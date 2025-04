A Páscoa está chegando e, com ela, cresce a tradição de presentear com ovos de chocolate. Para quem deseja comemorar a data de forma especial sem gastar muito, fazer os ovos em casa é uma excelente alternativa. Além de mais econômico, o preparo caseiro permite soltar a criatividade, apostando em diferentes recheios, sabores e decorações.

Abaixo, confira 7 receitas de ovo de Páscoa fáceis de fazer!

Ovo de Páscoa de brigadeiro

Ingredientes

500 g de chocolate ao leite picado

ao leite picado 395 g de leite condensado

100 g de creme de leite

2 colheres de sopa de chocolate em pó

1 colher de sopa de margarina

Granulado para decorar

Modo de preparo

Em um recipiente, coloque o chocolate ao leite e leve ao fogo médio para derreter em banho-maria. Após, em formas para ovo de Páscoa, faça uma camada fina de chocolate e coloque-a virada para baixo sobre uma superfície coberta com papel-alumínio. Repita o processo com todas as formas e leve à geladeira por 10 minutos. Faça camadas de chocolate por mais 2 vezes e leve para gelar. Reserve.

Em uma panela, coloque o leite condensado, a margarina, o chocolate em pó, o creme de leite e leve ao fogo médio para cozinhar, mexendo sempre, até engrossar. Desligue o fogo, espere esfriar e recheie os ovos. Polvilhe com o chocolate granulado e sirva em seguida.

Dica: sirva decorado com brigadeiros.

Ovo de Páscoa recheado com creme de nozes

Ingredientes

1 kg de chocolate ao leite picado

350 g de leite condensado

1 xícara de chá de nozes trituradas

trituradas 1 colher de sopa de manteiga

Nozes trituradas para decorar

Modo de preparo

Em um recipiente, coloque o chocolate e leve ao fogo médio para derreter em banho-maria. Após, em formas para ovo de Páscoa, faça uma camada fina de chocolate e coloque-a virada para baixo sobre uma superfície coberta com papel-alumínio. Repita o processo com todas as formas e leve à geladeira por 5 minutos. Retire da geladeira, faça mais uma camada de chocolate, alise as bordas e leve para gelar por mais 10 minutos. Reserve.

Em uma panela, coloque o leite condensado, as nozes e a manteiga e leve ao fogo médio até a mistura desgrudar do fundo da panela, mexendo sempre. Desligue o fogo, espere esfriar, recheie os ovos de Páscoa e polvilhe com as nozes trituradas. Sirva em seguida.

Ovo de Páscoa de brownie com nozes

Ingredientes

Brownie

200 g de chocolate meio amargo picado

150 g de manteiga sem sal

1 xícara de chá de açúcar

3 ovos

3/4 de xícara de chá de farinha de trigo

1 xícara de chá de nozes picadas

1 colher de chá de essência de baunilha

Óleo para untar

Farinha de trigo para enfarinhar

Montagem

500 g de chocolate ao leite picado

Nozes picadas para decorar

Modo de preparo

Brownie

Em um recipiente, coloque o chocolate e leve ao fogo médio para derreter em banho-maria. Reserve. Em outro recipiente, bata os ovos com o açúcar até obter uma mistura fofa. Adicione o chocolate derretido, a farinha de trigo, a essência de baunilha e as nozes, misturando até ficar homogêneo. Despeje em uma forma retangular untada com óleo e enfarinhada com farinha de trigo. Leve ao forno preaquecido a 180 °C por cerca de 25 minutos. Deixe esfriar e corte em pedaços pequenos.

Ovo de Páscoa

Em um recipiente, coloque o chocolate e leve ao fogo médio para derreter em banho-maria. Após, em formas para ovo de Páscoa, faça uma camada fina de chocolate e coloque-a virada para baixo sobre uma superfície coberta com papel-alumínio. Repita o processo com todas as formas e leve à geladeira por 5 minutos. Retire da geladeira, faça mais uma camada de chocolate, alise as bordas e leve para gelar por mais 10 minutos.

Preencha a casca do ovo com os pedaços de brownie e finalize com uma camada de chocolate derretido para selar. Decore com nozes picadas e leve à geladeira até que esteja completamente firme. Desenforme com cuidado e sirva ou embale para presente.

Ovo de Páscoa recheado com brigadeiro de leite em pó (Imagem: DihandraPinheiro | Shutterstock)

Ovo de Páscoa recheado com brigadeiro de leite em pó

Ingredientes

1 kg de chocolate meio amargo picado

800 g de leite condensado

3 xícaras de chá de leite em pó

3 colheres de sopa de manteiga

Leite em pó para polvilhar

Modo de preparo

Em um recipiente, coloque o chocolate e leve ao fogo médio para derreter em banho-maria. Após, em formas para ovo de Páscoa, faça uma camada fina de chocolate e coloque-a virada para baixo sobre uma superfície coberta com papel-alumínio. Repita o processo com todas as formas e leve à geladeira por 10 minutos. Faça mais uma camada de chocolate e leve à geladeira novamente por 10 minutos. Reserve.

Em uma panela, coloque o leite condensado, a manteiga, o leite em pó e leve ao fogo médio para cozinhar, mexendo sempre, até engrossar. Desligue o fogo, espere esfriar e recheie os ovos. Polvilhe com leite em pó e sirva em seguida.

Dica: sirva decorado com brigadeiros.

Ovo de Páscoa de cheesecake de frutas vermelhas

Ingredientes

Ovo

500 g de chocolate branco picado

Recheio do cheesecake

200 g de cream cheese

1/2 xícara de chá de açúcar de confeiteiro

1 colher de chá de essência de baunilha

1 xícara de chá de creme de leite fresco

Cobertura

1 xícara de chá de frutas vermelhas (morangos, framboesas e amoras)

(morangos, framboesas e amoras) 2 colheres de sopa de geleia de frutas vermelhas

Modo de preparo

Em um recipiente, coloque o chocolate e leve ao fogo médio para derreter em banho-maria. Após, em formas para ovo de Páscoa, faça uma camada fina de chocolate e coloque-a virada para baixo sobre uma superfície coberta com papel-alumínio. Repita o processo com todas as formas e leve à geladeira por 10 minutos. Faça mais uma camada de chocolate e leve à geladeira novamente por 10 minutos. Reserve.

Para o recheio, bata o creme de leite fresco na batedeira até obter o ponto de chantili. Reserve. Na batedeira, bata o cream cheese com o açúcar de confeiteiro e a essência de baunilha até ficar homogêneo. Incorpore delicadamente o chantilly. Recheie as cascas de ovo com a mistura de cheesecake, deixando um espaço no topo.

Para a cobertura, misture as frutas vermelhas com a geleia e coloque sobre o recheio de cheesecake, preenchendo o espaço restante. Leve à geladeira até que o recheio esteja firme. Desenforme cuidadosamente e, se desejar, decore com mais frutas vermelhas antes de servir ou embalar.

Ovo de Páscoa recheado com beijinho (Imagem: Paulo Vilela | Shutterstock)

Ovo de Páscoa recheado com beijinho

Ingredientes

300 g de chocolate branco picado

395 g de leite condensado

1 colher de sopa de manteiga

100 g de coco ralado fresco

ralado fresco 300 g de creme de leite

Coco ralado e morango para decorar

Modo de preparo

Em um recipiente, coloque o chocolate branco e leve ao fogo médio para derreter em banho-maria. Com o chocolate ainda líquido, espalhe uma camada na forma de ovo de Páscoa. Leve ao freezer por 10 minutos. Repita o processo com uma segunda camada para deixar a casca mais firme. Leve ao freezer novamente até endurecer e reserve.

Em uma panela, coloque o leite condensado, a manteiga e o coco ralado. Leve ao fogo médio, mexendo sempre, até engrossar e desgrudar do fundo da panela. Adicione o creme de leite e mexa bem. Deixe esfriar. Com a casca já firme, coloque o recheio frio na casca do ovo. Alise bem com uma colher. Polvilhe o coco ralado por cima e decore com o morango. Sirva em seguida.

Ovo de Páscoa recheado com trufa de maracujá

Ingredientes

300 g de chocolate meio amargo

200 g de chocolate branco picado

100 g de creme de leite

1/4 de xícara chá de suco de maracujá concentrado

concentrado 1 colher de sopa de leite condensado

Polpa de maracujá para decorar

Modo de preparo

Em uma tigela, coloque o chocolate e leve ao fogo médio para derreter em banho-maria. Coloque uma camada de chocolate derretido na forma de ovo de Páscoa, espalhe bem e leve ao freezer por 10 minutos. Aplique mais duas camadas repetindo o processo para reforçar e leve ao freezer até endurecer.

Em outra tigela, coloque o chocolate branco e leve ao fogo médio para derreter em banho-maria. Após, misture com o creme de leite, o leite condensado e o suco de maracujá até ficar homogêneo. Leve à geladeira por 20 minutos para firmar um pouco antes de rechear. Recheie o ovo com a trufa de maracujá. Decore com a polpa de maracujá e leve à geladeira por mais 10–15 minutos para firmar. Sirva em seguida.