer com opções muito apetitosas e seguras para pessoas intolerantes ao glúten.

Abaixo, confira 7 receitas de petiscos sem glúten para a sexta-feira!

Chips de batata-doce com alecrim

Ingredientes

2 batatas-doces

2 colheres de sopa de azeite de oliva

1 colher de chá de alecrim fresco picado

2 dentes de alho picados

Sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Modo de preparo

Lave bem as batatas-doces e corte em fatias finas usando um mandolim ou uma faca bem afiada. Em uma tigela grande, misture as fatias de batata-doce com o azeite de oliva, o alecrim, o alho, o sal e a pimenta-do-reino. Distribua as fatias em uma única camada sobre uma assadeira forrada com papel-manteiga. Leve ao forno preaquecido a 180 °C por 20-25 minutos ou até ficarem crocantes, virando as fatias na metade do tempo para assar de maneira uniforme. Retire do forno e deixe esfriar antes de servir.

Bolinho de abobrinha

Ingredientes

2 abobrinhas

1/2 xícara de chá de farinha de amêndoas

1 ovo

2 dentes de alho picados

Azeite de oliva, sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Modo de preparo

Rale as abobrinhas e esprema, com ajuda de um pano, para retirar o excesso de água. Em uma tigela, misture as abobrinhas raladas, a farinha de amêndoas, o ovo, o alho, o sal e a pimenta-do-reino. Depois, forme pequenas bolinhas com a mistura. Em seguida, coloque os bolinhos em uma assadeira untada com azeite. Com um pincel, aplique um pouco de azeite sobre os bolinhos. Leve ao forno médio preaquecido até dourar.

Minipizza de berinjela

Ingredientes

1 berinjela cortada em fatias de 1 cm

cortada em fatias de 1 cm 1/2 xícara de chá de molho de tomate caseiro

1 xícara de chá de queijo muçarela ralado

1 tomate cortado em rodelas

1 colher de chá de orégano

Azeite de oliva, sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Modo de preparo

Disponha as fatias de berinjela em uma assadeira, regue com azeite de oliva e tempere com sal e pimenta-do-reino. Leve ao forno preaquecido a 200 °C por 15 minutos ou até ficarem macias. Em seguida, retire do forno e espalhe o molho de tomate sobre cada fatia. Coloque uma rodela de tomate e cubra com o queijo ralado. Polvilhe com orégano e volte ao forno por mais 10 minutos ou até o queijo derreter e dourar.

Croquete de batata com queijo (Imagem: GK1982 | Shutterstock)

Croquete de batata com queijo

Ingredientes

4 batatas descascadas, cozidas e amassadas

descascadas, cozidas e amassadas 1/2 xícara de chá de queijo muçarela ralado

1/4 de xícara de chá de farinha de arroz

1 ovo batido

Sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Óleo para fritar

Modo de preparo

Em um recipiente, misture as batatas, o queijo muçarela, o sal e a pimenta-do-reino até formar uma massa homogênea. Modele a massa em pequenos croquetes. Passe os croquetes no ovo batido e, em seguida, na farinha de arroz. Frite em uma panela com óleo quente, em fogo médio, até ficarem dourados e crocantes. Escorra em papel-toalha e sirva quente.

Wrap de alface com frango

Ingredientes

2 peitos de frango cozidos e desfiados

cozidos e desfiados 1 cenoura ralada

1 pepino cortado em tiras finas

1 pimentão vermelho cortado em tiras

1/5 de xícara de chá de vinagre balsâmico

2 colheres de sopa de azeite de oliva

2 folhas de alface grandes

Gergelim torrado para polvilhar

Modo de preparo

Em uma tigela, misture o frango desfiado, a cenoura, o pepino e o pimentão. Adicione o vinagre balsâmico e o azeite de oliva, misturando bem. Coloque uma colher da mistura em cada folha de alface e enrole como um wrap. Polvilhe com gergelim torrado e sirva imediatamente.

Dadinho de tapioca com geleia de pimenta (Imagem: flanovais | Shutterstock)

Dadinho de tapioca com geleia de pimenta

Ingredientes

Dadinho de tapioca

500 g de tapioca granulada

granulada 500 ml de leite

300 g de queijo coalho ralado

Sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Óleo para fritar

Geleia de pimenta

2 pimentas dedo-de-moça picadas

1/2 xícara de chá de açúcar

1/2 xícara de chá de vinagre de maçã

1/2 xícara de chá de água

Modo de preparo

Dadinho de tapioca

Em uma tigela, misture a tapioca granulada com o queijo coalho ralado. Despeje o leite quente sobre a mistura, mexendo bem até formar uma massa. Tempere com sal e pimenta-do-reino. Forre uma forma com papel-manteiga, espalhe a massa e pressione bem para ficar compacta. Leve à geladeira por pelo menos 3 horas. Após, corte em cubos. Aqueça uma frigideira com óleo em fogo médio e frite os dadinhos até ficarem dourados. Reserve.

Geleia de pimenta

Em uma panela, coloque todos os ingredientes e leve ao fogo baixo. Cozinhe, mexendo sempre, até reduzir e formar uma calda brilhante. Sirva com os dadinhos de tapioca.

Palitos de cenoura assados com páprica

Ingredientes

4 cenouras

2 colheres de sopa de azeite

1 colher de chá de páprica

1/2 colher de chá de sal

1/2 colher de chá de alho em pó

Pimenta-do-reino moída a gosto

Modo de preparo

Descasque as cenouras e corte em palitos grossos. Em uma tigela, misture o azeite, a páprica, o sal, a pimenta-do-reino e o alho em pó. Envolva os palitos de cenoura nesse tempero. Distribua em uma assadeira forrada com papel-manteiga, sem sobrepor. Leve ao forno preaquecido a 200 °C por cerca de 25 a 30 minutos, virando na metade do tempo, até dourar e ficar levemente crocante. Sirva em seguida.