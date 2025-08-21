7 receitas de pão fit sem glúten

O crescente interesse por uma alimentação saudável e balanceada tem impulsionado muitas pessoas a buscarem opções que se alinhem a um estilo de vida mais ativo e consciente. Nesse contexto, os pães fitness sem glúten se destacam como uma alternativa saborosa e nutritiva. Isso porque eles são preparados com ingredientes leves e ideais para quem deseja manter a forma sem abrir mão do prazer de comer bem.
A seguir, confira como preparar algumas opções de pães fit sem glúten para incluir na dieta!
Pão de aveia
Ingredientes
- 1 colher de sopa de açúcar mascavo
- 1 colher de sopa de fermento biológico seco
- 1 xícara de chá de farinha de arroz
- 1/2 xícara de chá de polvilho doce
- 1/2 colher de chá de farinha de linhaça
- 1 xícara de chá de aveia em flocos sem glúten
- 1 xícara de chá de água morna
- 2 colheres de sopa de azeite
- Sal a gosto
- Azeite para untar
- Farinha de arroz para enfarinhar
Modo de preparo
Em um recipiente, coloque todos os ingredientes, exceto a água, e misture. Aos poucos, adicione a água e mexa até obter uma consistência homogênea. Unte uma forma para bolo inglês com azeite e enfarinhe com farinha de arroz, despeje a massa e leve ao forno preaquecido a 180 ºC por 20 minutos. Após, retire do forno, espere esfriar e desenforme com cuidado. Sirva em seguida.
Pão de grão-de-bico
Ingredientes
- 100 g de grão-de-bico cozido e sem casca
- 200 g de farinha de arroz
- 100 g de amido de milho
- 90 g de polvilho doce
- 1 colher de sopa de xilitol
- 20 g de fécula de batata
- 1 colher de sopa de fermento biológico seco
- 7 g de fermento químico em pó
- 5 g de goma xantana
- 350 ml de água
- 30 ml de azeite
- 1 ovo
- Sal a gosto
- Farinha de arroz para enfarinhar
- Azeite para untar
Modo de preparo
No liquidificador, coloque o grão-de-bico e bata até ficar homogêneo. Transfira para um recipiente, adicione o restante dos ingredientes secos, exceto o sal, e mexa para incorporar. Acrescente o ovo, o sal e, aos poucos, a água e o azeite. Misture até obter uma consistência homogênea. Unte uma forma com azeite e enfarinhe com farinha de arroz, disponha a massa e leve ao forno preaquecido a 200 ºC por 40 minutos. Retire do forno, espere esfriar e desenforme com cuidado. Sirva em seguida.
Pão de batata-doce
Ingredientes
- 3 ovos
- 250 g de batata-doce descascada, cozida e amassada
- 1 xícara de chá de água
- 1 colher de sopa de açúcar mascavo
- 2 colheres de sopa de azeite
- 1 colher de chá de sal
- 1 xícara de chá de aveia em flocos sem glúten
- 1/2 xícara de chá de farinha de arroz
- 1/2 xícara de chá de polvilho doce
- 10 g de fermento biológico seco
- 1/2 colher de chá de goma xantana
- Farinha de arroz para enfarinhar
- Azeite para untar
Modo de preparo
Em um recipiente, coloque todos os ingredientes secos, exceto o fermento biológico, e misture. Adicione os ingredientes líquidos e mexa até obter uma consistência homogênea. Por último, coloque o fermento biológico e misture para incorporar. Unte uma forma para bolo inglês com azeite e enfarinhe com farinha de arroz, disponha a massa e leve ao forno a 180 ºC até dobrar de tamanho e dourar. Retire do forno, espere esfriar e desenforme com cuidado. Sirva em seguida.
Pão de beterraba
Ingredientes
- 1 beterraba descascada, picada e cozida
- 1 xícara de chá de fécula de batata
- 1 xícara de chá de farinha de quinoa
- 1/2 xícara de chá de polvilho doce
- 1/2 xícara de chá de farinha de aveia sem glúten
- 1 xícara de chá de água do cozimento da beterraba
- 1 e 1/4 de colher de chá de sal
- 10 g de fermento biológico seco
- 1 colher de sopa de xilitol
- 2 colheres de sopa azeite
- Farinha de arroz para enfarinhar
- Azeite para untar
Modo de preparo
Em um recipiente, coloque o fermento biológico, o açúcar e a água do cozimento da beterraba e misture. Reserve. No liquidificador, coloque a beterraba e o azeite e bata até ficar homogêneo. No recipiente com o fermento, coloque o restante dos ingredientes secos e o purê de beterraba e misture até obter uma consistência homogênea. Unte uma forma para bolo inglês com azeite e enfarinhe com farinha de arroz, despeje a massa e leve ao forno preaquecido a 180 ºC por 40 minutos. Retire do forno, espere esfriar e desenforme com cuidado. Sirva em seguida.
Pão de linhaça
Ingredientes
- 7 colheres de farinha de arroz
- 6 colheres de sopa de amido de milho
- 2 colheres de sopa de fermento químico em pó
- 2 colheres de sopa de leite em pó integral
- 3 colheres de sopa de linhaça dourada moída
- 1 ovo
- 200 ml de iogurte desnatado
- 1 colher de chá de sal
- 2 colheres de sopa de semente de linhaça
- Água o quanto baste
Modo de preparo
Em um recipiente, coloque todos os ingredientes secos, exceto o fermento químico, e misture. Adicione os ingredientes líquidos e mexa até obter uma massa homogênea. Por último, coloque o fermento químico e misture para incorporar. Unte uma forma para bolo inglês com azeite e enfarinhe com farinha de arroz, despeje a massa e leve ao forno preaquecido em temperatura média por 25 minutos. Após, retire do forno, espere esfriar e desenforme com cuidado. Sirva em seguida.
Pão de abóbora
Ingredientes
- 1 xícara de chá de abóbora-cabotiá cozida e amassada
- 2 ovos
- 3 colheres de sopa de azeite
- 1 xícara de chá de farinha de aveia sem glúten
- 1/2 xícara de chá de polvilho doce
- 1 colher de sopa de fermento químico em pó
- 1 pitada de sal
Modo de preparo
Bata no liquidificador o purê de abóbora, os ovos e o azeite até obter uma massa cremosa. Transfira para uma tigela e misture a farinha de aveia e o polvilho doce. Adicione o sal e por último o fermento, mexendo delicadamente. Despeje a massa em uma forma forrada com papel-manteiga. Leve ao forno preaquecido a 180 °C por 35 a 40 minutos, até dourar. Espere esfriar antes de desenformar. Sirva em seguida.
Pão de quinoa e chia
Ingredientes
- 1 xícara de chá de quinoa em grãos
- 2 colheres de sopa de chia triturada
- 1 xícara de chá de farinha de grão-de-bico
- 3 colheres de sopa de óleo de coco
- 2 colheres de sopa de sementes de girassol
- 1 colher de chá de sal
- 1 colher de sopa de fermento químico em pó
- Água
- Óleo de coco para untar
- Farinha de grão-de-bico para enfarinhar
Modo de preparo
Em uma tigela, deixe a quinoa de molho na água por 8 horas. Escorra, lave bem e reserve. Em outra tigela, hidrate a chia em 6 colheres de sopa de água e reserve por 10 minutos até formar um gel. No liquidificador, bata a quinoa, a água, o óleo de coco e o gel de chia até formar uma massa cremosa. Transfira para uma tigela e misture as sementes de girassol, a farinha de grão-de-bico e o sal. Acrescente o fermento por último e mexa suavemente. Despeje a massa em uma forma de pão pequena, untada com óleo de coco e enfarinhada com farinha de grão-de-bico. Leve ao forno preaquecido a 180 °C por 35 a 40 minutos, até dourar e firmar. Espere esfriar antes de desenformar. Sirva em seguida.