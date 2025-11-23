Na ceia de Natal no Brasil, a farofa é uma presença garantida na mesa, já que é um acompanhamento tradicional e muito querido pelas famílias. E o melhor: é totalmente possível preparar versões veganas deliciosas, usando ingredientes como legumes, castanhas, azeite e temperos aromáticos, que deixam o prato leve, colorido e cheio de sabor, sem perder a essência natalina.
A seguir, confira 7 receitas de farofa vegana para o Natal!
Farofa com cenoura e azeitona
Ingredientes
- 2 xícaras de chá de farinha de milho
- 1 cenoura descascada e ralada
- 1/2 xícara de chá de azeitona verde sem caroço
- 1/4 de xícara de chá de cheiro-verde picado
- 1 cebola descascada e picada
- 2 dentes de alho descascados e amassados
- 2 colheres de sopa de azeite de oliva
- Sal e pimenta-do-reino moída a gosto
Modo de preparo
Em uma panela, coloque o azeite e leve ao fogo médio para aquecer. Adicione a cebola e o alho e doure. Acrescente a cenoura e refogue até ficar macia. Aos poucos, coloque a farinha de milho e refogue até dourar. Desligue o fogo e tempere com sal e pimenta-do-reino. Junte a azeitona e o cheiro-verde e misture. Sirva em seguida.
Dica: sirva decorado com cenoura cortada em cubos.
Farofa de ervas finas
Ingredientes
- 2 colheres de sopa de azeite de oliva
- 1 cebola descascada e picada
- 2 dentes de alho descascados e amassados
- 2 xícaras de chá de farinha de mandioca
- 1 colher de sopa de ervas finas secas
- Sal a gosto
Modo de preparo
Em uma panela, coloque o azeite e leve ao fogo médio para aquecer. Adicione a cebola e o alho e doure. Acrescente as ervas finas e refogue por 5 minutos. Por último, coloque a farinha de mandioca e o sal e misture. Refogue até a farinha ficar dourada. Desligue o fogo e sirva em seguida.
Farofa de cenoura e castanha-do-pará
Ingredientes
- 1 xícara de chá de cenoura descascada e ralada
- 1 xícara de chá de castanha-do-pará picada
- 2 colheres de sopa de azeite
- 1 cebola descascada e picada
- 2 dentes de alho descascados e amassados
- 2 xícaras de chá de farinha de mandioca
- Sal, salsinha picada e pimenta-do-reino moída a gosto
Modo de preparo
Em uma panela, coloque o azeite e leve ao fogo médio para aquecer. Adicione a cebola e o alho e doure. Acrescente a cenoura e a castanha-do-pará e refogue por 5 minutos. Junte a farinha de mandioca, o sal e a pimenta-do-reino e refogue até a farinha dourar. Desligue o fogo e finalize com a salsinha picada. Sirva em seguida.
Farofa com castanha-portuguesa
Ingredientes
- 300 g de castanha-portuguesa sem casca e moída
- 2 colheres de sopa de azeite de oliva
- 300 g de cebola descascada e picada
- 2 dentes de alho descascados e picados
- 400 g de farinha de mandioca
- Sal e pimenta-do-reino moída a gosto
Modo de preparo
Em uma panela, coloque o azeite e leve ao fogo médio para aquecer. Adicione a cebola e o alho e doure. Acrescente a castanha-portuguesa e refogue por 5 minutos. Aos poucos, coloque a farinha de mandioca e refogue até dourar. Tempere com sal e pimenta-do-reino. Sirva em seguida.
Farofa de banana-da-terra com nozes
Ingredientes
- 3 bananas-da-terra descascadas e cortadas em rodelas
- 1 xícara de chá de nozes picadas
- 2 colheres de sopa de azeite de oliva
- 1 cebola-roxa descascada e picada
- 2 xícaras de chá de farinha de mandioca
- Sal e salsinha picada a gosto
Modo de preparo
Em uma frigideira, coloque o azeite e leve ao fogo médio para aquecer. Adicione a cebola-roxa e doure. Acrescente as bananas-da-terra e as nozes e refogue por 5 minutos. Junte a farinha de mandioca e refogue até dourar. Tempere com sal. Desligue o fogo e polvilhe com a salsinha. Sirva em seguida.
Farofa com uva-passa e damasco
Ingredientes
- 2 xícaras de chá de farinha de mandioca torrada
- 1 cebola picada
- 2 dentes de alho picados
- 3 colheres de sopa de azeite
- 1/2 xícara de chá de uva-passa
- 1/2 xícara de chá de damasco seco picado
- Sal e pimenta-do-reino moída a gosto
Modo de preparo
Em uma frigideira grande, aqueça o azeite em fogo médio. Adicione a cebola e refogue até começar a dourar. Acrescente o alho e refogue por mais 1 minuto, mexendo sempre para não queimar. Adicione a uva-passa e o damasco seco. Misture bem e deixe cozinhar por 2 minutos para realçar o sabor. Reduza para fogo baixo e adicione a farinha de mandioca, mexendo constantemente até ficar levemente dourada e soltinha. Tempere com sal e pimenta-do-reino. Sirva em seguida.
Farofa de cebola caramelizada com azeitona
Ingredientes
- 2 xícaras de chá de farinha de mandioca torrada
- 3 cebolas fatiadas
- 3 colheres de sopa de azeite
- 1 colher de sopa de açúcar mascavo
- 1/2 xícara de chá de azeitona verde picada
- 1/2 xícara de chá de azeitona preta picada
- Cheiro-verde picado, sal e pimenta-do-reino moída a gosto
Modo de preparo
Em uma frigideira grande, aqueça o azeite em fogo médio. Acrescente as cebolas fatiadas e refogue até começarem a ficar transparentes. Adicione o açúcar mascavo, reduza para fogo baixo e mexa por cerca de 10 minutos, até que as cebolas fiquem bem douradas e caramelizadas. Acrescente as azeitonas, misture e deixe refogar por mais 2 minutos. Junte a farinha de mandioca, mexendo constantemente até que fique levemente dourada e soltinha. Tempere com sal e pimenta-do-reino. Desligue o fogo e finalize com cheiro-verde. Sirva em seguida.