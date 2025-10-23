O bolo de cenoura é um dos preferidos de muita gente, graças ao seu sabor suave, textura macia e à combinação perfeita com ingredientes deliciosos. Versátil e fácil de fazer, ele pode ser adaptado de diferentes formas — inclusive em versões veganas e preparadas no liquidificador —, mantendo o mesmo sabor irresistível e a aparência caseira que conquista gerações.

A seguir, confira 7 receitas de bolo de cenoura vegano para fazer no liquidificador!

Bolo de cenoura vegano com calda de chocolate

Ingredientes

Massa

1 xícara de chá de cenoura picada

picada 1 xícara de chá de açúcar

1 xícara de chá de água

3/4 de xícara de chá de óleo vegetal

2 xícaras de chá de farinha de trigo

1 colher de sopa de fermento químico em pó

1 colher de chá de bicarbonato de sódio

1 colher de sopa de vinagre de maçã

Óleo vegetal para untar

Farinha de trigo para enfarinhar

Calda

1/2 xícara de chá de leite vegetal

1 xícara de chá de açúcar

4 colheres de sopa de cacau em pó

Modo de preparo

Massa

Em um liquidificador, coloque a cenoura, o açúcar e o óleo vegetal e bata até obter uma consistência homogênea. Transfira a mistura para um recipiente, adicione a farinha de trigo e misture até ficar homogêneo. Acrescente o fermento químico, o bicarbonato de sódio e o vinagre de maçã e misture delicadamente. Unte uma assadeira com óleo vegetal e enfarinhe com farinha de trigo, disponha a massa e leve ao forno preaquecido a 200 °C por 35 minutos. Desligue o forno, espere esfriar, desenforme e reserve.

Calda

Em uma panela, coloque todos os ingredientes da calda e leve ao fogo médio para cozinhar até obter uma calda grossa, mexendo sempre. Desligue o fogo, espere amornar e despeje sobre o bolo. Sirva em seguida.

Bolo de cenoura vegano sem glúten

Ingredientes

2 xícaras de chá de cenoura ralada

1/2 xícara de chá de óleo vegetal

1/2 xícara de chá de água

1 xícara de chá de açúcar

1 xícara de chá de farinha de arroz

1/2 xícara de chá de farinha de grão-de-bico

1 colher de sopa de fermento químico em pó

1/2 colher de sopa de vinagre de maçã

1 colher de chá de bicarbonato de sódio

Óleo vegetal para untar

Farinha de arroz para enfarinhar

Modo de preparo

Em um liquidificador, coloque a cenoura, o açúcar e o óleo vegetal e bata até obter um creme homogêneo. Reserve. Em um recipiente, coloque as farinhas, o fermento químico e o bicarbonato de sódio e misture. Junte o líquido reservado à mistura e mexa até incorporar. Por último, coloque o vinagre de maçã e misture delicadamente. Unte uma assadeira com óleo vegetal e enfarinhe com farinha de arroz. Despeje a massa e leve ao forno preaquecido em temperatura média até dourar. Desligue o forno, espere esfriar, desenforme e sirva em seguida.

Bolo de cenoura vegano com especiarias

Ingredientes

2 xícaras de chá de cenoura picada

1 xícara de chá de açúcar mascavo

1/2 xícara de chá de óleo vegetal

2 xícaras de chá de farinha de trigo integral

1 colher de sopa de fermento químico em pó

1 colher de chá de bicarbonato de sódio

1 colher de chá de canela em pó

1/2 colher de chá de noz-moscada em pó

1/4 de colher de chá de gengibre em pó

em pó 1 pitada de sal

1 colher de sopa de vinagre de maçã

Óleo vegetal para untar

Farinha de trigo para enfarinhar

Modo de preparo

No liquidificador, bata a cenoura, o açúcar e o óleo vegetal até obter uma mistura homogênea. Em um recipiente, misture a farinha de trigo, o fermento, o bicarbonato, a canela, a noz-moscada, o gengibre e o sal. Adicione a mistura líquida aos ingredientes secos e mexa até incorporar bem. Por último, adicione o vinagre de maçã e mexa suavemente. Despeje a massa em uma forma untada com óleo e enfarinhada com farinha de trigo. Leve ao forno preaquecido a 180 °C por aproximadamente 40 minutos. Deixe esfriar antes de desenformar e servir.

Bolo de cenoura vegano com laranja

Ingredientes

1 1/2 xícara de chá de cenoura ralada

1 xícara de chá de suco de laranja

1/2 xícara de chá de óleo de girassol

1 xícara de chá de açúcar

2 xícaras de chá de farinha de trigo

1 colher de sopa de fermento químico em pó

1 pitada de sal

Óleo vegetal para untar

Farinha de trigo para enfarinhar

Modo de preparo

No liquidificador, bata a cenoura, o suco de laranja, o óleo de girassol e o açúcar até ficar homogêneo. Transfira para uma tigela e adicione a farinha de trigo, o fermento e o sal. Misture até ficar homogêneo. Coloque a massa em uma forma untada com óleo vegetal e enfarinhada com farinha de trigo. Leve ao forno preaquecido a 180 °C por cerca de 35 minutos ou até que um palito inserido no centro saia limpo. Deixe esfriar antes de desenformar e servir.

Bolo de cenoura vegano com abacaxi e nozes (Imagem: Rawpixel.com | Shutterstock)

Bolo de cenoura vegano com abacaxi e nozes

Ingredientes

Massa

2 xícaras de chá de cenoura ralada

2 xícaras de chá de farinha de trigo

1 xícara de chá de açúcar

1 colher de chá de fermento químico

1 colher de chá de bicarbonato de sódio

1/4 de colher de chá de sal

1 colher de chá de canela em pó

1 xícara de chá de abacaxi picado

picado 1/4 de xícara de chá de água

1/2 xícara de chá de azeite

1 colher de sopa de vinagre branco

1/2 xícara de chá de nozes picadas

Óleo de coco para untar

Farinha de trigo para enfarinhar

Cobertura

1 xícara de chá de castanha-de-caju

60 ml de leite de coco

2 colheres de sopa de suco de laranja

1 colher de chá de essência de baunilha

2 colheres de sopa de açúcar de confeiteiro

Água quente

Modo de preparo

Massa

Em um recipiente, coloque a farinha de trigo, o açúcar, o bicarbonato de sódio, o fermento químico e a canela e misture bem. Reserve. Em um liquidificador, coloque o abacaxi e a água e bata até ficar homogêneo. Junte o azeite, o sal e o vinagre e bata para incorporar. Despeje a mistura sobre os ingredientes reservados e mexa até obter uma consistência homogênea. Adicione a cenoura e as nozes e misture bem. Após, disponha a massa em uma assadeira untada com óleo de coco e enfarinhada com farinha de trigo. Leve ao forno preaquecido a 180 °C por 35 minutos. Desligue o forno, espere esfriar, desenforme e reserve.

Cobertura

Em um recipiente, coloque as castanhas-de-caju e cubra com a água. Deixe de molho por 4 horas. Após, descarte a água, transfira as castanhas-de-caju para um liquidificador e adicione o restante dos ingredientes. Bata até obter uma consistência homogênea. Despeje o creme sobre o bolo e sirva em seguida.

Dica: sirva o bolo decorado com enfeites de açúcar e castanhas trituradas.

Bolo de cenoura vegano com aveia e maçã

Ingredientes

2 xícaras de chá de cenoura ralada

1 xícara de chá de maçã ralada

1/2 xícara de chá de óleo de coco

1/2 xícara de chá de água

1 xícara de chá de açúcar demerara

2 xícaras de chá de farinha de aveia

1 colher de sopa de fermento químico em pó

1 colher de chá de canela em pó

1/2 colher de chá de noz-moscada em pó

1 pitada de sal

Óleo vegetal para untar

Farinha de trigo para enfarinhar

Modo de preparo

No liquidificador, bata a cenoura, a maçã, o óleo de coco, a água e o açúcar até obter uma mistura lisa. Transfira para uma tigela grande e adicione a farinha de aveia, o fermento, a canela, a noz-moscada e o sal. Misture bem. Despeje a massa em uma forma untada com óleo vegetal e enfarinhada com farinha de trigo. Leve em forno preaquecido a 180 °C por cerca de 40 minutos ou até dourar. Deixe esfriar antes de desenformar e servir.

Bolo de cenoura vegano com pistache e creme de castanha (Imagem: July Prokopiv | Shutterstock)

Bolo de cenoura vegano com pistache e creme de castanha

Ingredientes

Massa

2 cenouras descascadas e raladas

1/2 xícara de chá de azeite

1 xícara de chá de açúcar demerara

1 xícara de chá de farinha de aveia

1 xícara de chá de farinha de amêndoas

2 colheres de chá de fermento químico em pó

200 g de pistache sem casca, sem sal e picado

sem casca, sem sal e picado 1 colher de chá de essência de baunilha

Azeite para untar

Farinha de aveia para enfarinhar

Creme de castanha

1 xícara de chá de castanha-de-caju torrada e picada

1/2 xícara de chá de leite de amêndoas

2 colheres de sopa de xarope de agave

1 colher de sopa de suco de limão

1 colher de sopa de azeite

1 pitada de sal

Pistaches e castanhas-de-caju torrados e picados para decorar

Modo de preparo

Creme de castanha

No liquidificador, coloque as castanhas-de-caju, o leite de amêndoas, o xarope de agave, o suco de limão, o azeite e o sal. Bata até obter um creme bem liso e homogêneo. Se necessário, acrescente um pouco mais de leite de amêndoas aos poucos. Reserve na geladeira.

Massa

No liquidificador, coloque as cenouras, o azeite, o açúcar demerara e a essência de baunilha. Bata até formar um creme liso. Transfira para uma tigela e acrescente a farinha de aveia, a farinha de amêndoas, o fermento químico em pó e o pistache. Misture delicadamente com uma espátula até a massa ficar uniforme. Unte uma forma redonda com azeite e enfarinhe com farinha de aveia. Despeje a massa e leve ao forno preaquecido a 180 °C por 35 a 40 minutos, ou até que o centro esteja firme. Deixe esfriar completamente antes de desenformar.

Montagem

Corte o bolo ao meio no sentido horizontal. Espalhe metade do creme de castanha-de-caju sobre a primeira camada e coloque a segunda camada de bolo por cima. Cubra com o restante do creme, alisando bem com uma espátula. Decore com o pistache e a castanha-de-caju por cima e leve à geladeira por pelo menos 1 hora antes de servir, para firmar o creme. Sirva em seguida.