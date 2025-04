Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

Na Sexta-feira Santa, os cristãos têm o costume de não consumir carne vermelha. A tradição religiosa faz parte da celebração que simboliza a paixão, a morte e a ressurreição de Jesus Cristo que, segundo a Bíblia, morreu neste dia.

Abaixo, confira 7 receitas com peixe para a Sexta-feira Santa!

Moqueca de peixe

Ingredientes

4 postas de peixe

2 tomates picados

6 dentes de alho descascados e amassados

4 colheres de sopa de azeite

2 cebolas descascadas e picadas

1 pimentão vermelho sem sementes e cortado em rodelas

50 ml de azeite de dendê

100 ml de leite de coco

Sal, pimenta-do-reino moída e coentro picado a gosto

Modo de preparo

Em uma panela, coloque o azeite e leve ao fogo médio para aquecer. Adicione o alho e a cebola e doure. Acrescente os tomates e o peixe e mexa bem. Junte as rodelas de pimentão e tempere com sal e pimenta-do-reino. Tampe a panela e cozinhe por 30 minutos. Coloque o azeite de dendê, o leite de coco e o coentro e cozinhe por mais 5 minutos. Sirva em seguida.

Dica: sirva com arroz.

Filé de tilápia à parmegiana

Ingredientes

Peixe

800 g de filé de tilápia

Suco de 1 limão

3 xícaras de chá de farinha de trigo

3 xícaras de chá de farinha de rosca

3 ovos batidos

1 xícara de chá de muçarela ralada

Sal, óleo e pimenta-do-reino moída a gosto

Molho

1 cebola descascada e picada

1 dente de alho descascado e amassado

2 xícaras de chá de molho de tomate

Sal, azeite, cheiro-verde picado e pimenta-do-reino moída a gosto

Modo de preparo

Peixe

Em um recipiente, coloque os filés de peixe e tempere com o suco de limão, sal e pimenta-do-reino. Misture bem e deixe descansar por 20 minutos. Em três recipientes diferentes, coloque a farinha de trigo, os ovos batidos e a farinha de rosca. Passe os filés na farinha de trigo, no ovo e, por último, na farinha de rosca. Em uma panela, coloque o óleo e leve ao fogo médio para aquecer. Com a ajuda de uma escumadeira, frite os filés até ficarem dourados. Reserve.

Molho

Em uma panela, coloque o azeite e leve ao fogo médio para aquecer. Adicione a cebola e o alho e doure. Acrescente o molho de tomate e cozinhe por 5 minutos. Tempere com sal, pimenta-do-reino e cheiro-verde e misture bem. Após, transfira os filés para uma assadeira, despeje o molho sobre eles e polvilhe com o queijo muçarela. Leve ao forno preaquecido em 180 °C até o queijo derreter. Sirva em seguida.

Peixe gratinado com batata

Ingredientes

600 g de filé de merluza em pedaços

500 g de batata descascada e cortada em cubos

descascada e cortada em cubos 200 g de cogumelo Paris laminado

35 g de farinha de trigo

35 g de manteiga

500 ml leite

1 xícara de chá de queijo ralado

Sal, pimenta-do-reino moída e noz-moscada em pó a gosto

Água para cozinhar

Azeite para untar

Modo de preparo

Em uma panela, coloque a batata, cubra com água e leve ao fogo médio por 10 minutos. Escorra a água, espere esfriar e transfira a batata para uma assadeira untada com azeite. Disponha os pedaços de peixe e o cogumelo sobre a batata. Reserve.

Em uma panela, coloque a manteiga e leve ao fogo médio até derreter. Junte a farinha de trigo e misture bem. Aos poucos, acrescente o leite e misture até engrossar. Tempere com sal, pimenta-do-reino e noz-moscada. Despeje o molho sobre o peixe e polvilhe com o queijo ralado. Leve ao forno preaquecido a 180 °C por 40 minutos. Sirva em seguida.

Peixe frito com batata frita (Imagem: Gowithstock | Shutterstock)

Peixe frito com batata frita

Ingredientes

1 1/2 kg de filé de pescada

2 dentes de alho descascados e amassados

Suco de 1 limão

1 xícara de chá de farinha de trigo

1 xícara de chá de fubá

1 colher de sopa de amido de milho

Sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Óleo de girassol para fritar

1 kg de batata frita congelada

Modo de preparo

Em um recipiente, coloque o peixe e tempere com alho, sal, suco de limão e pimenta-do-reino. Misture bem e deixe descansar por 30 minutos. Em um recipiente, coloque a farinha de trigo, o amido de milho e o fubá e mexa para incorporar. Reserve. Em duas panelas, coloque o óleo e leve ao fogo médio para aquecer. Empane os filés de peixe na farinha e, com a ajuda de uma escumadeira, coloque em panela para fritar até dourar. Em outra panela, frite a batata até ficar dourada e crocante. Após, coloque o peixe e a batata sobre um recipiente com papel-toalha para retirar o excesso de óleo. Sirva em seguida.

Pirão

Ingredientes

1 cabeça de peixe

6 colheres de sopa de azeite de dendê

2 cebolas descascadas e picadas

4 dentes de alho descascados e picados

2 tomates sem pele e picados

2 colheres de sopa de colorau

2 l de água

250 g de farinha de mandioca

Sal, pimenta-do-reino moída e cheiro-verde picado a gosto

Modo de preparo

Em uma panela, coloque todos os ingredientes, exceto a farinha de mandioca e os temperos. Leve ao fogo médio para cozinhar por 45 minutos. Após, desligue o fogo, espere esfriar e passe o caldo em uma peneira. Disponha o caldo novamente na panela e leve ao fogo médio. Aos poucos, adicione a farinha de mandioca e mexa até engrossar. Desligue o fogo, tempere com sal, pimenta-do-reino e cheiro-verde. Misture para incorporar com os demais ingredientes. Sirva em seguida.

Risoto de salmão (Imagem: marco mayer | Shutterstock)

Risoto de salmão

Ingredientes

1 xícara de chá de arroz arbóreo

1/2 cebola picada

2 colheres de sopa de manteiga

1 colher de sopa de azeite de oliva

100 ml de vinho branco seco

1 l de caldo de legumes quente

200 g de salmão defumado desfiado

defumado desfiado 2 colheres de sopa de queijo parmesão ralado

Sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Salsinha picada para finalizar

Modo de preparo

Em uma panela, aqueça o azeite e uma colher de sopa de manteiga em fogo médio. Adicione a cebola e refogue até ficar translúcida. Coloque o arroz arbóreo e refogue por 1-2 minutos, mexendo bem. Adicione o vinho branco e mexa até evaporar quase completamente. Vá adicionando o caldo quente aos poucos, uma concha por vez, e mexendo sempre. Espere o líquido quase secar antes de adicionar a próxima concha. Continue esse processo por cerca de 18-20 minutos, até o arroz ficar al dente.

Quando o arroz estiver quase no ponto, adicione o salmão desfiado. Misture bem. Desligue o fogo. Acrescente a manteiga restante e o queijo parmesão. Misture até ficar bem cremoso. Tempere com sal e pimenta-do-reino. Finalize com salsinha picada e sirva em seguida.

Pescada ao molho de laranja com gengibre

Ingredientes

500 g de filé de pescada

Suco de 2 laranjas

1 colher de chá de gengibre ralado

2 colheres de sopa de manteiga

1 colher de chá de mel

1 colher de chá de amido de milho

2 colheres de sopa de água

Sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Raspas de laranja para finalizar

Modo de preparo

Em uma tigela, tempere os filés com sal e pimenta-do-reino. Reserve por 10 minutos. Em uma frigideira, aqueça uma colher de sopa de manteiga em fogo médio. Doure os filés por 2 a 3 minutos de cada lado, até ficarem cozidos e dourados. Reserve. Na mesma frigideira, coloque o restante da manteiga, adicione o gengibre ralado e refogue por 30 segundos. Junte o suco de laranja e o mel, mexendo bem. Adicione o amido de milho dissolvido em água e cozinhe até engrossar levemente. Coloque os filés em um prato e regue com o molho de laranja por cima. Finalize com raspas de laranja e sirva em seguida.