Se você procura novas ideias de receitas saudáveis e deliciosas para o almoço ou jantar, que tal experimentar peixes recheados? Saborosos e nutritivos, eles são ideais para diversificar o cardápio com combinações variadas. Além de fáceis de preparar, oferecem a chance de explorar diferentes sabores. Confira, a seguir, 7 receitas de peixe recheado para almoço ou jantar!
1. Salmão recheado com espinafre e ricota
Ingredientes
- 4 filés grossos de salmão
- 250 g de folhas de espinafre picadas
- 2 xícaras de chá de creme de ricota
- 2 dentes de alho descascados e amassados
- 1 xícara de chá de suco de limão-siciliano
- Sal, pimenta-do-reino moída e azeite a gosto
- Rodelas de limão-siciliano para decorar
- Azeite para untar
Modo de preparo
Em uma panela, coloque o azeite e leve ao fogo médio para aquecer. Adicione o espinafre, o alho e refogue até as folhas murcharem. Desligue o fogo e tempere com sal e pimenta-do-reino. Acrescente o creme de ricota e mexa para incorporar. Reserve.
Com a ajuda de uma faca, corte o centro dos pedaços de salmão no sentido da lateral, sem separar completamente as partes. Recheie com o espinafre e disponha-os em um refratário untado com azeite. Regue com suco de limão e espalhe as rodelas sobre o peixe. Leve ao forno preaquecido em temperatura média por 20 minutos. Retire do forno e sirva em seguida.
2. Peixe recheado com pirão
Ingredientes
- 1 kg de tainha sem cabeça, sem rabo e limpa
- 3 colheres de sopa de suco de limão
- 1 xícara de chá de vinho branco seco
- 2 colheres de sopa de manteiga sem sal derretida
- 1/2 xícara de chá de água
- 1/2 xícara de chá de farinha de mandioca
- Sal e pimenta-do-reino moída a gosto
Modo de preparo
Em um recipiente com tampa, coloque o peixe e tempere com suco de limão, vinho, sal e pimenta-do-reino. Tampe e leve à geladeira por 4 horas, virando na metade do tempo. Após, transfira o peixe com a marinada para uma assadeira, regue com a manteiga e leve ao forno preaquecido a 180ºC até dourar. Retire do forno, reserve o peixe e transfira o líquido para uma panela. Adicione a água e a farinha de mandioca e leve ao fogo médio por 5 minutos, mexendo sempre. Desligue o fogo e, com a ajuda de uma faca, corte o centro do peixe no sentido lateral, sem separar completamente as partes. Recheie com o pirão e sirva em seguida.
3. Peixe recheado com vegetais
Ingredientes
- 1 kg de robalo inteiro e limpo
- 1 cebola descascada e cortada em rodelas
- 1 pimentão vermelho sem sementes e cortado em tiras
- 1 pimentão amarelo sem sementes e cortado em tiras
- 2 talos de aipo cortado em fatias
- 3 dentes de alho descascados e amassados
- 2 colheres de sopa de azeite
- Suco de 1 limão
- Sal, pimenta-do-reino moída e coentro picado a gosto
- Azeite para untar e regar
Modo de preparo
Em um recipiente com tampa, coloque o peixe e tempere com sal, pimenta-do-reino, suco de limão e alho. Tampe e leve à geladeira por 4 horas, virando na metade do tempo. Após, retire o peixe da geladeira e, com a ajuda de uma faca, corte o centro dele no sentido da lateral, sem separar completamente as partes. Recheie com metade da cebola e dos pimentões e feche com palitos. Disponha em uma assadeira untada com azeite e preencha as laterais com o restante da cebola e pimentões. Regue com azeite e leve ao forno preaquecido a 200ºC até dourar. Retire do forno e tire os palitos. Polvilhe com o aipo e coentro e sirva em seguida.
4. Peixe recheado com farofa
Ingredientes
Peixe
- 1 peixe namorado inteiro e limpo
- Suco de 1 limão
- 3 dentes de alho descascados e amassados
- Sal e pimenta-do-reino moída a gosto
- Azeite para untar e regar
Farofa
- 200 g de bacon cortado em cubos
- 4 colheres de sopa de manteiga
- 1 cebola descascada e picada
- 2 dentes de alho descascados e amassados
- 1 maço de couve fatiado
- 3 xícaras de chá de farinha de mandioca
- 2 ovos cozidos, descascados e picados
- Sal e cheiro-verde picado a gosto
- Azeite para untar e regar
Modo de preparo
Farofa
Em uma panela, coloque o bacon e leve ao fogo médio para fritar. Adicione a manteiga, a cebola e o alho e refogue por 3 minutos. Acrescente a couve e refogue até murchar. Por último, coloque a farinha de mandioca, os ovos, o sal e o cheiro-verde. Mexa para incorporar e desligue o fogo. Reserve.
Peixe
Em um recipiente, coloque o peixe e tempere com sal, pimenta-do-reino e suco de limão. Após, com a ajuda de uma faca, corte o peixe no sentido horizontal, sem separar completamente as partes. Recheie com a farofa e prenda com palitos. Transfira para uma assadeira untada e regue com azeite. Leve ao forno preaquecido em temperatura média até dourar. Retire do forno, retire os palitos e sirva em seguida.
5. Peixe recheado com camarão
Ingredientes
Peixe
- 1 kg de anchova limpa e sem espinhas
- Suco de 1 limão
- 1 colher de sopa de azeite
- 500 g de batata descascada e cortada em rodelas
- Sal e pimenta-do-reino moída a gosto
- Azeite para untar e regar
Recheio
- 1 colher de sopa de azeite
- 1 cebola descascada e picada
- 1 xícara de chá de polpa de tomate
- 500 g de camarões limpos
- 2 colheres de sopa de coentro picado
- 1 xícara de chá de farinha de milho
Modo de preparo
Recheio
Em uma panela, coloque o azeite e leve ao fogo médio para aquecer. Adicione a cebola e doure. Acrescente a polpa de tomate, os camarões, o sal, a pimenta-do-reino e refogue por 3 minutos. Junte o coentro e a farinha de milho e refogue por é minutos. Desligue o fogo e reserve.
Peixe
Em uma tábua, coloque o peixe e, com a ajuda de uma faca, corte-o no sentido horizontal, sem separar completamente as partes. Recheie com a mistura reservada e feche com palitos. Unte uma assadeira com azeite e cubra com as batatas. Disponha o peixe sobre as batatas e regue com azeite. Leve ao forno preaquecido a 180ºC por 45 minutos. Retire do forno, tire os palitos e sirva em seguida.
6. Peixe recheado com limão e batatas assadas
Ingredientes
- 1 truta inteira e limpa
- 2 limões-sicilianos cortados em rodelas
- 3 batatas cortadas em cubos grandes
- 2 colheres de sopa de cebolinha
- 2 colheres de sopa de salsinha
- Suco de um limão
- Azeite, sal e pimenta-do-reino moída a gosto
Modo de preparo
Em um recipiente, coloque a truta e tempere com sal, pimenta-do-reino e o suco de limão. Após, com a ajuda de uma faca, corte o peixe no sentido horizontal, sem separar completamente as partes e faça cortes no lombo. Recheie a truta com as rodelas de limão, algumas folhas de salsinha e parte da cebolinha. Regue com um fio de azeite e coloque sobre uma assadeira forrada com papel-manteiga. Disponha as batatas cortadas ao redor da truta e tempere com sal, pimenta-do-reino moída e um fio de azeite. Leve ao forno preaquecido a 200 °C por cerca de 40 minutos, até o peixe dourar e as batatas ficarem macias e levemente crocantes. Retire do forno, finalize com o restante da cebolinha e sirva em seguida.
7. Peixe recheado com cogumelos e alho-poró
Ingredientes
- 1 robalo inteiro limpo
- 1 xícara de chá de cogumelos shitake fatiados
- 1 talo de alho-poró fatiado
- 2 colheres de sopa de azeite
- 1/2 xícara de chá de creme de leite
- Sal e pimenta-do-reino moída a gosto
- Suco de 1/2 limão
Modo de preparo
Em um recipiente, coloque o robalo e tempere com sal, pimenta-do-reino e o suco de limão. Após, com a ajuda de uma faca, corte o peixe no sentido horizontal, sem separar completamente as partes. Reserve. Aqueça o azeite em uma frigideira em fogo médio e refogue o alho-poró e os cogumelos até ficarem macios. Adicione o creme de leite, misture bem e ajuste o sal e a pimenta-do-reino. Retire do fogo e reserve. Recheie o robalo com a mistura de cogumelos e alho-poró. Feche o peixe com palitos ou amarre com barbante culinário e coloque em uma assadeira forrada com papel manteiga. Leve ao forno preaquecido a 180 °C por cerca de 35 a 40 minutos. Sirva em seguida.