Os chás caseiros são ótimos aliados no alívio dos sintomas do resfriado. Preparados com ingredientes naturais, eles oferecem propriedades anti-inflamatórias, analgésicas e descongestionantes que contribuem para o bem-estar durante os períodos de infecção. Além disso, são ricos em nutrientes e vitaminas, como vitamina C e antioxidantes, que ajudam a fortalecer o sistema imunológico. Outro benefício importante é a hidratação, fundamental para a recuperação do organismo.

Abaixo, confira 7 receitas de chá para combater o resfriado!

Chá de mel, limão e gengibre

Ingredientes

2 colheres de sopa de gengibre ralado

ralado 2 colheres de sopa de mel

2 rodelas de limão-siciliano

2 xícaras de chá de água

Modo de preparo

Em uma panela, coloque o gengibre, o mel e o limão-siciliano e leve ao fogo médio para aquecer. Adicione a água e ferva por 5 minutos. Depois, desligue o fogo e coe o chá. Sirva em seguida.

Chá de abacaxi e hortelã

Ingredientes

Casca de 1 abacaxi

1/2 xícara de chá de hortelã

1 l de água

Modo de preparo

Em uma panela, coloque a água e leve ao fogo médio para ferver. Adicione a casca do abacaxi e ferva por 10 minutos. Depois, desligue o fogo, adicione a hortelã e deixe descansar por 5 minutos. Coe o chá e sirva em seguida.

Chá de laranja com gengibre (Imagem: JoyStudio | Shutterstock)

Chá de laranja com gengibre

Ingredientes

5 fatias finas de gengibre

1 canela em pau

1/2 xícara de chá de suco de laranja

1/2 xícara de chá de água

Rodelas de laranja a gosto

Modo de preparo

Em uma panela, coloque a água, a canela em pau, o gengibre, o suco e as rodelas de laranja e leve ao fogo médio. Assim que ferver, desligue o fogo e coe. Sirva em seguida.

Chá de tomilho e limão

Ingredientes

2 colheres de chá de tomilho fresco

2 xícaras de chá de água

Suco de 1 limão

Mel a gosto

Modo de preparo

Em uma panela, coloque a água e leve ao fogo médio para ferver. Desligue o fogo e adicione o tomilho. Deixe descansar por 5 minutos. Coe, adicione o suco de limão e adoce com o mel. Sirva em seguida.

Chá de alho com limão (Imagem: AtlasStudio | Shutterstock)

Chá de alho com limão

Ingredientes

1 dente de alho descascado

descascado Suco de 1/2 limão

1 colher de chá de mel

1 xícara de chá de água

Modo de preparo

Em uma panela, coloque a água e o alho e leve ao fogo médio. Ferva por 5 minutos e desligue o fogo. Coe o chá e adicione o suco de limão. Adoce com mel e sirva em seguida.

Chá de hibisco e canela

Ingredientes

2 colheres de chá de flores de hibisco secas

secas 2 xícaras de chá de água

1 canela em pau

Mel a gosto

Modo de preparo

Em uma panela, coloque a água e leve ao fogo médio para ferver. Desligue o fogo e adicione o hibisco e a canela em pau. Deixe descansar por 5 minutos. Coe o chá e adoce com mel. Sirva em seguida.

Chá de casca de cebola

Ingredientes

Cascas de 3 cebolas

1 l de água

Mel a gosto

Modo de preparo

Em uma panela, coloque a água e leve ao fogo médio para ferver. Desligue o fogo e adicione as cascas de cebola. Tampe e deixe descansar por 10 minutos. Coe o chá e adoce com mel. Sirva em seguida.