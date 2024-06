7 receitas de festa junina para fazer na airfryer

As comidas típicas de festa junina são alguns dos principais atrativos durante o mês de junho, mas prepará-las pode levar algum tempo. Por isso, a airfryer é uma ótima solução, pois ajuda a elaborar pratos clássicos da época de forma simples e prática. A seguir, confira 7 receitas de festa junina deliciosas que você pode fazer na airfryer em poucos minutos!

Pastel de queijo

Ingredientes

200 g de massa para pastel

200 g de queijo muçarela fatiado

fatiado Azeite para pincelar

Água

Modo de preparo

Em uma superfície lisa, abra a massa de pastel, corte no formato de círculos e, em um dos lados, disponha as fatias de queijo. Dobre a massa ao meio e, com a ajuda de um pincel, passe um pouco de água nas bordas. Com o auxílio de um garfo, pressione as bordas para fechar e pincele com o azeite. Repita o processo com toda a massa e disponha os pastéis na airfryer, preaquecida a 180 °C, por 10 minutos. Sirva em seguida.

Pamonha

Ingredientes

250 g de grãos de milho-verde cozido

120 ml de leite

60 g de açúcar mascavo

15 g de manteiga

Sal a gosto

Manteiga para untar

Modo de preparo

Em um liquidificador, coloque todos os ingredientes e bata até obter uma consistência homogênea. Reserve. Unte forminhas de cerâmica com manteiga e despeje a mistura reservada. Disponha na airfryer, preaquecida a 180 °C, por 25 minutos. Sirva em seguida.

Pinhão

Ingredientes

500 g de pinhão

Água

Modo de preparo

Em um recipiente, coloque os pinhões e lave em água corrente. Após, escorra a água e, com a ajuda de uma faca, corte a pontinha de cada pinhão. Disponha os pinhões no cesto da airfryer, preaquecida a 200 °C, por 30 minutos. Vire os pinhões na metade do tempo. Sirva em seguida.

Bolo de fubá cremoso (Imagem: Álbori Ribeiro | ShutterStock)

Bolo de fubá cremoso

Ingredientes

1 xícara de chá de leite

1 ovo

2/3 de xícara de chá de açúcar

1/3 de xícara de chá de fubá

1 colher de sopa de farinha de trigo

1 colher de sopa de manteiga

1 colher de sopa de queijo parmesão ralado

1 colher de sopa de coco ralado

1 colher de chá de fermento químico em pó

Sal a gosto

Manteiga para untar

Farinha de trigo para enfarinhar

Modo de preparo

Em um liquidificador, coloque todos os ingredientes, exceto o fermento químico, e bata até obter uma consistência homogênea. Adicione o fermento químico e bata novamente para incorporar com os demais ingredientes. Unte uma forma, que caiba na airfryer, com manteiga e enfarinhe com farinha de trigo. Disponha a massa e leve para a airfryer, preaquecida a 180 °C, por 35 minutos. Sirva em seguida.

Queijadinha

Ingredientes

395 g de leite condensado

1 xícara de chá de coco ralado

2 ovos

1 colher de sopa de queijo parmesão ralado

1 colher de chá de fermento em pó

Modo de preparo

Em uma tigela, misture bem o leite condensado, o coco ralado, os ovos e o queijo parmesão até obter uma massa homogênea. Em seguida, adicione o fermento em pó e misture delicadamente. Distribua a massa em forminhas de silicone. Coloque as forminhas na cesta da airfryer, preaquecida a 180 °C, por 15 minutos ou até dourarem. Deixe esfriar antes de servir.

Milho-verde assado

Ingredientes

4 espigas de milho-verde

3 colheres de sopa de azeite

Sal a gosto

Modo de preparo

Com a ajuda de uma faca, corte as espigas de milho-verde em três partes, tempere com sal e regue com azeite. Disponha o milho-verde na cesta da airfryer, preaquecida a 200 °C, por 15 minutos. Vire o milho-verde na metade do tempo. Sirva em seguida.

Cocada de leite condensado

Ingredientes

200 g de coco ralado

395 g de leite condensado

1 colher de sopa de manteiga

1/2 xícara de chá de açúcar

Modo de preparo

Em uma tigela, misture o coco ralado, o leite condensado, a manteiga e o açúcar até obter uma massa homogênea. Disponha a mistura em forminhas de silicone. Coloque as forminhas na cesta da airfryer, preaquecida a 180 °C, por 15 minutos ou até dourarem. Deixe esfriar antes de servir.