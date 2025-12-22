7 receitas de panetone caseiro para o Natal

Um alimento tradicional da época de Natal, o panetone, que consiste basicamente em uma espécie de pão doce, é conhecido por ter origem na Itália. E, apesar das controvérsias históricas sobre a sua nacionalidade, é tão saboroso que conquistou o paladar de pessoas de diversos países, inclusive do Brasil.
Aqui, ele é muito apreciado em sua versão original, com frutas cristalizadas, mas, por tratar-se de uma massa versátil, também adquiriu novos sabores e, atualmente, o que não falta são opções para serem servidas. Por isso, confira 7 receitas de panetone caseiro que você precisa experimentar!
Panetone de frutas
Ingredientes
- 3 ovos
- 4 colheres de sopa de manteiga
- 2 xícaras de chá de água morna
- 1 colher de chá de sal
- 1 xícara de chá de leite morno
- 10 g de fermento biológico
- 1 xícara de chá de açúcar
- 1 colher de sopa de essência de panetone
- 300 g de farinha de trigo
- Frutas cristalizadas e uva-passa a gosto
Modo de preparo
Em um liquidificador, coloque todos os ingredientes, exceto a essência de panetone, a farinha de trigo, a uva-passa e as frutas cristalizadas, e bata até obter uma consistência homogênea. Adicione a essência de panetone e bata novamente para incorporar. Reserve. Em um recipiente, coloque metade da farinha de trigo, disponha a mistura do liquidificador e cubra com o restante da farinha de trigo, as frutas cristalizadas e a uva-passa. Mexa para incorporar. Distribua a massa em formas para panetone e deixe descansar por 40 minutos. Após, leve ao forno preaquecido a 200 °C por 40 minutos. Deixe esfriar antes de servir.
Panetone de pistache
Ingredientes
Massa
- 500 g de farinha de trigo
- 100 g de pistache sem casca, torrado e picado
- 10 g de fermento biológico seco
- 200 ml de leite morno
- 100 g de açúcar
- 3 gemas de ovo
- 100 g de manteiga sem sal
- 1 colher de chá de essência de baunilha
- Raspa de 1 limão
- 1 pitada de sal
Cobertura
- 50 g de pistache sem casca e picado
- Açúcar de confeiteiro a gosto
Modo de preparo
Em um recipiente, coloque o fermento e o leite e misture. Adicione 1 colher de sopa de açúcar e mexa para incorporar. Deixe descansar por 10 minutos. Enquanto isso, em um recipiente, coloque a farinha de trigo, o sal e o restante do açúcar e misture. Faça um buraco no centro da farinha e acrescente as gemas, a manteiga, a essência de baunilha e as raspas de limão. Despeje o leite reservado sobre a mistura e mexa até obter uma massa homogênea.
Após, junte o pistache e misture para incorporar. Cubra com um plástico-filme e deixe descansar por 2 horas. Em seguida, distribua a massa em formas para panetone e leve ao forno preaquecido a 180 °C até dourar. Retire do forno, espere esfriar e polvilhe com o pistache e o açúcar de confeiteiro. Sirva em seguida.
Panetone de calabresa com queijo
Ingredientes
- 3 ovos
- 100 g de açúcar
- 120 g de margarina derretida
- 15 g de fermento biológico seco
- 250 ml de água morna
- 500 g de farinha de trigo
- 200 g de queijo parmesão ralado
- 300 g de calabresa cortada em cubos
- Sal, queijo parmesão ralado e salsinha picada a gosto
Modo de preparo
Em um recipiente, coloque a água e a margarina e misture. Adicione o sal, o açúcar e os ovos e mexa para incorporar. Acrescente a farinha de trigo e o fermento e misture até obter uma massa homogênea. Cubra com plástico-filme e deixe descansar por 40 minutos. Em seguida, coloque a calabresa e o queijo e mexa para incorporar. Distribua a massa em formas para panetone e deixe descansar por mais 10 minutos. Polvilhe com o queijo ralado e a salsinha e leve ao forno preaquecido a 170 °C até dourar. Deixe esfriar antes de servir.
Panetone trufado de chocolate branco
Ingredientes
Panetone
- 1 kg de farinha de trigo peneirada
- 4 ovos
- 250 g de açúcar
- 30 g de manteiga
- 250 g de leite morno
- 50 g de fermento biológico
- 20 g de essência de panetone
- Raspas de 1 limão
Trufa
- 500 g de chocolate branco picado
- 30 ml de conhaque
- 150 ml de creme de leite
- Chocolate branco derretido para decorar
Modo de preparo
Panetone
Em um recipiente, coloque os ovos, o açúcar, a manteiga, o leite, o fermento biológico e a essência de panetone e misture até ficar homogêneo. Em outro recipiente, coloque a farinha de trigo, abra um furo no centro e despeje a mistura com os ovos sobre ela. Mexa até obter uma massa homogênea. Junte as raspas de limão e misture. Cubra com plástico-filme e deixe descansar por 2 horas. Após, distribua a massa em formas para panetone e leve ao forno preaquecido a 180 °C por 1 hora. Aguarde esfriar.
Trufa
Em uma panela, coloque o chocolate branco, o conhaque e o creme de leite e, em banho-maria, leve ao fogo médio até o chocolate derreter. Desligue o fogo e aguarde esfriar. Enquanto isso, com a ajuda de uma faca, corte a tampa do panetone e cave um buraco cilíndrico. Recheie com a trufa e feche com a tampa do panetone. Finalize decorando com o chocolate branco derretido. Sirva em seguida.
Panetone de goiabada
Ingredientes
- 30 g de fermento biológico
- 1 1/2 xícara de chá de açúcar
- 1/2 de xícara de chá de água
- 5 xícaras de chá de farinha de trigo
- 1/2 colher de sopa de sal
- 3 ovos
- 1 colher de sopa de mel
- 1/2 xícara de chá de manteiga derretida
- 1 colher de sopa de essência de panetone
- 3 1/2 xícara de chá de goiabada cortada em cubos
- Farinha de trigo e açúcar de confeiteiro para polvilhar
Modo de preparo
Em um recipiente, coloque o fermento biológico e o açúcar e misture. Adicione a água e 4 colheres de sopa de farinha de trigo e mexa. Deixe descansar por 20 minutos. Após, coloque o sal, os ovos, o mel, a manteiga, a essência de panetone e o restante da farinha de trigo e misture até obter uma massa homogênea. Polvilhe metade da goiabada com a farinha de trigo e disponha sobre a mistura.
Distribua a massa em formas para panetone e deixe descansar por 2 horas. Depois, leve ao forno preaquecido em temperatura média por 40 minutos. Retire do forno e aguarde esfriar. Enquanto isso, em uma panela, coloque o restante da goiabada e leve ao fogo médio até obter uma calda, mexendo sempre. Desligue o fogo e despeje sobre o panetone. Finalize polvilhando com o açúcar de confeiteiro.
Panetone com castanha-do-pará e damasco
Ingredientes
Panetone
- 3 ovos
- 1 xícara de chá de açúcar
- 1 xícara de chá de leite morno
- 10 g de fermento biológico seco
- 100 g de manteiga
- 1 colher de chá de sal
- 1 colher de chá de essência de baunilha
- 4 xícaras de chá de farinha de trigo
- 150 g de damasco seco picado
- 150 g de castanha-do-pará picada
- 2 colheres de sopa de farinha de trigo para envolver os recheios
Cobertura
- 2 colheres de sopa de açúcar
- 2 colheres de sopa de castanha-do-pará picada
Modo de preparo
Em uma tigela, misture o leite morno com o fermento e 1 colher de sopa do açúcar. Deixe descansar por 10 minutos até espumar. Acrescente os ovos, o restante do açúcar, a manteiga derretida, o sal e a essência. Misture bem. Adicione aos poucos a farinha de trigo, mexendo até formar uma massa macia e levemente pegajosa. Sove por cerca de 10 minutos, até ficar lisa e elástica. Cubra a massa e deixe crescer por cerca de 1 hora, ou até dobrar de volume.
Em um recipiente, misture o damasco picado e a castanha-do-pará com as 2 colheres de farinha de trigo e incorpore delicadamente à massa. Coloque a massa em forma própria para panetone e deixe crescer por 30 minutos. Polvilhe o açúcar e a castanha-do-pará por cima. Leve ao forno preaquecido a 180 °C por 35 a 45 minutos, até dourar. Retire do forno, deixe esfriar e sirva em seguida.
Panetone de doce de leite com nozes
Ingredientes
Panetone
- 3 ovos
- 1 xícara de chá de açúcar
- 1 xícara de chá de leite morno
- 10 g de fermento biológico seco
- 100 g de manteiga em temperatura ambiente
- 1 colher de chá de sal
- 1 colher de chá de essência de panetone
- 4 xícaras de chá de farinha de trigo
- 200 g de doce de leite firme
- 150 g de nozes picadas
- 2 colheres de sopa de farinha de trigo para envolver as nozes
Cobertura
- 3 colheres de sopa de doce de leite
- 2 colheres de sopa de nozes picadas
Modo de preparo
Em uma tigela, misture o leite morno, o fermento e 1 colher de sopa do açúcar. Deixe descansar por 10 minutos até espumar. Acrescente os ovos, o restante do açúcar, a manteiga, o sal e a essência. Misture bem até ficar homogêneo. Adicione a farinha de trigo aos poucos, mexendo até formar uma massa macia e levemente pegajosa. Sove a massa por cerca de 10 minutos, até ficar lisa e elástica. Cubra e deixe descansar por aproximadamente 1 hora, ou até dobrar de volume.
Em um recipiente, misture as nozes picadas com as 2 colheres de farinha de trigo e incorpore delicadamente à massa. Abra levemente a massa, distribua o doce de leite em pequenas porções, dobre e modele para que fique bem distribuído. Coloque a massa em forma própria para panetone e deixe crescer por mais 30 minutos. Leve ao forno preaquecido a 180 °C por 35 a 45 minutos, até dourar e assar por completo. Retire do forno, espere amornar e finalize com o doce de leite e as nozes por cima. Sirva em seguida.