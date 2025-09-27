Variedades

7 receitas de petiscos saudáveis para o sábado

Tribuna do Paraná
Por EdiCase Redação EdiCase
27/09/25
Snack de grão-de-bico (Imagem: Svetlana Monyakova | Shutterstock)

O sábado é conhecido como um dia típico para reunir os familiares e amigos. Para tornar a ocasião ainda mais especial, é comum servir petiscos para acompanhar as conversas e até jogos que fazem a diversão do pessoal. Nesse sentido, ter opções simples e práticas de fazer é a melhor opção para curtir o dia sem preocupação, principalmente quando elas são saudáveis, pois ajudam a agradar os mais diversos paladares. 

A seguir, confira 7 receitas de petiscos saudáveis para o sábado!

Snack de grão-de-bico 

Ingredientes 

  • 1 kg de grão-de-bico 
  • Azeite, sal, páprica defumada e pimenta-do-reino moída a gosto
  • Água 

Modo de preparo

Deixe o grão-de-bico de molho em um recipiente com água por 12 horas. Após, escorra, coloque o grão-de-bico em uma panela de pressão e cubra com água. Leve ao fogo médio para cozinhar por 10 minutos após levantar fervura. Desligue o fogo, espere a pressão sair, escorra a água e transfira o grão-de-bico para um recipiente. Adicione a páprica defumada, o sal e a pimenta-do-reino e misture. Disponha sobre uma assadeira untada com azeite de oliva e leve ao forno preaquecido a 200 °C por 50 minutos. Sirva em seguida. 

Palito de cenoura assado

Ingredientes 

  • 3 cenouras descascadas e cortadas em palitos
  • 2 dentes de alho descascados e picados
  • 5 colheres de sopa de azeite de oliva
  • 1 pitada de páprica defumada
  • Sal a gosto
  • Azeite de oliva para untar 

Modo de preparo

Em um recipiente, coloque as cenouras, o alho, o azeite de oliva, a páprica defumada e o sal e misture bem. Transfira para uma assadeira untada com azeite de oliva e leve ao forno preaquecido em temperatura média por 15 minutos. Sirva em seguida.

Bolinho de arroz com couve-flor 

Ingredientes 

  • 1/2 couve-flor picada
  • 1 ovo
  • 2 xícaras de chá de arroz integral cozido 
  • 1/2 xícara de chá de farinha de arroz
  • 2 colheres de sopa de cheiro-verde
  • Sal e orégano a gosto 
  • Azeite para untar

Modo de preparo

Em um recipiente, coloque o ovo e bata com a ajuda de um garfo. Adicione a couve-flor, o arroz integral, a farinha de arroz, o cheiro-verde, o sal e o orégano e misture. Com a ajuda de uma colher, pegue um pouco de massa, faça uma bolinha e disponha em uma forma untada com azeite. Repita o processo com toda a massa. Leve ao forno preaquecido a 200 °C até dourar. Sirva em seguida.

Recipiente branco com chips de abobrinha
Chips de abobrinha (Imagem: NoirChocolate | Shutterstock)

Chips de abobrinha 

Ingredientes 

  • 4 abobrinhas cortadas em rodelas 
  • 1 colher de sopa de azeite de oliva
  • Sal e pimenta-do-reino moída a gosto 
  • Azeite de oliva para untar 

Modo de preparo

Unte uma assadeira com azeite de oliva e disponha as rodelas de abobrinha, sem sobrepor as fatias. Tempere com azeite de oliva, sal e pimenta-do-reino. Leve ao forno preaquecido a 180 °C até dourar. Sirva em seguida. 

Damasco recheado com ricota 

Ingredientes 

  • 30 g de damasco
  • 1/2 xícara de chá de ricota amassada
  • 1 colher de sopa de azeite de oliva
  • Raspas de 2 limões 
  • Sal e pimenta-do-reino moída a gosto 

Modo de preparo

Em um recipiente, coloque a ricota e o azeite de oliva e misture. Leve ao micro-ondas por 20 segundos. Adicione o sal, a pimenta-do-reino e metade das raspas de limão e mexa. Reserve. Com a ajuda de uma faca, corte os damascos ao meio, sem separar as duas partes. Recheie com o creme de ricota e finalize com o restante das raspas de limão. Sirva em seguida.

Canapés de pepino em cima de um prato branco com creme branco e tiras de salmão defumado
Canapé de pepino (Imagem: margouillat photo | Shutterstock)

Canapé de pepino

Ingredientes

  • 1 pepino japonês
  • 100 g de salmão defumado cortado em tiras
  • 3 colheres de sopa de iogurte natural sem açúcar
  • 1 colher de chá de suco de limão
  • Sal a gosto
  • Ervas frescas para decorar

Modo de preparo

Em água corrente, lave bem o pepino e corte em rodelas grossas. Com uma colher, retire parte da polpa do centro para formar a cavidade. Em um recipiente, misture o iogurte natural, o suco de limão e o sal. Recheie cada rodela de pepino com essa mistura cremosa e finalize com uma tirinha de salmão defumado. Decore com ervas frescas e sirva em seguida.

Miniespetinho caprese

Ingredientes

  • 10 tomates-cereja
  • 10 cubos de queijo branco
  • 10 folhas de manjericão
  • 1 colher de sopa de azeite de oliva
  • Pimenta-do-reino moída a gosto
  • 10 espetinhos de madeira pequenos

Modo de preparo

Monte cada espetinho colocando um tomate-cereja, uma folha de manjericão e um cubo de queijo branco. Arrume-os em uma travessa, regue com azeite de oliva e finalize com pimenta-do-reino. Sirva em seguida.

