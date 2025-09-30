Originário da Itália, o nhoque é tradicionalmente feito com batata e farinha de trigo. Por ser uma receita simples, pode ser facilmente reinventada com vegetais, deixando o prato mais colorido e saboroso. Além disso, combina com diversos tipos de molhos, que o torna perfeito para um jantar caprichado e especial.

A seguir, confira 7 receitas de nhoque vegetariano para o jantar!

Nhoque de abóbora com sálvia

Ingredientes

Nhoque

1 kg abóbora-cabotiá

1 xícara de chá de farinha de trigo

3 colheres de sopa de azeite de oliva

2 colheres de chá de sal

Pimenta-do-reino moída a gosto

Água

Farinha de trigo para polvilhar

Molho

10 folhas de sálvia frescas

2 dentes de alho descascados e picados

1 colher de sopa de azeite de oliva

Sal a gosto

Modo de preparo

Nhoque

Com a ajuda de uma faca, corte a abóbora-cabotiá ao meio e retire as sementes com uma colher. Embrulhe em papel-alumínio, coloque em uma forma e leve ao forno preaquecido a 230 °C por 40 minutos. Em seguida, retire do forno e, com cuidado, tire toda a polpa e coloque em um recipiente. Com a ajuda de um garfo, amasse até formar um purê. Aguarde esfriar, adicione a farinha de trigo, o azeite de oliva, metade do sal e a pimenta-do-reino e misture até obter uma massa lisa e firme. Reserve.

Polvilhe uma superfície lisa com farinha de trigo, disponha a massa sobre ela e sove bem. Após, pegue pequenas porções da massa e modele no formato de rolinhos. Com o auxílio de uma faca, corte em pedaços de aproximadamente 2 cm e reserve. Encha uma panela com água e leve ao fogo médio até levantar fervura. Adicione o restante do sal, coloque o nhoque e cozinhe até subir à superfície. Retire da panela, escorra a água e transfira para um recipiente. Reserve.

Molho

Em uma panela, coloque o azeite de oliva e leve ao fogo médio para aquecer. Adicione as folhas de sálvia, o sal e os dentes de alho e refogue até o alho dourar. Acrescente o nhoque e misture com cuidado. Desligue o fogo e sirva em seguida.

Nhoque de beterraba com molho de tofu

Ingredientes

Nhoque

1 beterraba descascada e cozida

1 1/2 xícara de chá de farinha de trigo integral

Sal, pimenta-do-reino moída e noz-moscada em pó a gosto

Farinha de trigo integral para polvilhar

Água

Molho

250 g de tofu

1/4 de xícara de chá de polvilho azedo

Suco de 1/2 limão

1/4 de xícara de chá de azeite de oliva

Água

Modo de preparo

Nhoque

Em um recipiente, coloque a beterraba e, com a ajuda de um garfo, amasse. Adicione a farinha de trigo integral e, com as mãos, mexa até formar uma massa. Tempere com sal, pimenta-do-reino e noz-moscada. Reserve. Polvilhe uma superfície lisa com farinha de trigo integral, disponha a massa sobre ela e sove.

Após, pegue pequenas porções, modele no formato de rolinhos e, com uma faca, corte em pedaços de aproximadamente 2 cm. Encha uma panela com água e leve ao fogo médio até levantar fervura. Adicione o sal, coloque o nhoque e cozinhe até subir à superfície. Retire da panela, escorra a água e transfira para um recipiente. Reserve.

Molho

Em um liquidificador, coloque o azeite de oliva, o tofu, o polvilho azedo, o suco de limão e um pouco de água e bata até obter um molho. Em seguida, transfira para uma panela e leve ao fogo médio para cozinhar por 8 minutos, mexendo sempre. Desligue o fogo e rege o nhoque com o molho. Sirva em seguida.

Nhoque com espinafre e nozes

Ingredientes

6 batatas descascadas e cozidas

Folhas de 1 maço de espinafre

700 g de farinha de trigo

35 g de nozes picadas

100 ml de azeite de oliva

Sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Água

Farinha de trigo para polvilhar

Modo de preparo

Em um liquidificador, coloque o espinafre, as nozes, o azeite de oliva, o sal e a pimenta-do-reino e bata até obter uma textura homogênea. Reserve. Em um recipiente, coloque as batatas e, com a ajuda de um garfo, amasse bem. Adicione a farinha de trigo e mexa até obter uma textura homogênea. Reserve. Polvilhe uma superfície lisa com farinha de trigo, disponha a massa sobre ela e sove.

Em seguida, pegue pequenas porções, modele no formato de rolinhos e, com uma faca, corte em pedaços de aproximadamente 2 cm. Encha uma panela com água e leve ao fogo médio até levantar fervura. Adicione o sal, coloque o nhoque e cozinhe até subir à superfície. Retire da panela, escorra a água e transfira para um recipiente. Regue com a mistura de espinafre reservada e sirva em seguida.

Nhoque de batata com molho de tomate (Imagem: Horus2017 | Shutterstock)

Nhoque de batata com molho de tomate

Ingredientes

Nhoque

3 batatas descascadas e cozidas

descascadas e cozidas 1 xícara de chá de farinha de trigo

Sal a gosto

Água

Farinha de trigo para polvilhar

Molho

6 tomates sem sementes e picados

3 dentes de alho descascados e amassados

1/2 xícara de chá de manjericão

1 colher de chá de sal

Azeite de oliva a gosto

Modo de preparo

Nhoque

Em um espremedor, coloque as batatas, amasse até obter um purê e coloque em um recipiente. Adicione a farinha de trigo, tempere com sal e misture até obter uma massa homogênea. Polvilhe uma superfície lisa com farinha de trigo, disponha a massa sobre ela e sove.

Após, pegue pequenas porções, modele no formato de rolinhos e, com uma faca, corte em pedaços de aproximadamente 2 cm. Encha uma panela com água e leve ao fogo médio até levantar fervura. Adicione o sal, coloque o nhoque e cozinhe até subir à superfície. Retire da panela, escorra a água e transfira para um recipiente. Reserve.

Molho

Em um liquidificador, coloque os tomates e bata até obter uma pasta. Reserve. Em uma panela, coloque o azeite de oliva e leve ao fogo baixo para aquecer. Adicione o alho e doure. Acrescente a pasta de tomate, o sal e o manjericão e mexa. Cozinhe até obter um molho consistente. Desligue o fogo, regue o nhoque com o molho e sirva em seguida.

Nhoque com goma de tapioca e molho branco

Ingredientes

Nhoque

1/2 xícara de chá de goma de tapioca hidratada

2 xícaras de chá de batata-doce descascada, cozida e amassada

1 colher de sobremesa de manjericão desidratado

desidratado 3 colheres de sopa de azeite de oliva

Sal a gosto

Goma de tapioca fina para polvilhar

Água

Molho

2 colheres de sopa de azeite de oliva

2 colheres de sopa de farinha de trigo

2 xícaras de chá de leite de soja

Sal e pimenta-do-reino moída a gosto

1 colher de café de noz-moscada em pó

Modo de preparo

Nhoque

Em um recipiente, coloque a goma de tapioca, a batata-doce, o manjericão e o azeite de oliva e mexa até obter uma massa homogênea. Após, polvilhe uma superfície lisa com goma de tapioca, disponha a massa sobre ela e mexa bem. Pegue pequenas porções, modele no formato de rolinhos e, com uma faca, corte em pedaços de aproximadamente 2 cm.

Em seguida, encha uma panela com água e leve ao fogo médio até levantar fervura. Adicione o sal, coloque o nhoque e cozinhe até subir à superfície. Retire da panela, escorra a água e transfira para um recipiente. Reserve.

Molho

Em uma panela, coloque o azeite de oliva e leve ao fogo médio para aquecer. Adicione a farinha de trigo e mexa para incorporar. Junte o leite de soja, o sal, a pimenta-do-reino e a noz-moscada e cozinhe por 5 minutos, mexendo sempre. Regue o nhoque com o molho e sirva em seguida.

Nhoque de ervilha (Imagem: MariaKovaleva | Shutterstock)

Nhoque de ervilha

Ingredientes

2 xícaras de chá de ervilha fresca cozida

2 batatas descascadas, cozidas e amassadas

1/2 xícara de chá de ervilha fresca para servir

1/2 xícara de chá de farinha de trigo

2 colheres de sopa de azeite de oliva

Sal e noz-moscada ralada a gosto

Água

Farinha de trigo para polvilhar

10 folhas de sálvia frescas

Queijo de castanha-de-caju ralado

Modo de preparo

Em um liquidificador, coloque a ervilha e bata até obter um purê. Transfira para um recipiente, adicione as batatas, metade do azeite de oliva, o sal e a noz-moscada. Aos poucos, coloque a farinha de trigo e mexa até obter uma massa firme e modelável. Após, polvilhe uma superfície lisa com farinha de trigo, disponha a massa sobre ela e sove. Pegue pequenas porções, modele no formato de rolinhos e, com uma faca, corte em pedaços de aproximadamente 2 cm.

Em seguida, encha uma panela com água e leve ao fogo médio até levantar fervura. Adicione o sal, coloque o nhoque e cozinhe até subir à superfície. Retire da panela e escorra. Em uma frigideira, coloque o azeite de oliva e leve ao fogo médio para aquecer. Adicione as folhas de sálvia e a ervilha e refogue por 3 minutos. Junte o nhoque e salteie levemente. Desligue o fogo e disponha em um prato. Polvilhe com o queijo de castanha-de-caju e sirva em seguida.

Nhoque de couve-flor com molho de cogumelo

Ingredientes

Nhoque

1 couve-flor cozida e escorrida

1/2 xícara de chá de farinha de trigo

1 colher de sopa de azeite de oliva

Sal e noz-moscada ralada a gosto

Água

Farinha de trigo para polvilhar

Molho

2 colheres de sopa de azeite de oliva

1 dente de alho descascado e picado

300 g de cogumelo shiitake fatiado

shiitake fatiado 1/2 xícara de chá de castanhas-de-caju

Sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Salsinha picada para finalizar

Água

Modo de preparo

Nhoque

Em um liquidificador, coloque a couve-flor e bata até obter um creme liso. Transfira para um recipiente e acrescente o azeite de oliva, o sal e a noz-moscada. Misture e, aos poucos, coloque a farinha de trigo. Mexa até obter uma massa firme e moldável. Após, polvilhe uma superfície lisa com farinha de trigo, disponha a massa sobre ela e sove. Pegue pequenas porções, modele no formato de rolinhos e, com uma faca, corte em pedaços de aproximadamente 2 cm.

Em seguida, encha uma panela com água e leve ao fogo médio até levantar fervura. Adicione o sal, coloque o nhoque e cozinhe até subir à superfície. Retire da panela, escorra a água e transfira para um recipiente. Reserve.

Molho

Em um recipiente, coloque as castanhas-de-caju e cubra com água. Deixe descansar por 4 horas e escorra. Disponha as castanhas-de-caju em um liquidificador, coloque um pouco de água e bata até obter um creme liso. Reserve.

Em uma frigideira, coloque o azeite de oliva e leve ao fogo médio para aquecer. Adicione o alho e o cogumelo e doure. Acrescente o creme de castanha-de-caju, misture e tempere com sal e pimenta-do-reino. Cozinhe até o molho encorpar levemente e desligue o fogo. Regue o nhoque com o molho e finalize com a salsinha. Sirva em seguida.