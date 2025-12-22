Variedades

7 receitas de panetone caseiro para o Natal

- Atualizado: 22/12/25 17h36
Panetone de frutas (Imagem: flanovais | Shutterstock)

Um alimento tradicional da época de Natal, o panetone, que consiste basicamente em uma espécie de pão doce, é conhecido por ter origem na Itália. E, apesar das controvérsias históricas sobre a sua nacionalidade, é tão saboroso que conquistou o paladar de pessoas de diversos países, inclusive do Brasil. 

Aqui, ele é muito apreciado em sua versão original, com frutas cristalizadas, mas, por tratar-se de uma massa versátil, também adquiriu novos sabores e, atualmente, o que não falta são opções para serem servidas. Por isso, confira 7 receitas de panetone caseiro que você precisa experimentar! 

Panetone de frutas

Ingredientes 

  • 3 ovos 
  • 4 colheres de sopa de manteiga 
  • 2 xícaras de chá de água morna
  • 1 colher de chá de sal
  • 1 xícara de chá de leite morno
  • 10 g de fermento biológico 
  • 1 xícara de chá de açúcar 
  • 1 colher de sopa de essência de panetone
  • 300 g de farinha de trigo
  • Frutas cristalizadas e uva-passa a gosto

Modo de preparo

Em um liquidificador, coloque todos os ingredientes, exceto a essência de panetone, a farinha de trigo, a uva-passa e as frutas cristalizadas, e bata até obter uma consistência homogênea. Adicione a essência de panetone e bata novamente para incorporar. Reserve. Em um recipiente, coloque metade da farinha de trigo, disponha a mistura do liquidificador e cubra com o restante da farinha de trigo, as frutas cristalizadas e a uva-passa. Mexa para incorporar. Distribua a massa em formas para panetone e deixe descansar por 40 minutos. Após, leve ao forno preaquecido a 200 °C por 40 minutos. Deixe esfriar antes de servir.

Panetone de pistache 

Ingredientes 

Massa

  • 500 g de farinha de trigo
  • 100 g de pistache sem casca, torrado e picado
  • 10 g de fermento biológico seco
  • 200 ml de leite morno
  • 100 g de açúcar
  • 3 gemas de ovo
  • 100 g de manteiga sem sal
  • 1 colher de chá de essência de baunilha
  • Raspa de 1 limão
  • 1 pitada de sal 

Cobertura 

  • 50 g de pistache sem casca e picado
  • Açúcar de confeiteiro a gosto

Modo de preparo

Em um recipiente, coloque o fermento e o leite e misture. Adicione 1 colher de sopa de açúcar e mexa para incorporar. Deixe descansar por 10 minutos. Enquanto isso, em um recipiente, coloque a farinha de trigo, o sal e o restante do açúcar e misture. Faça um buraco no centro da farinha e acrescente as gemas, a manteiga, a essência de baunilha e as raspas de limão. Despeje o leite reservado sobre a mistura e mexa até obter uma massa homogênea.

Após, junte o pistache e misture para incorporar. Cubra com um plástico-filme e deixe descansar por 2 horas. Em seguida, distribua a massa em formas para panetone e leve ao forno preaquecido a 180 °C até dourar. Retire do forno, espere esfriar e polvilhe com o pistache e o açúcar de confeiteiro. Sirva em seguida.

Panetone de calabresa com queijo

Ingredientes 

  • 3 ovos
  • 100 g de açúcar
  • 120 g de margarina derretida
  • 15 g de fermento biológico seco
  • 250 ml de água morna
  • 500 g de farinha de trigo
  • 200 g de queijo parmesão ralado
  • 300 g de calabresa cortada em cubos
  • Sal, queijo parmesão ralado e salsinha picada a gosto 

Modo de preparo

Em um recipiente, coloque a água e a margarina e misture. Adicione o sal, o açúcar e os ovos e mexa para incorporar. Acrescente a farinha de trigo e o fermento e misture até obter uma massa homogênea. Cubra com plástico-filme e deixe descansar por 40 minutos. Em seguida, coloque a calabresa e o queijo e mexa para incorporar. Distribua a massa em formas para panetone e deixe descansar por mais 10 minutos. Polvilhe com o queijo ralado e a salsinha e leve ao forno preaquecido a 170 °C até dourar. Deixe esfriar antes de servir.

imagem de panetone com cobertura de chocolate branco e enfeites de natal em volta
Panetone trufado de chocolate branco (Imagem: rosanathebest | Shutterstock)

Panetone trufado de chocolate branco

Ingredientes

Panetone

  • 1 kg de farinha de trigo peneirada
  • 4 ovos
  • 250 g de açúcar
  • 30 g de manteiga
  • 250 g de leite morno
  • 50 g de fermento biológico
  • 20 g de essência de panetone
  • Raspas de 1 limão

Trufa

  • 500 g de chocolate branco picado
  • 30 ml de conhaque
  • 150 ml de creme de leite
  • Chocolate branco derretido para decorar

Modo de preparo

Panetone

Em um recipiente, coloque os ovos, o açúcar, a manteiga, o leite, o fermento biológico e a essência de panetone e misture até ficar homogêneo. Em outro recipiente, coloque a farinha de trigo, abra um furo no centro e despeje a mistura com os ovos sobre ela. Mexa até obter uma massa homogênea. Junte as raspas de limão e misture. Cubra com plástico-filme e deixe descansar por 2 horas. Após, distribua a massa em formas para panetone e leve ao forno preaquecido a 180 °C por 1 hora. Aguarde esfriar.

Trufa

Em uma panela, coloque o chocolate branco, o conhaque e o creme de leite e, em banho-maria, leve ao fogo médio até o chocolate derreter. Desligue o fogo e aguarde esfriar. Enquanto isso, com a ajuda de uma faca, corte a tampa do panetone e cave um buraco cilíndrico. Recheie com a trufa e feche com a tampa do panetone. Finalize decorando com o chocolate branco derretido. Sirva em seguida.

Panetone de goiabada

Ingredientes

  • 30 g de fermento biológico
  • 1 1/2 xícara de chá de açúcar
  • 1/2 de xícara de chá de água
  • 5 xícaras de chá de farinha de trigo
  • 1/2 colher de sopa de sal
  • 3 ovos
  • 1 colher de sopa de mel
  • 1/2 xícara de chá de manteiga derretida
  • 1 colher de sopa de essência de panetone
  • 3 1/2 xícara de chá de goiabada cortada em cubos
  • Farinha de trigo e açúcar de confeiteiro para polvilhar

Modo de preparo

Em um recipiente, coloque o fermento biológico e o açúcar e misture. Adicione a água e 4 colheres de sopa de farinha de trigo e mexa. Deixe descansar por 20 minutos. Após, coloque o sal, os ovos, o mel, a manteiga, a essência de panetone e o restante da farinha de trigo e misture até obter uma massa homogênea. Polvilhe metade da goiabada com a farinha de trigo e disponha sobre a mistura.

Distribua a massa em formas para panetone e deixe descansar por 2 horas. Depois, leve ao forno preaquecido em temperatura média por 40 minutos. Retire do forno e aguarde esfriar. Enquanto isso, em uma panela, coloque o restante da goiabada e leve ao fogo médio até obter uma calda, mexendo sempre. Desligue o fogo e despeje sobre o panetone. Finalize polvilhando com o açúcar de confeiteiro.

Panetone com castanha-do-pará e damasco servido em prato branco em cima de mesa
Panetone com castanha-do-pará e damasco (Imagem: Valmir Fernando | Shutterstock)

Panetone com castanha-do-pará e damasco

Ingredientes

Panetone

  • 3 ovos
  • 1 xícara de chá de açúcar
  • 1 xícara de chá de leite morno
  • 10 g de fermento biológico seco
  • 100 g de manteiga
  • 1 colher de chá de sal
  • 1 colher de chá de essência de baunilha
  • 4 xícaras de chá de farinha de trigo
  • 150 g de damasco seco picado
  • 150 g de castanha-do-pará picada
  • 2 colheres de sopa de farinha de trigo para envolver os recheios

Cobertura 

  • 2 colheres de sopa de açúcar
  • 2 colheres de sopa de castanha-do-pará picada

Modo de preparo

Em uma tigela, misture o leite morno com o fermento e 1 colher de sopa do açúcar. Deixe descansar por 10 minutos até espumar. Acrescente os ovos, o restante do açúcar, a manteiga derretida, o sal e a essência. Misture bem. Adicione aos poucos a farinha de trigo, mexendo até formar uma massa macia e levemente pegajosa. Sove por cerca de 10 minutos, até ficar lisa e elástica. Cubra a massa e deixe crescer por cerca de 1 hora, ou até dobrar de volume. 

Em um recipiente, misture o damasco picado e a castanha-do-pará com as 2 colheres de farinha de trigo e incorpore delicadamente à massa. Coloque a massa em forma própria para panetone e deixe crescer por 30 minutos. Polvilhe o açúcar e a castanha-do-pará por cima. Leve ao forno preaquecido a 180 °C por 35 a 45 minutos, até dourar. Retire do forno, deixe esfriar e sirva em seguida. 

Panetone de doce de leite com nozes

Ingredientes

Panetone

  • 3 ovos
  • 1 xícara de chá de açúcar
  • 1 xícara de chá de leite morno
  • 10 g de fermento biológico seco
  • 100 g de manteiga em temperatura ambiente
  • 1 colher de chá de sal
  • 1 colher de chá de essência de panetone
  • 4 xícaras de chá de farinha de trigo
  • 200 g de doce de leite firme
  • 150 g de nozes picadas
  • 2 colheres de sopa de farinha de trigo para envolver as nozes

Cobertura

  • 3 colheres de sopa de doce de leite
  • 2 colheres de sopa de nozes picadas

Modo de preparo

Em uma tigela, misture o leite morno, o fermento e 1 colher de sopa do açúcar. Deixe descansar por 10 minutos até espumar. Acrescente os ovos, o restante do açúcar, a manteiga, o sal e a essência. Misture bem até ficar homogêneo. Adicione a farinha de trigo aos poucos, mexendo até formar uma massa macia e levemente pegajosa. Sove a massa por cerca de 10 minutos, até ficar lisa e elástica. Cubra e deixe descansar por aproximadamente 1 hora, ou até dobrar de volume.

Em um recipiente, misture as nozes picadas com as 2 colheres de farinha de trigo e incorpore delicadamente à massa. Abra levemente a massa, distribua o doce de leite em pequenas porções, dobre e modele para que fique bem distribuído. Coloque a massa em forma própria para panetone e deixe crescer por mais 30 minutos. Leve ao forno preaquecido a 180 °C por 35 a 45 minutos, até dourar e assar por completo. Retire do forno, espere amornar e finalize com o doce de leite e as nozes por cima. Sirva em seguida.

