A espinheira-santa (Maytenus ilicifolia M.) é uma planta nativa da América do Sul, famosa por suas propriedades medicinais, especialmente no alívio de sintomas de problemas digestivos. Em 1922, por exemplo, ela começou a ganhar destaque com os estudos do professor Aluízio Franca, da Faculdade de Medicina do Paraná, que observou resultados positivos ao utilizá-la no tratamento de pacientes com úlcera gástrica.

Abaixo, confira 7 receitas de chá de espinheira-santa e seus benefícios para a saúde. Contudo, lembre-se que, apesar das vantagens, essas bebidas não devem substituir a orientação e o tratamento médico.

Chá de espinheira-santa

A espinheira-santa tem propriedades que ajudam a proteger e acalmar a mucosa gástrica, sendo útil em casos de gastrite, azia e problemas digestivos.

Ingredientes

1 colher de sopa de folhas secas de espinheira-santa

240 ml de água

Modo de preparo

Em uma panela, coloque a água e leve ao fogo médio. Adicione as folhas secas de espinheira-santa e ferva por 5 minutos. Após, retire a panela do fogo e tampe. Deixe a infusão descansar por 5 minutos. Coe e sirva em seguida.

Chá de espinheira-santa com camomila

Este chá combina as propriedades digestivas da espinheira-santa com o efeito calmante da camomila, proporcionando alívio eficaz para os desconfortos estomacais.

Ingredientes

1 colher de sopa de folhas secas de espinheira-santa

1 colher de chá de flores secas de camomila

240 ml de água

Modo de preparo

Em uma panela, coloque a água e leve ao fogo médio. Adicione as folhas secas de espinheira-santa e a camomila e ferva por 5 minutos. Após, retire a panela do fogo e tampe. Deixe a infusão descansar por 5 minutos. Coe e sirva em seguida.

Chá de espinheira-santa com gengibre

Enquanto a espinheira-santa alivia a indigestão e a azia, o gengibre, com suas propriedades anti-inflamatórias, ajuda a aliviar náuseas.

Ingredientes

1 colher de sopa de folhas secas de espinheira-santa

1 pedaço de gengibre descascado e fatiado

descascado e fatiado 240 ml de água

Modo de preparo

Em uma panela, coloque a água e leve ao fogo médio. Adicione as folhas secas de espinheira-santa e o gengibre e ferva por 5 minutos. Após, retire a panela do fogo e tampe. Deixe a infusão descansar por 5 minutos. Coe e sirva em seguida.

Chá de espinheira-santa com sálvia (Imagem: Natali Ximich | Shutterstock)

Chá de espinheira-santa com sálvia

A sálvia, assim como a espinheira-santa, é conhecida por aliviar desconfortos digestivos. Além disso, a planta ajuda a reduzir as ondas de calor comuns na menopausa. Quando combinada com a espinheira-santa, forma uma infusão saborosa e eficaz também no combate ao inchaço típico desse período.

Ingredientes

1 colher de sopa de folhas secas de espinheira-santa

1 colher de chá de folhas secas de sálvia

1 xícara de chá de água

Modo de preparo

Em uma panela, coloque a água e leve ao fogo médio. Adicione as folhas secas de espinheira-santa e sálvia e ferva por 10 minutos. Após, retire a panela do fogo e tampe. Deixe a infusão descansar por 5 minutos. Coe e sirva em seguida.

Chá de espinheira-santa com cúrcuma e pimenta-do-reino

Enquanto a espinheira-santa alivia dores estomacais, a cúrcuma atua inibindo moléculas ligadas à inflamação, sendo eficaz no combate a dores articulares. Já a pimenta-do-reino possui compostos bioativos que contribuem para o alívio de dores de cabeça e outros desconfortos.

Ingredientes

1 colher de sopa de folhas secas de espinheira-santa

1 colher de chá de cúrcuma

1 pitada de pimenta-do-reino

1 xícara de chá de água

Modo de preparo

Em uma panela, coloque a água e leve ao fogo médio. Adicione as folhas secas de espinheira-santa, a cúrcuma e a pimenta-do-reino e ferva por 10 minutos. Após, retire a panela do fogo e tampe. Deixe a infusão descansar por 5 minutos. Coe e sirva em seguida.

Chá de espinheira-santa com canela (Imagem: Ida Akerblom | Shutterstock)

Chá de espinheira-santa com canela

A espinheira-santa age aliviando os sintomas da gastrite e desconfortos estomacais, enquanto a canela, com suas propriedades antimicrobianas e anti-inflamatórias, auxilia na digestão e adiciona um sabor adocicado e reconfortante.

Ingredientes

1 colher de sopa de folhas secas de espinheira-santa

1/2 canela em pau

240 ml de água

Modo de preparo

Em uma panela, coloque a água e leve ao fogo médio. Adicione as folhas secas de espinheira-santa e a canela e ferva por 5 minutos. Após, retire a panela do fogo e tampe. Deixe a infusão descansar por 5 minutos. Coe e sirva em seguida.

Chá de espinheira-santa com alecrim

O alecrim com a espinheira-santa ajuda a aliviar os sintomas da gastrite. Além disso, as propriedades antioxidantes e anti-inflamatórias dos ingredientes ajudam a melhorar a digestão e a circulação sanguínea.

Ingredientes

1 colher de sopa de folhas secas de espinheira-santa

1 colher de chá de folhas secas de alecrim

240 ml de água

Modo de preparo

Em uma panela, coloque a água e leve ao fogo médio. Adicione as folhas secas de espinheira-santa e de alecrim e ferva por 5 minutos. Após, retire a panela do fogo e tampe. Deixe a infusão descansar por 5 minutos. Coe e sirva em seguida.