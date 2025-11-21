7 receitas de petiscos para o fim de semana

Servir petiscos durante reuniões e festas é uma tradição desde os tempos antigos. Com origem no Império Romano, alimentos eram oferecidos aos convidados para saciar a fome enquanto se divertiam. Mas, com o tempo, devido ao preparo simples e prático, esse tipo de refeição conquistou o mundo e, hoje, é uma das principais atrações durante as comemorações.
A seguir, confira 7 receitas de petiscos para você fazer em poucos minutos e aproveitar o fim de semana!
Enroladinho de salsicha
Ingredientes
- 5 xícaras de chá de farinha de trigo
- 1 ovo
- 5 xícaras de chá de farinha de rosca
- 400 ml de leite
- 10 salsichas aferventadas
- 400 ml de água quente
- 1 xícara de chá de caldo de carne
- 100 g de manteiga
- 1 colher de sopa de sal
- 1 ovo batido para empanar
- Farinha de trigo para enfarinhar
- Óleo para fritar
Modo de preparo
Em uma panela, coloque a água, o leite, o caldo de carne, a manteiga e o sal, misture e leve ao fogo médio para ferver. Após, retire do fogo, adicione a farinha de trigo e o ovo e misture bem. Leve novamente ao fogo e cozinhe até a massa desprender do fundo da panela, mexendo sempre. Desligue o fogo e espere a massa esfriar. Enfarinhe uma superfície lisa com farinha de trigo, disponha a massa sobre ela, sove e divida em duas partes iguais.
Com a ajuda de uma colher, pegue um pouco de massa e abra na palma da mão, recheie com a salsicha e feche enrolando ao redor dela, elevando a parte superior e inferior sobre as pontas. Repita o processo com toda a massa e passe os enroladinhos no ovo e na farinha de rosca. Reserve. Em uma panela, coloque o óleo e leve ao fogo médio para aquecer. Aos poucos, disponha os enroladinhos na panela e frite até dourar. Depois, coloque-os em um recipiente com papel-toalha para escorrer o excesso de óleo e sirva em seguida.
Amendoim doce crocante
Ingredientes
- 210 g de amendoim sem casca
- 1 1/2 xícara de chá de açúcar
- 240 ml de água
Modo de preparo
Em uma panela, coloque o amendoim e leve ao fogo médio para torrar por 3 minutos. Acrescente o açúcar, a água e aumente o fogo. Cozinhe até obter uma textura esbranquiçada, mexendo sempre. Em seguida, desligue o fogo, coloque os amendoins em um recipiente, espere esfriar e sirva em seguida.
Dadinho de tapioca de queijo coalho
Ingredientes
- 1/2 l de leite integral quente
- 250 g de goma de tapioca
- 1 colher de chá de sal
- 400 g de queijo coalho ralado
Modo de preparo
Em um recipiente, coloque a tapioca, o queijo e o sal e misture bem. Adicione o leite e mexa até obter uma massa homogênea. Forre uma assadeira com plástico-filme, despeje a massa sobre ela e espalhe. Leve à geladeira até firmar. Retire da geladeira e, com a ajuda de uma faca, corte em cubos. Coloque os cubos em uma assadeira forrada com papel-manteiga e leve ao forno médio preaquecido até dourar. Sirva em seguida.
Espetinho de frango
Ingredientes
- 1 xícara de chá de caldo de frango
- 2 colheres de sopa de mostarda
- 1 colher de chá de suco de limão
- 1/2 dente de alho descascado e picado
- 4 peitos de frango cortados em cubos
- Tomilho a gosto
Modo de preparo
Em um recipiente, coloque a mostarda, o suco de limão, o alho, o tomilho e o caldo de frango e misture bem. Adicione o frango, mexa para incorporar, cubra com um plástico-filme e deixe descansar por 2 horas na geladeira. Em seguida, organize os frangos em palitos de madeira e disponha-os sobre uma assadeira com papel-alumínio. Leve ao forno preaquecido a 200 °C por 20 minutos. Sirva em seguida.
Salame recheado com creme de ricota
Ingredientes
- 250 g de creme de leite
- 200 g ricota
- 1/5 de xícara de chá de suco de limão
- 300 g de salame fatiado
- 2 colheres de sopa de alcaparras
- Sal e azeitonas pretas fatiadas a gosto
Modo de preparo
Em um liquidificador, coloque o creme de leite, a ricota, o suco de limão e o sal e bata até obter uma consistência homogênea. Reserve. Após, enrole os salames no formato de um cone e prenda com palitos. Recheie com o creme de ricota e enfeite com as azeitonas. Sirva em seguida.
Anéis de cebola
Ingredientes
- 2 cebolas cortadas em anéis
- 1 xícara de chá de farinha de trigo
- 1 xícara de chá de amido de milho
- 1 xícara de chá de leite
- 2 ovos
- 1 colher de chá de páprica defumada
- 1 colher de chá de fermento químico
- Sal e pimenta-do-reino moída a gosto
- Óleo para fritar
Modo de preparo
Em uma tigela, coloque a farinha de trigo e tempere com sal, pimenta-do-reino e páprica defumada. Misture bem. Em outra tigela, coloque o leite e os ovos e misture até ficar homogêneo. Acrescente o amido de milho e o fermento químico à mistura de leite com ovos e mexa até obter uma massa lisa. Passe os anéis de cebola na farinha de trigo temperada, cobrindo todos os lados. Em seguida, mergulhe cada anel na massa preparada, retirando o excesso. Em uma panela, aqueça o óleo em fogo médio. Frite os anéis de cebola aos poucos, até ficarem dourados e crocantes. Retire e coloque sobre papel-toalha para remover o excesso de óleo. Sirva em seguida.
Dica: sirva com ketchup
Bolinho de carne crocante
Ingredientes
- 500 g de carne moída
- 1 cebola picada
- 2 dentes de alho picados
- 1 ovo
- 1 xícara de chá de farinha de rosca
- 2 colheres de sopa de salsinha picada
- Sal e pimenta-do-reino moída a gosto
- Óleo para fritar
Modo de preparo
Em uma tigela, coloque a carne moída e acrescente a cebola, o alho, a salsinha, o sal e a pimenta-do-reino. Misture bem até ficar homogêneo. Adicione o ovo e misture até incorporar. Acrescente a farinha de rosca aos poucos, misturando até a massa ganhar firmeza suficiente para moldar. Modele os bolinhos no tamanho desejado. Em uma panela, aqueça o óleo em fogo médio. Frite os bolinhos aos poucos, virando para dourar por igual. Sirva em seguida.