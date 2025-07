Nos dias mais frios, uma bebida deliciosa como o chocolate quente é uma ótima pedida para se aquecer. Este clássico do inverno, além de irresistível, traz uma sensação de bem-estar e satisfação e pode ser enriquecido com ingredientes que intensificam seu gosto e proporcionam uma experiência única. A seguir, veja 7 receitas de chocolate quente cremoso para fazer em casa de maneira simples e rápida!

Chocolate quente com gemada

Ingredientes

​1 1/2 xícara de chá de leite quente

2 colheres de sopa de chocolate em pó

1 gema de ovo

3 colheres de sopa de açúcar

1 canela em pau

Raspas de chocolate ao leite para servir

​Modo de preparo

Em um recipiente, bata a gema do ovo com o açúcar até obter um creme claro. Adicione o chocolate em pó e bata novamente. Sem parar de bater, acrescente o leite quente aos poucos. Coloque a mistura em uma panela, adicione a canela e leve ao fogo médio, mexendo sempre, até ferver. Retire a canela e sirva com as raspas de chocolate.

Chocolate quente cremoso com doce de leite

Ingredientes

400 ml de leite

4 colheres de sopa de cacau em pó 50%

2 colheres de sopa de doce de leite cremoso

1 colher de sopa de amido de milho

100 g de creme de leite

1 pitada de canela em pó

Modo de preparo

No liquidificador, bata todos os ingredientes, exceto o doce de leite e a canela, até obter uma mistura homogênea. Transfira para uma panela e leve ao fogo baixo. Mexa sem parar até ferver. Cozinhe por mais 3 minutos, sempre mexendo. Coloque o doce de leite em uma xícara e despeje o chocolate quente. Polvilhe com canela e sirva.

Chocolate quente com canela e chantili

Ingredientes

2 xícaras de chá de leite

1/2 xícara de chá de creme de leite

1/2 xícara de chá de chocolate meio-amargo picado

picado 2 colheres de sopa de açúcar

1 colher de chá de canela em pó

Chantili a gosto para decorar

Modo de preparo

Em uma panela, aqueça o leite e o creme de leite em fogo baixo até começar a formar bolhas nas bordas. Adicione o chocolate picado, mexendo até derreter completamente. Acrescente o açúcar e a canela em pó, misturando bem. Continue mexendo e cozinhe por mais 5 minutos, até o chocolate quente engrossar. Coloque em uma caneca e decore com chantili. Sirva em seguida.

Chocolate quente italiano (Imagem: HandmadePictures | Shutterstock)

Chocolate quente italiano

Ingredientes

300 ml de leite

15 g de amido de milho

2 colheres de sopa de leite

3 colheres de sopa de cacau em pó

1 colher de chá de café solúvel

1 colher de chá de açúcar

80 g de chocolate meio-amargo derretido

Chocolate em pó e canela em pó a gosto

Modo de preparo

Em uma panela, coloque 200 ml de leite, o cacau em pó, a canela, o açúcar e o café. Misture e leve ao fogo baixo para ferver. Em um recipiente, dilua o amido de milho no leite restante e adicione à panela com o leite fervente. Mexa até ficar cremoso. Acrescente o chocolate derretido e misture. Sirva com o chocolate em pó polvilhado.

Chocolate quente branco

Ingredientes

2 xícaras de chá de leite

1 xícara de chá de creme de leite fresco

fresco 1/2 xícara de chá de chocolate branco picado

1 colher de chá de essência de baunilha

Modo de preparo

Em uma panela, aqueça o leite e o creme de leite em fogo baixo até começar a formar bolhas nas bordas. Adicione o chocolate branco picado, mexendo até derreter completamente. Acrescente a essência de baunilha e misture bem. Cozinhe por mais 2-3 minutos, mexendo constantemente, até o chocolate quente engrossar. Sirva em seguida.

Chocolate quente cremoso com leite condensado (Imagem: DredTorgal | Shutterstock)

Chocolate quente cremoso com leite condensado

Ingredientes

500 ml de leite integral

395 g de leite condensado

2 colheres de sopa de chocolate em pó

1 colher de sopa de amido de milho

100 g de chocolate meio-amargo picado

1 pitada de sal

Canela em pó a gosto

Modo de preparo

Em uma panela, dissolva o amido de milho no leite ainda frio. Adicione o leite condensado, o chocolate em pó e o sal. Misture bem até incorporar tudo. Leve ao fogo médio, mexendo sempre para não empelotar. Quando começar a engrossar, acrescente o chocolate picado e continue mexendo até derreter por completo e a mistura ficar bem cremosa. Polvilhe canela por cima antes de servir.

Chocolate quente com pimenta e cacau intenso

Ingredientes

500 ml de leite integral

2 colheres de sopa de cacau em pó 100%

1 colher de sopa de açúcar mascavo

1 colher de chá de amido de milho

50 g de chocolate amargo picado

1 pitada de pimenta caiena

1 pitada de sal

Modo de preparo

Em uma panela, misture o leite, o cacau em pó, o açúcar, o amido de milho e o sal. Leve ao fogo médio e mexa bem até o cacau se dissolver completamente. Quando a mistura começar a aquecer, adicione o chocolate amargo picado. Continue mexendo até o chocolate derreter e o líquido ficar bem cremoso. Acrescente a pitada de pimenta e misture por mais 1 minuto. Sirva em seguida.