7 receitas de bebidas energizantes para cair na folia de Carnaval

Para aproveitar o Carnaval, é essencial manter o pique, e nada melhor do que bebidas energizantes para dar aquele empurrãozinho. Além de saborosas, são perfeitas para quem busca alternativas saudáveis para aproveitar a folia. E o melhor de tudo: são práticas de fazer e utilizam ingredientes fáceis de encontrar, garantindo uma dose extra de energia de forma simples. Abaixo, confira como preparar algumas receitas!

1. Isotônico de limão-siciliano com estragão

Ingredientes

250 ml de água com gás

Suco de 1 limão -siciliano

-siciliano 1 ramo de estragão fresco

1 colher de sopa de mel

1 pitada de sal rosa do Himalaia

Modo de preparo

Em um pilão, coloque o estragão e amasse para liberar os óleos essenciais. Adicione o suco de limão e o sal e misture. Acrescente a água com gás e mexa delicadamente. Coe e transfira para um copo. Adoce com mel e sirva em seguida.

Dica: sirva decorado com rodelas de limão-siciliano e folhas de estragão.

2. Shot de laranja com beterraba

Ingredientes

50 ml de água

Suco de 1 laranja

1 colher de chá de beterraba em pó

em pó 1 colher de chá de gengibre em pó

1 pitada de canela em pó

Modo de preparo

Em uma garrafa, coloque a água e o suco de laranja e agite. Adicione a beterraba em pó, o gengibre e a canela em pó e agite novamente para incorporar. Sirva em seguida.

Dica: consuma a bebida imediatamente para evitar perder o potencial natural dos ingredientes.

Smoothie de banana com canela (Imagem: Irina Rostokina | Shutterstock)



3. Smoothie de banana com canela

Ingredientes

250 ml de iogurte natural

1 banana descascada, cortada em rodelas e congelada

1 maçã sem sementes e picada

sem sementes e picada 1 colher de sopa de farelo de aveia

1 colher de sobremesa de mel

1 colher de chá de canela em pó

Pedras de gelo a gosto

Modo de preparo

Em um liquidificador, coloque todos os ingredientes e bata até obter uma consistência homogênea. Transfira para um copo e sirva em seguida.

4. Suco de melancia com açaí e guaraná

Ingredientes

1 fatia de melancia

3 colheres de sopa de polpa de açaí

1 colher de sopa de xarope de guaraná

1/2 xícara de chá de água gelada

2 colheres de sopa de mel

Modo de preparo

Em um liquidificador, coloque todos os ingredientes e bata até obter uma consistência homogênea. Transfira para um copo e sirva em seguida.

Shake de café com cacau (Imagem: VasiliyBudarin | Shutterstock)

5. Shake de café com cacau

Ingredientes

200 ml de leite integral

1 colher de sopa de cacau em pó

1 colher de chá de café solúvel

1 colher de chá de mel

Pedras de gelo a gosto

Modo de preparo

Em um liquidificador, coloque todos os ingredientes, exceto as pedras de gelo, e bata até obter uma bebida homogênea. Transfira para um copo e adicione as pedras de gelo. Sirva em seguida.

6. Suco de laranja com guaraná

Ingredientes

Suco de 2 laranjas

1 colher de chá de guaraná em pó

em pó 1 colher de chá de mel

150 ml de água gelada

Modo de preparo

Em um liquidificador, coloque todos os ingredientes e bata até obter uma bebida homogênea. Transfira para um copo e sirva em seguida.

7. Isotônico de morango com água com gás

Ingredientes

250 ml de água com gás

1 fatia de melancia picada

5 morangos picados

picados Suco de 1 limão

1 colher de sopa de mel

Modo de preparo

Em um liquidificador, coloque a água com gás e a melancia e bata até ficar homogêneo. Coe e reserve. Em um pilão, amasse os morangos e coloque em um copo. Adicione a água com gás e melancia e o suco de limão e misture. Adoce com mel e sirva em seguida.