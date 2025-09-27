O sábado é conhecido como um dia típico para reunir os familiares e amigos. Para tornar a ocasião ainda mais especial, é comum servir petiscos para acompanhar as conversas e até jogos que fazem a diversão do pessoal. Nesse sentido, ter opções simples e práticas de fazer é a melhor opção para curtir o dia sem preocupação, principalmente quando elas são saudáveis, pois ajudam a agradar os mais diversos paladares.
A seguir, confira 7 receitas de petiscos saudáveis para o sábado!
Snack de grão-de-bico
Ingredientes
- 1 kg de grão-de-bico
- Azeite, sal, páprica defumada e pimenta-do-reino moída a gosto
- Água
Modo de preparo
Deixe o grão-de-bico de molho em um recipiente com água por 12 horas. Após, escorra, coloque o grão-de-bico em uma panela de pressão e cubra com água. Leve ao fogo médio para cozinhar por 10 minutos após levantar fervura. Desligue o fogo, espere a pressão sair, escorra a água e transfira o grão-de-bico para um recipiente. Adicione a páprica defumada, o sal e a pimenta-do-reino e misture. Disponha sobre uma assadeira untada com azeite de oliva e leve ao forno preaquecido a 200 °C por 50 minutos. Sirva em seguida.
Palito de cenoura assado
Ingredientes
- 3 cenouras descascadas e cortadas em palitos
- 2 dentes de alho descascados e picados
- 5 colheres de sopa de azeite de oliva
- 1 pitada de páprica defumada
- Sal a gosto
- Azeite de oliva para untar
Modo de preparo
Em um recipiente, coloque as cenouras, o alho, o azeite de oliva, a páprica defumada e o sal e misture bem. Transfira para uma assadeira untada com azeite de oliva e leve ao forno preaquecido em temperatura média por 15 minutos. Sirva em seguida.
Bolinho de arroz com couve-flor
Ingredientes
- 1/2 couve-flor picada
- 1 ovo
- 2 xícaras de chá de arroz integral cozido
- 1/2 xícara de chá de farinha de arroz
- 2 colheres de sopa de cheiro-verde
- Sal e orégano a gosto
- Azeite para untar
Modo de preparo
Em um recipiente, coloque o ovo e bata com a ajuda de um garfo. Adicione a couve-flor, o arroz integral, a farinha de arroz, o cheiro-verde, o sal e o orégano e misture. Com a ajuda de uma colher, pegue um pouco de massa, faça uma bolinha e disponha em uma forma untada com azeite. Repita o processo com toda a massa. Leve ao forno preaquecido a 200 °C até dourar. Sirva em seguida.
Chips de abobrinha
Ingredientes
- 4 abobrinhas cortadas em rodelas
- 1 colher de sopa de azeite de oliva
- Sal e pimenta-do-reino moída a gosto
- Azeite de oliva para untar
Modo de preparo
Unte uma assadeira com azeite de oliva e disponha as rodelas de abobrinha, sem sobrepor as fatias. Tempere com azeite de oliva, sal e pimenta-do-reino. Leve ao forno preaquecido a 180 °C até dourar. Sirva em seguida.
Damasco recheado com ricota
Ingredientes
- 30 g de damasco
- 1/2 xícara de chá de ricota amassada
- 1 colher de sopa de azeite de oliva
- Raspas de 2 limões
- Sal e pimenta-do-reino moída a gosto
Modo de preparo
Em um recipiente, coloque a ricota e o azeite de oliva e misture. Leve ao micro-ondas por 20 segundos. Adicione o sal, a pimenta-do-reino e metade das raspas de limão e mexa. Reserve. Com a ajuda de uma faca, corte os damascos ao meio, sem separar as duas partes. Recheie com o creme de ricota e finalize com o restante das raspas de limão. Sirva em seguida.
Canapé de pepino
Ingredientes
- 1 pepino japonês
- 100 g de salmão defumado cortado em tiras
- 3 colheres de sopa de iogurte natural sem açúcar
- 1 colher de chá de suco de limão
- Sal a gosto
- Ervas frescas para decorar
Modo de preparo
Em água corrente, lave bem o pepino e corte em rodelas grossas. Com uma colher, retire parte da polpa do centro para formar a cavidade. Em um recipiente, misture o iogurte natural, o suco de limão e o sal. Recheie cada rodela de pepino com essa mistura cremosa e finalize com uma tirinha de salmão defumado. Decore com ervas frescas e sirva em seguida.
Miniespetinho caprese
Ingredientes
- 10 tomates-cereja
- 10 cubos de queijo branco
- 10 folhas de manjericão
- 1 colher de sopa de azeite de oliva
- Pimenta-do-reino moída a gosto
- 10 espetinhos de madeira pequenos
Modo de preparo
Monte cada espetinho colocando um tomate-cereja, uma folha de manjericão e um cubo de queijo branco. Arrume-os em uma travessa, regue com azeite de oliva e finalize com pimenta-do-reino. Sirva em seguida.