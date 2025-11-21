Variedades

7 receitas de petiscos para o fim de semana

6 minutos de leitura
Tribuna do Paraná
Por EdiCase Redação EdiCase
- Atualizado: 21/11/25 19h06
Enroladinho de salsicha (Imagem: flanovais | Shutterstock)

Servir petiscos durante reuniões e festas é uma tradição desde os tempos antigos. Com origem no Império Romano, alimentos eram oferecidos aos convidados para saciar a fome enquanto se divertiam. Mas, com o tempo, devido ao preparo simples e prático, esse tipo de refeição conquistou o mundo e, hoje, é uma das principais atrações durante as comemorações.

A seguir, confira 7 receitas de petiscos para você fazer em poucos minutos e aproveitar o fim de semana!

Enroladinho de salsicha

Ingredientes

  • 5 xícaras de chá de farinha de trigo
  • 1 ovo
  • 5 xícaras de chá de farinha de rosca
  • 400 ml de leite
  • 10 salsichas aferventadas
  • 400 ml de água quente
  • 1 xícara de chá de caldo de carne
  • 100 g de manteiga
  • 1 colher de sopa de sal
  • 1 ovo batido para empanar
  • Farinha de trigo para enfarinhar
  • Óleo para fritar

Modo de preparo

Em uma panela, coloque a água, o leite, o caldo de carne, a manteiga e o sal, misture e leve ao fogo médio para ferver. Após, retire do fogo, adicione a farinha de trigo e o ovo e misture bem. Leve novamente ao fogo e cozinhe até a massa desprender do fundo da panela, mexendo sempre. Desligue o fogo e espere a massa esfriar. Enfarinhe uma superfície lisa com farinha de trigo, disponha a massa sobre ela, sove e divida em duas partes iguais.

Com a ajuda de uma colher, pegue um pouco de massa e abra na palma da mão, recheie com a salsicha e feche enrolando ao redor dela, elevando a parte superior e inferior sobre as pontas. Repita o processo com toda a massa e passe os enroladinhos no ovo e na farinha de rosca. Reserve. Em uma panela, coloque o óleo e leve ao fogo médio para aquecer. Aos poucos, disponha os enroladinhos na panela e frite até dourar. Depois, coloque-os em um recipiente com papel-toalha para escorrer o excesso de óleo e sirva em seguida.

Amendoim doce crocante

Ingredientes

  • 210 g de amendoim sem casca
  • 1 1/2 xícara de chá de açúcar
  • 240 ml de água

Modo de preparo

Em uma panela, coloque o amendoim e leve ao fogo médio para torrar por 3 minutos. Acrescente o açúcar, a água e aumente o fogo. Cozinhe até obter uma textura esbranquiçada, mexendo sempre. Em seguida, desligue o fogo, coloque os amendoins em um recipiente, espere esfriar e sirva em seguida.

Dadinho de tapioca de queijo coalho

Ingredientes

  • 1/2 l de leite integral quente
  • 250 g de goma de tapioca
  • 1 colher de chá de sal
  • 400 g de queijo coalho ralado

Modo de preparo

Em um recipiente, coloque a tapioca, o queijo e o sal e misture bem. Adicione o leite e mexa até obter uma massa homogênea. Forre uma assadeira com plástico-filme, despeje a massa sobre ela e espalhe. Leve à geladeira até firmar. Retire da geladeira e, com a ajuda de uma faca, corte em cubos. Coloque os cubos em uma assadeira forrada com papel-manteiga e leve ao forno médio preaquecido até dourar. Sirva em seguida.

Espetinhos de frango em cima de um prato branco
Espetinho de frango (Imagem: Tatiana Volgutova | Shutterstock)

Espetinho de frango

Ingredientes

  • 1 xícara de chá de caldo de frango
  • 2 colheres de sopa de mostarda
  • 1 colher de chá de suco de limão
  • 1/2 dente de alho descascado e picado
  • 4 peitos de frango cortados em cubos
  • Tomilho a gosto

Modo de preparo

Em um recipiente, coloque a mostarda, o suco de limão, o alho, o tomilho e o caldo de frango e misture bem. Adicione o frango, mexa para incorporar, cubra com um plástico-filme e deixe descansar por 2 horas na geladeira. Em seguida, organize os frangos em palitos de madeira e disponha-os sobre uma assadeira com papel-alumínio. Leve ao forno preaquecido a 200 °C por 20 minutos. Sirva em seguida.

Salame recheado com creme de ricota

Ingredientes

  • 250 g de creme de leite
  • 200 g ricota
  • 1/5 de xícara de chá de suco de limão
  • 300 g de salame fatiado
  • 2 colheres de sopa de alcaparras
  • Sal e azeitonas pretas fatiadas a gosto

Modo de preparo

Em um liquidificador, coloque o creme de leite, a ricota, o suco de limão e o sal e bata até obter uma consistência homogênea. Reserve. Após, enrole os salames no formato de um cone e prenda com palitos. Recheie com o creme de ricota e enfeite com as azeitonas. Sirva em seguida.

Anéis de cebola empanados ao lado de tigela de ketchup
Anéis de cebola (Imagem: Lesya Dolyuk | Shutterstock)

Anéis de cebola

Ingredientes

  • 2 cebolas cortadas em anéis
  • 1 xícara de chá de farinha de trigo
  • 1 xícara de chá de amido de milho
  • 1 xícara de chá de leite
  • 2 ovos
  • 1 colher de chá de páprica defumada
  • 1 colher de chá de fermento químico
  • Sal e pimenta-do-reino moída a gosto
  • Óleo para fritar

Modo de preparo

Em uma tigela, coloque a farinha de trigo e tempere com sal, pimenta-do-reino e páprica defumada. Misture bem. Em outra tigela, coloque o leite e os ovos e misture até ficar homogêneo. Acrescente o amido de milho e o fermento químico à mistura de leite com ovos e mexa até obter uma massa lisa. Passe os anéis de cebola na farinha de trigo temperada, cobrindo todos os lados. Em seguida, mergulhe cada anel na massa preparada, retirando o excesso. Em uma panela, aqueça o óleo em fogo médio. Frite os anéis de cebola aos poucos, até ficarem dourados e crocantes. Retire e coloque sobre papel-toalha para remover o excesso de óleo. Sirva em seguida. 

Dica: sirva com ketchup

Bolinho de carne crocante

Ingredientes

  • 500 g de carne moída
  • 1 cebola picada
  • 2 dentes de alho picados
  • 1 ovo
  • 1 xícara de chá de farinha de rosca
  • 2 colheres de sopa de salsinha picada
  • Sal e pimenta-do-reino moída a gosto
  • Óleo para fritar

Modo de preparo

Em uma tigela, coloque a carne moída e acrescente a cebola, o alho, a salsinha, o sal e a pimenta-do-reino. Misture bem até ficar homogêneo. Adicione o ovo e misture até incorporar. Acrescente a farinha de rosca aos poucos, misturando até a massa ganhar firmeza suficiente para moldar. Modele os bolinhos no tamanho desejado. Em uma panela, aqueça o óleo em fogo médio. Frite os bolinhos aos poucos, virando para dourar por igual. Sirva em seguida.

Grupos de WhatsApp da Tribuna
Receba Notícias no seu WhatsApp!
Receba as notícias do seu bairro e do seu time pelo WhatsApp.
Participe dos Grupos da Tribuna