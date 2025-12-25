O Natal é um período dedicado para reunir os familiares e amigos, criando momentos inesquecíveis que incluem saborear deliciosos pratos tradicionais. Nas ceias, além dos típicos chester e peru, os doces natalinos ocupam um lugar especial. Repletos de memórias afetivas, eles transmitem tradições de geração para geração, carregando histórias que tornam essa época ainda mais mágica.

Abaixo, confira 7 receitas de doces de Natal tradicionais!

Manjar de coco com ameixa seca

Ingredientes

Manjar

400 ml de leite de coco

1 l de leite

395 g de leite condensado

1 xícara de chá de amido de milho

1 xícara de chá de coco ralado fresco

Óleo para untar

Calda

300 g de ameixa seca sem caroço

2 1/2 xícara de chá de água

3/4 de xícara de chá de açúcar

1 canela em pau

Modo de preparo

Manjar

Em uma panela, coloque o leite de coco, 3 xícaras de chá de leite e o leite condensado e misture. Leve ao fogo médio. Enquanto isso, em um recipiente, coloque o amido de milho e o restante do leite e mexa até dissolver completamente. Quando a mistura com o leite de coco começar a ferver, adicione o amido de milho dissolvido e mexa até obter um creme liso. Desligue o fogo e transfira para uma forma com furo central untada com óleo. Aguarde esfriar, cubra com plástico-filme e leve à geladeira por 3 horas.

Calda

Em uma panela, coloque a água e o açúcar e mexa até dissolver completamente. Acrescente a ameixa e leve ao fogo médio até levantar fervura. Reduza o fogo e cozinhe por 25 minutos. Junte a canela e cozinhe por mais 5 minutos. Desligue o fogo, retire a canela e transfira para um recipiente. Aguarde esfriar e leve à geladeira para gelar. Após, retire o manjar da geladeira e desenforme com cuidado. Cubra com a calda de ameixa seca e sirva em seguida.

Pavê de chocolate

Ingredientes

395 g de leite condensado

1 xícara de chá de leite

3 colheres de sopa de chocolate em pó

em pó 2 colheres de sopa de amido de milho

395 g de creme de leite

200 g de biscoito champanhe

Raspas de chocolate para decorar

Modo de preparo

Em uma panela, coloque o leite condensado, o leite, o chocolate em pó e o amido de milho e leve ao fogo baixo, mexendo sempre, até obter um creme liso. Desligue o fogo, adicione o creme de leite e misture. Reserve. Em um refratário, faça uma camada de biscoito e cubra com o creme de chocolate. Repita o processo até preencher todo o recipiente, finalizando com o creme. Polvilhe com as raspas de chocolate e leve à geladeira por 6 horas. Sirva em seguida.

Biscoito de gengibre

Ingredientes

Massa

3 xícaras de chá de farinha de trigo

1 colher de sopa de gengibre em pó

em pó 3/4 de xícara de chá de açúcar mascavo

1 colher de chá de essência de baunilha

1 colher de sopa de fermento químico em pó

2 colheres de chá de canela em pó

3/4 de xícara de chá de manteiga derretida

3/4 de xícara de chá de melado

1 ovo

Farinha de trigo para enfarinhar

Manteiga para untar

Cobertura

2 xícaras de chá de açúcar de confeiteiro

1 colher de chá de essência de baunilha

3 colheres de sopa de água

1/2 colher de café de corante alimentício verde e vermelho

Modo de preparo

Biscoito

Em uma batedeira, coloque a manteiga, o ovo, o melado, a essência de baunilha e o açúcar mascavo e bata até obter uma consistência homogênea. Adicione a farinha de trigo, o fermento químico, o gengibre e a canela e bata até obter uma massa lisa. Divida a massa em duas partes iguais e embrulhe em plástico-filme. Leve à geladeira por 3 horas.

Após, enfarinhe uma superfície lisa com farinha de trigo, disponha a massa sobre ela e abra com um rolo. Corte os biscoitos com moldes natalinos e disponha em uma assadeira untada com manteiga e enfarinhada com farinha de trigo. Leve ao forno preaquecido a 180 °C por 12 minutos. Retire do forno e reserve.

Cobertura

Divida os ingredientes em dois recipientes diferentes e misture para formar as coberturas verde e vermelha. Coloque em dois sacos de confeiteiro e decore os biscoitos. Sirva em seguida.

Bolo de panetone (Imagem: Cantador | Shutterstock)

Bolo de panetone

Ingredientes

Bolo

4 ovos

200 g de manteiga

1 1/2 xícara de chá de açúcar refinado

1 xícara de chá de leite

3 xícaras de chá de farinha de trigo

Raspas de 1 limão

30 g de mel

1 colher de sopa de fermento químico em pó

150 g de frutas cristalizadas

50 g de uva-passa

Manteiga para untar

Farinha de trigo para enfarinhar

Cobertura

1 xícara de chá de açúcar de confeiteiro

100 ml de água

Suco de 1 limão

Frutas cristalizadas e nozes picadas para decorar

Modo de preparo

Em uma batedeira, coloque os ovos, a manteiga e o açúcar e bata até obter um creme fofo. Adicione o leite, as raspas de limão e o mel e bata para misturar. Aos poucos, acrescente a farinha de trigo e o fermento químico e bata até obter uma massa homogênea. Desligue a batedeira, junte as frutas cristalizadas e a uva-passa e misture.

Unte uma forma com furo central com manteiga e enfarinhe com farinha de trigo. Despeje a massa na forma e leve ao forno preaquecido a 180 °C por 55 minutos. Passado esse tempo, retire do forno e aguarde esfriar. Desenforme com cuidado e reserve. Em um recipiente, coloque todos os ingredientes da cobertura, exceto as frutas cristalizadas e as nozes, e misture até obter uma calda lisa. Despeje a mistura sobre o bolo e finalize decorando com as frutas cristalizadas e as nozes. Sirva em seguida.

Rabanada recheada com doce de leite

Ingredientes

3 pães franceses

3 ovos

1 xícara de chá de leite

1/2 colher de chá de essência de baunilha

3 colheres de sopa de açúcar

150 g de doce de leite

1 xícara de chá de açúcar

1 1/2 colher de chá de canela em pó

Óleo para fritar

Modo de preparo

Corte os pães em fatias com dois dedos de espessura. Faça um corte na horizontal no meio das fatias, sem cortar por completo. Reserve. Em um recipiente, coloque os ovos, o leite, 3 colheres de sopa de açúcar e a essência de baunilha e mexa para incorporar. Passe os pães na mistura e, aos poucos, disponha em uma panela com óleo quente em fogo médio. Frite até dourar ambos os lados e disponha em um recipiente com papel-toalha para escorrer o excesso de óleo. Depois, com a ajuda de uma colher, recheie as rabanadas com o doce de leite. Em um recipiente, misture 1 xícara de chá de açúcar com a canela em pó. Passe as rabanadas nessa mistura e sirva em seguida.

Gelatina colorida (Imagem: Peredniankina | Shutterstock)

Gelatina colorida

Ingredientes

Gelatinas

10 g de gelatina sabor morango

10 g de gelatina sabor tangerina

2 xícaras de chá de água quente

2 xícaras de chá de água fria

Creme

350 g de leite condensado

250 g de creme de leite

200 de leite de coco

10 g de gelatina incolor sem sabor

5 colheres de sopa de água para hidratar a gelatina incolor

Modo de preparo

Gelatinas

Em recipientes diferentes, prepare cada gelatina dissolvendo em 1 xícara de água quente e, depois, em 1 xícara de água fria. Leve à geladeira até firmar completamente. Quando estiverem prontas, corte em cubos e reserve.

Creme

Em um recipiente, hidrate a gelatina incolor na água e deixe descansar por alguns minutos. Em seguida, aqueça por 15 segundos no micro-ondas para dissolver. Transfira para um liquidificador e adicione o leite condensado, o creme de leite e o leite de coco. Bata até formar um creme homogêneo. Depois, em uma forma de silicone redonda com furo central, distribua os cubos de gelatina. Cubra com o creme e leve à geladeira por 4 horas. Sirva em seguida.

Torta alemã

Ingredientes

Creme

200 g manteiga sem sal

1 xícara de chá de açúcar

250 g de creme de leite

Cobertura

90 g de chocolate ao leite derretido

125 g de creme de leite

350 g de bolacha maisena redonda

maisena redonda Leite para umedecer as bolachas

Modo de preparo

Em uma batedeira, coloque a manteiga e o açúcar e bata até obter um creme liso. Adicione o creme de leite e bata rapidamente para misturar. Reserve. Em um recipiente, coloque o chocolate ao leite e o creme de leite e misture. Reserve.

Umedeça os biscoitos de maisena no leite. Em uma forma com fundo falso, faça uma camada com os biscoitos umedecidos e espalhe o creme reservado por cima. Repita as camadas e finalize com a cobertura de chocolate. Leve à geladeira por 3 horas. Sirva em seguida.