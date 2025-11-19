Variedades

7 receitas com peixe para quem não come carne vermelha

6 minutos de leitura
Tribuna do Paraná
Por EdiCase Redação EdiCase
- Atualizado: 19/11/25 19h06
Ceviche de salmão com manga e abacate (Imagem: Jacek Chabraszewski | Shutterstock)

O peixe é uma excelente alternativa para aqueles que optam por evitar carne vermelha na dieta, pois fornece nutrientes essenciais, tais como proteínas de alta qualidade, ômega 3 e uma variedade de vitaminas e minerais fundamentais para a saúde. Além disso, a versatilidade permite a criação de uma ampla gama de receitas, atendendo aos mais diversos paladares e preferências culinárias.

Por isso, a seguir, confira 7 receitas com peixe para quem não come carne vermelha!

Ceviche de salmão com manga e abacate

Ingredientes

Ceviche

  • 2 lombos de salmão cortado em cubos
  • 1/2 manga cortada em fatias
  • Polpa de 1 abacate cortada em fatias
  • 1/2 pimenta-malagueta sem sementes e picada
  • Gergelim branco e folhas de coentro a gosto

Molho

  • 50 ml de suco de limão
  • 1 colher de sopa de azeite
  • 2 colheres de sopa de molho de soja
  • 1 colher de sopa de leite de coco
  • 2 colheres de café de açúcar
  • 1 colher de chá gengibre ralado

Modo de preparo

Em um recipiente, misture todos os ingredientes do molho e reserve. Em um recipiente, misture o salmão com a pimenta-malagueta e cubra com o molho. Tampe o recipiente e leve à geladeira por 30 minutos. Após, acrescente as folhas de coentro e o gergelim. Sirva o ceviche com a manga e o abacate.

Peixe assado com legumes

Ingredientes

  • 2 cebolas cortadas em rodelas
  • 6 filés de merluza
  • 2 colheres de sopa de margarina
  • 6 tomates sem pele, sem sementes e picados
  • 1 xícara de chá de salsão picado
  • 2 xícaras de chá de cenoura cortada em rodelas
  • 4 xícaras de chá de batata cortada em cubos
  • Sal e pimenta-do-reino moída a gosto
  • Azeite para untar

Modo de preparo

Unte com azeite o fundo de um refratário e espalhe sobre ele a cebola, disponha os filés e cubra com a metade da margarina. Tempere com pimenta-do-reino e sal, cubra com os tomates e leve ao forno médio preaquecido por 15 minutos. Retire do forno e acrescente o salsão, a cenoura e a batata. Espalhe o restante da margarina, volte o peixe para forno e asse por mais 20 minutos. Sirva em seguida.

Nuggets de peixe em cima de tábua com papel e molhos
Nuggets de peixe (Imagem: Ileish Anna | Shutterstock)

Nuggets de peixe

Ingrediente

  • 500 g de filé de peixe cortado em cubos
  • 1/2 cebola picada
  • 1 dente de alho picado
  • 1 ovo batido
  • Farinha de trigo e farinha de rosca para empanar
  • Azeite, sal, pimenta-do-reino moída e lemon pepper a gosto

Modo de preparo

No processador, coloque o peixe e bata até ficar em pequenos pedaços. Adicione a cebola e o alho e bata até ficar homogêneo. Adicione o sal, a pimenta-do-reino e o lemon pepper e bata para misturar. Com o auxílio de uma colher, pegue um pouco de massa e modele em formato de bolinhas achatadas. Em seguida, empane na farinha de trigo, no ovo batido e na farinha de rosca. Coloque os nuggets em uma forma untada com azeite e leve ao forno médio preaquecido até dourar. Sirva em seguida.

Dica: sirva os nuggets com o molho da sua preferência.

Salmão com molho de iogurte

Ingredientes

  • 200 g de salmão cortado em cubos
  • 1 xícara de chá de iogurte natural desnatado
  • 2 colheres de sopa de molho de tomate
  • 1 colher de sopa de azeite
  • 2 dentes de alho amassados
  • Sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Modo de preparo

Em uma panela, aqueça o azeite em fogo médio e doure o alho. Acrescente o salmão e refogue por 4 minutos. Tempere o peixe com sal e pimenta-do-reino e refogue por mais 1 minuto. Adicione o iogurte e o molho de tomate. Misture e cozinhe por 2 minutos. Desligue o fogo e sirva a seguir.

Tilápia ao molho de maracujá

Ingredientes

  • 4 filés de tilápia
  • 1 xícara de chá de suco de maracujá concentrado
  • 2 colheres de sopa de mel
  • 2 colheres de sopa de manteiga
  • Sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Modo de preparo

Em um recipiente, tempere os filés de tilápia com sal e pimenta-do-reino. Depois, aqueça uma frigideira grande em fogo médio e unte com uma colher de sopa de manteiga. Coloque os filés na frigideira já quente e deixe grelhar sem mexer por 3 a 4 minutos, até que a base esteja dourada e comece a firmar. Vire com cuidado e deixe dourar o outro lado por mais 2 a 3 minutos, mantendo o fogo médio para não ressecar. Retire os filés e reserve em um prato.

Depois, em uma panela pequena, derreta o resto da manteiga em fogo baixo. Acrescente o mel e misture até incorporar. Adicione o suco de maracujá concentrado e aumente o fogo para médio. Cozinhe por cerca de 3 minutos, mexendo de vez em quando, até que o molho reduza levemente e fique mais encorpado. Regue o peixe com o molho quente de maracujá e sirva imediatamente.

Moqueca em prato preto em cima de pano amarelo
Moqueca de peixe simples (Imagem: Sergii Koval | Shutterstock)

Moqueca de peixe simples

Ingredientes

  • 700 g de peixe branco firme cortado em pedaços grandes
  • Suco de 1 limão
  • Sal e pimenta-do-reino moída a gosto
  • 2 colheres de sopa de azeite
  • 2 colheres de sopa de azeite de dendê
  • 1 cebola fatiada em meia-lua
  • 3 dentes de alho picados
  • 1 pimentão vermelho cortado em tiras
  • 2 tomates picados
  • 1 colher de chá de colorau
  • 400 ml de leite de coco
  • 1/3 de xícara de chá de água
  • Cheiro-verde picado para finalizar

Modo de preparo

Coloque os cubos de peixe em uma tigela. Tempere com sal, pimenta-do-reino e suco de limão. Misture delicadamente e deixe repousar por 10 minutos. Depois, em uma panela larga, aqueça o azeite e o dendê em fogo médio. Adicione a cebola e refogue até ficar macia. Acrescente o alho e mexa por poucos segundos.

Coloque o pimentão e o tomate, cozinhando até começarem a murchar. Polvilhe o colorau e misture, criando um caldo amarelo. Acomode os pedaços de peixe sobre o refogado, sem mexer. Despeje o leite de coco por cima. Se estiver muito espesso, acrescente a água. Ajuste o sal. Cozinhe em fogo baixo, com a panela semitampada, por 12-15 minutos. Desligue o fogo, salpique cheiro-verde por cima e sirva imediatamente.

Peixe assado com pimentão

Ingredientes

  • 4 filés de tilápia
  • 1/2 pimentão verde
  • 1/2 pimentão vermelho
  • 1/2 pimentão amarelo
  • 1 cebola
  • 8 tomates-cerejas
  • Suco de 1 limão
  • 3 dentes de alho amassados
  • Azeite, sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Modo de preparo

Em um recipiente, tempere os filés de tilápia com sal, pimenta-do-reino, alho e suco de limão e reserve. Corte os pimentões em tiras e a cebola em rodelas. Em uma forma forrada com papel-manteiga, disponha os pimentões, a cebola e os tomates-cerejas. Em seguida, acrescente os filés de tilápia por cima dos vegetais. Regue com azeite e leve ao forno médio preaquecido por 20 minutos, virando os filés na metade do tempo. Sirva em seguida.

Grupos de WhatsApp da Tribuna
Receba Notícias no seu WhatsApp!
Receba as notícias do seu bairro e do seu time pelo WhatsApp.
Participe dos Grupos da Tribuna