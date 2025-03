7 receitas com proteínas para ajudar no ganho de massa muscular

O consumo adequado de proteínas desempenha um papel importante no ganho de massa muscular devido à sua função na reparação e no crescimento dos tecidos. Durante o exercício físico, ocorrem microlesões nos músculos, e é no processo de recuperação que a ingestão desses aminoácidos se torna fundamental.

Além disso, as proteínas também contribuem para a regulação do metabolismo, ajudando na queima de gordura e na manutenção de um peso saudável, essencial para o desenvolvimento muscular. Por isso, a seguir, confira como preparar algumas receitas ricas em proteínas!

Panqueca recheada com tofu e espinafre

Ingredientes

Folhas de 1 maço de espinafre picadas

picadas 200 g de tofu amassado

1 cebola descascada e picada

2 dentes de alho descascados e picados

1 ovo

1 xícara de chá de farinha de arroz

1 xícara de chá de água

Azeite de oliva, sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Modo de preparo

Em uma panela, coloque o azeite de oliva e leve ao fogo médio para aquecer. Adicione a cebola e os dentes de alho e doure. Acrescente o espinafre e refogue até murchar. Tempere com sal e pimenta-do-reino. Junte o tofu, misture e refogue por 3 minutos. Reserve. Em um liquidificador, coloque o ovo, a água, o sal, 2 colheres de sopa de azeite de oliva e a farinha de arroz e bata até obter uma massa homogênea. Reserve.

Unte uma frigideira com azeite de oliva e leve ao fogo médio para aquecer. Com a ajuda de uma concha, disponha um pouco de massa sobre a panela e espalhe. Doure cada lado por 2 minutos. Repita o processo com o restante da massa e recheie com o espinafre e o tofu. Enrole e sirva em seguida.

Peixe empanado com aveia

Ingredientes

6 filés de tilápia

2 xícaras de chá de flocos de aveia

1 ovo batido

Suco de 1 limão

2 dentes de alho descascados e amassados

Azeite de oliva, sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Modo de preparo

Em um recipiente, coloque os filés de tilápia e tempere com sal, pimenta-do-reino, alho e suco de limão. Cubra com plástico-filme e leve à geladeira por 20 minutos. Depois, coloque o ovo batido em um recipiente, passe os filés de peixe sobre ele e, por último, nos flocos de aveia. Unte uma assadeira com azeite de oliva e disponha os filés de peixe. Leve ao forno preaquecido em temperatura média por 40 minutos, virando-os na metade do tempo. Sirva em seguida.

Risoto de cogumelo com ervilha (Imagem: StockphotoVideo | Shutterstock)

Risoto de cogumelo com ervilha

Ingredientes

1 xícara de chá de arroz arbóreo

1 colher de sopa de azeite de oliva

1 cebola descascada e picada

1 dente de alho descascado e picado

1/2 xícara de cogumelo portobello fatiado

1/2 xícara de chá de ervilha

1/2 xícara de chá de vinho branco seco

3 xícaras de caldo de legumes quente

quente 1 colher de sopa de creme de ricota

Sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Modo de preparo

Em uma panela, coloque o azeite de oliva e leve ao fogo médio para aquecer. Adicione a cebola e o alho e doure. Acrescente o cogumelo e doure. Junte o arroz e mexa para incorporar. Coloque o vinho branco seco e cozinhe até secar. Aos poucos, adicione o caldo de legumes, uma concha por vez e mexendo sempre, e cozinhe por 30 minutos. Nos últimos minutos de cozimento, acrescente o creme de ricota e a ervilha e mexa para incorporar. Tempere com sal e pimenta-do-reino. Sirva em seguida.

Rocambole de carne moída

Ingredientes

Rocambole

500 g de carne moída

1 cebola descascada e picada

2 claras de ovo

2 dentes de alho descascados e picados

2 colheres de sopa de azeite de oliva

7 colheres de sopa de flocos de aveia

Sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Recheio

1 tomate sem sementes e cortado em cubos

1 cenoura descascada e cortada em cubos

2 colheres de sopa de salsinha picada

2 colheres de sopa de cebolinha picada

Modo de preparo

Em um recipiente, coloque a carne moída, a cebola, os dentes de alho, o sal e a pimenta-do-reino e misture. Adicione os flocos de aveia e as claras de ovo e mexa até obter uma massa consistente. Em outro recipiente, coloque o tomate, a cenoura, a salsinha e a cebolinha e misture.

Em uma superfície lisa, coloque a carne sobre um plástico-filme e estique-a para formar um retângulo. Disponha o recheio sobre ela, espalhe e enrole o rocambole apertando as beiradas. Retire o plástico-filme e, em uma assadeira, disponha o rocambole e regue com azeite de oliva. Leve ao forno preaquecido em temperatura média por 40 minutos. Sirva em seguida.

Salmão assado com batata-doce

Ingredientes

1 filé de salmão

1 batata-doce descascada e cortada em rodelas

1 colher de sopa de azeite de oliva

1 dente de alho descascado e picado

Suco de 1/2 limão

Sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Modo de preparo

Em uma assadeira, coloque a batata-doce e tempere com azeite de oliva, sal e pimenta-do-reino. Leve ao forno preaquecido a 180 °C por 30 minutos, virando na metade do tempo. Enquanto isso, em um recipiente, coloque o filé de salmão e tempere com alho, suco de limão, sal e pimenta-do-reino. Passado o tempo da batata-doce, coloque o salmão na assadeira e leve para assar até dourar. Sirva em seguida.

Escondidinho de carne moída (Imagem: hlphoto | Shutterstock)

Escondidinho de carne moída

Ingredientes

1 couve-flor picada

picada 3/4 de xícara de chá de leite de soja

500 g de carne moída

1 xícara de chá de molho de tomate

1 cebola descascada e picada

2 dentes de alho descascados e amassados

1 colher de sopa de azeite de oliva

Sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Água para cozinhar

Modo de preparo

Em uma panela, coloque o azeite de oliva e leve ao fogo médio para aquecer. Adicione a cebola e os dentes de alho e doure. Acrescente a carne moída e refogue até que ela perca a cor avermelhada. Junte o molho de tomate e misture. Tempere com sal e pimenta-do-reino. Desligue o fogo e reserve.

Em uma panela, cubra a couve-flor com água e leve ao fogo médio para cozinhar até ficar macia. Desligue o fogo, escorra a água e transfira a couve-flor para um liquidificador. Adicione o leite de soja e o sal e bata até obter uma massa homogênea. Em um refratário, disponha a carne moída e cubra com a massa. Leve ao forno preaquecido em temperatura média por 15 minutos. Sirva em seguida.

Frango colorido na pressão

Ingredientes

400 g de peito de frango cortado em cubos

cortado em cubos 2 dentes de alho descascados e amassados

4 colheres de sopa de suco de limão

2 colheres de sopa de azeite de oliva

1 cebola descascada e picada

1 cenoura descascada e cortada em cubos

1 pimentão vermelho sem sementes e cortado em cubos

1 pimentão verde sem sementes e cortado em cubos

1 pimentão amarelo sem sementes e cortado em cubos

1 abobrinha cortada em cubos

1 xícara de chá de caldo de legumes

Sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Modo de preparo

Em um recipiente, coloque os cubos de frango e tempere com alho, suco de limão, sal e pimenta-do-reino. Em uma panela de pressão, coloque o azeite de oliva e leve ao fogo médio para aquecer. Adicione o frango e doure. Acrescente os vegetais e refogue por 2 minutos. Junte o caldo de legumes, tampe a panela e cozinhe por 8 minutos, após pegar pressão. Desligue o fogo e espere a pressão da panela sair. Sirva em seguida.