7 receitas com lentilha para ajudar a emagrecer

Versátil e nutritiva, a lentilha é uma ótima aliada para quem busca uma alimentação equilibrada e o controle do peso. Rica em fibras, proteínas e minerais, ela ajuda a prolongar a saciedade, regula a glicemia e contribui para o bom funcionamento do organismo. E mais: é fácil de preparar e pode ser incorporada no dia a dia de forma saborosa e saudável.
Abaixo, confira 7 receitas irresistíveis para incluir a lentilha na sua dieta!
1. Salada de lentilha
Ingredientes
- 250 g de lentilha
- 8 tomates-cereja cortados ao meio
- 1 pepino descascado e picado
- 1/2 xícara de chá de salsinha picada
- 1 xícara de chá de folhas de espinafre
- Sal e azeite de oliva a gosto
- Água
Modo de preparo
Em um recipiente, coloque a lentilha, cubra com água e deixe de molho por 1 hora. Após, escorra a água, transfira os grãos para uma panela, cubra com água e leve ao fogo médio para cozinhar por 15 minutos. Desligue o fogo, escorra a água e transfira a lentilha para um recipiente. Aguarde amornar. Adicione os tomates-cereja, o pepino, a salsinha, as folhas de espinafre e o azeite de oliva e misture. Tempere com sal e sirva em seguida.
2. Arroz integral com lentilha
Ingredientes
- 2 xícaras de chá de arroz integral
- 1 xícara de chá de lentilha
- 4 xícaras de chá de água quente
- 1 cebola descascada e picada
- 3 dentes de alho descascados e amassados
- Sal e azeite de oliva a gosto
Modo de preparo
Em uma panela, coloque o azeite de oliva e leve ao fogo médio para aquecer. Adicione a cebola e o alho e doure. Junte o arroz integral e frite por 3 minutos. Acrescente a água quente e a lentilha. Tempere com sal e cozinhe, em fogo baixo e com a panela semitampada, até a água secar. Desligue o fogo e sirva em seguida.
3. Hambúrguer de lentilha com feijão
Ingredientes
- 1 xícara de chá de lentilha crua
- Água para cozinhar
- 1 xícara de chá de feijão cozido e escorrido
- 2 colheres de sopa de azeite de oliva
- 1 cebola cortada em cubos pequenos
- 2 dentes de alho picados
- 3 colheres de sopa de farinha de aveia
- 2 colheres de sopa de farinha de linhaça dourada
- 1 colher de chá de sal
- 1 colher de chá de páprica doce
- 1 colher de chá de cominho em pó
- 1/2 colher de chá de pimenta-do-reino moída
- 2 colheres de sopa de cheiro-verde picado
Modo de preparo
Coloque a lentilha em uma panela média, cubra com água e leve ao fogo alto. Quando iniciar fervura, reduza para fogo médio e cozinhe por cerca de 20 minutos ou até ficar macia. Escorra e deixe esfriar completamente.
Em uma frigideira média, aqueça 1 colher de sopa de azeite em fogo médio. Refogue a cebola por 3 minutos até ficar levemente dourada. Acrescente o alho e refogue por mais 1 minuto. Desligue o fogo e deixe esfriar. Em um processador ou mixer, coloque a lentilha e o feijão. Bata rapidamente apenas para triturar, mantendo alguma textura.
Transfira a mistura para uma tigela grande. Adicione a cebola e o alho refogados, a farinha de aveia, a farinha de linhaça, o sal, a páprica, o cominho, a pimenta-do-reino e o cheiro-verde. Misture bem até formar uma massa firme e modelável. Se necessário, ajuste a textura acrescentando mais 1 colher de sopa de farinha de aveia. Divida a massa em 6 porções iguais e modele em formato de hambúrguer com cerca de 1,5 centímetro de espessura.
Pincele levemente os dois lados com o azeite restante. Preaqueça a air fryer a 180 °C por 5 minutos. Depois, o disponha os hambúrgueres no cesto sem sobrepor. Asse a 180 °C por 12 minutos. Vire cuidadosamente na metade do tempo e asse por mais 8 minutos ou até ficarem dourados e levemente crocantes por fora. Retire com cuidado e deixe descansar por 2 minutos antes de servir.
4. Tortilha com lentilha temperada
Ingredientes
- 1 xícara de chá de lentilha cozida e escorrida
- 6 tortilhas integrais
- 1 tomate sem sementes e picado
- 2 colheres de sopa de cebola-roxa picada
- 1 colher de sopa de azeite de oliva
- 1 colher de chá de cominho em pó
- 1 colher de chá de suco de limão
- Sal a gosto
Modo de preparo
Em uma tigela, misture a lentilha cozida, o tomate, a cebola-roxa, o azeite, o cominho, o limão e o sal. Distribua o recheio nas tortilhas, dobre-as ao meio e sirva imediatamente.
5. Creme de lentilha com abóbora
Ingredientes
- 1 xícara de chá de lentilha
- 2 xícaras de chá de abóbora descascada e picada
- 1 cebola descascada e picada
- 2 dentes de alho descascados e picados
- 1 l de caldo de legumes
- 1 colher de sopa de azeite de oliva
- 1 colher de chá de cúrcuma
- Sal e pimenta-do-reino moída a gosto
- Salsinha picada para finalizar
Modo de preparo
Em uma panela, coloque o azeite de oliva e leve ao fogo médio para aquecer. Adicione a cebola e o alho e doure. Acrescente a lentilha, a abóbora, a cúrcuma e o caldo de legumes e cozinhe por 25 minutos. Desligue o fogo, espere amornar e transfira para um liquidificador. Bata até obter uma consistência homogênea. Disponha novamente na panela e leve ao fogo médio para aquecer. Tempere com sal e pimenta-do-reino. Desligue o fogo e finalize com a salsinha. Sirva em seguida.
6. Panqueca de lentilha com espinafre
Ingredientes
- 1 xícara de chá de lentilha
- 1 xícara de chá de folhas de espinafre picadas
- 1 xícara de chá de água
- Sal e azeite de oliva a gosto
- Água para demolho
Modo de preparo
Em um recipiente, coloque a lentilha, cubra com água e deixe de molho por 4 horas. Após, escorra a água e transfira os grãos para um liquidificador. Adicione 1 xícara de chá de água e bata até obter uma consistência lisa. Acrescente as folhas de espinafre e bata por 1 minuto. Tempere com sal e reserve.
Em uma frigideira, coloque o azeite de oliva e leve ao fogo médio para aquecer. Com a ajuda de uma concha, pegue um pouco de massa e disponha sobre a frigideira. Frite até dourar. Repita o processo com toda a massa. Sirva com o recheio que preferir.
7. Bolo de lentilha
Ingredientes
- 1 xícara de chá de lentilha cozida e escorrida
- 2 ovos
- 1/3 de xícara de chá de óleo de coco
- 1/2 xícara de chá de açúcar mascavo
- 1/2 xícara de chá de leite de amêndoas
- 1 colher de chá de essência de baunilha
- 1 xícara de chá de farinha de aveia
- 1/2 xícara de chá de farinha de amêndoas
- 1 colher de sopa de fermento químico em pó
- 1 colher de chá de canela em pó
- 1 pitada de sal
- Óleo de coco para untar
- Farinha de aveia para enfarinhar
Modo de preparo
Em um liquidificador, coloque a lentilha, os ovos, o óleo de coco, o açúcar mascavo, o leite de amêndoas e a essência de baunilha e bata até obter uma mistura homogênea. Transfira para um recipiente, adicione a farinha de aveia, a farinha de amêndoas, a canela e o sal e mexa para incorporar. Por último, coloque o fermento químico e misture delicadamente. Despeje a massa em uma forma untada com óleo de coco e enfarinhada com farinha de aveia. Leve ao forno preaquecido a 180 °C por 30 minutos. Desligue o forno, espere esfriar e desenforme com cuidado. Sirva em seguida.