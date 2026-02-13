7 receitas de bebidas energizantes para cair na folia de Carnaval

Para aproveitar o Carnaval, é essencial manter o pique, e nada melhor do que bebidas energizantes para dar aquele empurrãozinho. Além de saborosas, são perfeitas para quem busca alternativas saudáveis para aproveitar a folia. E o melhor de tudo: são práticas de fazer e utilizam ingredientes fáceis de encontrar, garantindo uma dose extra de energia de forma simples. Abaixo, confira como preparar algumas receitas!
1. Isotônico de limão-siciliano com estragão
Ingredientes
- 250 ml de água com gás
- Suco de 1 limão-siciliano
- 1 ramo de estragão fresco
- 1 colher de sopa de mel
- 1 pitada de sal rosa do Himalaia
Modo de preparo
Em um pilão, coloque o estragão e amasse para liberar os óleos essenciais. Adicione o suco de limão e o sal e misture. Acrescente a água com gás e mexa delicadamente. Coe e transfira para um copo. Adoce com mel e sirva em seguida.
Dica: sirva decorado com rodelas de limão-siciliano e folhas de estragão.
2. Shot de laranja com beterraba
Ingredientes
- 50 ml de água
- Suco de 1 laranja
- 1 colher de chá de beterraba em pó
- 1 colher de chá de gengibre em pó
- 1 pitada de canela em pó
Modo de preparo
Em uma garrafa, coloque a água e o suco de laranja e agite. Adicione a beterraba em pó, o gengibre e a canela em pó e agite novamente para incorporar. Sirva em seguida.
Dica: consuma a bebida imediatamente para evitar perder o potencial natural dos ingredientes.
3. Smoothie de banana com canela
Ingredientes
- 250 ml de iogurte natural
- 1 banana descascada, cortada em rodelas e congelada
- 1 maçã sem sementes e picada
- 1 colher de sopa de farelo de aveia
- 1 colher de sobremesa de mel
- 1 colher de chá de canela em pó
- Pedras de gelo a gosto
Modo de preparo
Em um liquidificador, coloque todos os ingredientes e bata até obter uma consistência homogênea. Transfira para um copo e sirva em seguida.
4. Suco de melancia com açaí e guaraná
Ingredientes
- 1 fatia de melancia
- 3 colheres de sopa de polpa de açaí
- 1 colher de sopa de xarope de guaraná
- 1/2 xícara de chá de água gelada
- 2 colheres de sopa de mel
Modo de preparo
Em um liquidificador, coloque todos os ingredientes e bata até obter uma consistência homogênea. Transfira para um copo e sirva em seguida.
5. Shake de café com cacau
Ingredientes
- 200 ml de leite integral
- 1 colher de sopa de cacau em pó
- 1 colher de chá de café solúvel
- 1 colher de chá de mel
- Pedras de gelo a gosto
Modo de preparo
Em um liquidificador, coloque todos os ingredientes, exceto as pedras de gelo, e bata até obter uma bebida homogênea. Transfira para um copo e adicione as pedras de gelo. Sirva em seguida.
6. Suco de laranja com guaraná
Ingredientes
- Suco de 2 laranjas
- 1 colher de chá de guaraná em pó
- 1 colher de chá de mel
- 150 ml de água gelada
Modo de preparo
Em um liquidificador, coloque todos os ingredientes e bata até obter uma bebida homogênea. Transfira para um copo e sirva em seguida.
7. Isotônico de morango com água com gás
Ingredientes
- 250 ml de água com gás
- 1 fatia de melancia picada
- 5 morangos picados
- Suco de 1 limão
- 1 colher de sopa de mel
Modo de preparo
Em um liquidificador, coloque a água com gás e a melancia e bata até ficar homogêneo. Coe e reserve. Em um pilão, amasse os morangos e coloque em um copo. Adicione a água com gás e melancia e o suco de limão e misture. Adoce com mel e sirva em seguida.