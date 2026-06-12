7 receitas com filé-mignon para o almoço de Dia dos Namorados

No Dia dos Namorados, cada detalhe importa — e isso inclui o cardápio. Para surpreender quem você ama com um almoço especial, apostar em pratos com filé-mignon é uma escolha certeira. Macia, saborosa e versátil, essa carne nobre é perfeita para criar momentos memoráveis à mesa.
Abaixo, confira 7 receitas práticas com filé-mignon que combinam elegância e sabor, ideais para celebrar o amor com afeto e boa comida!
1. Filé-mignon com vegetais grelhados
Ingredientes
Filé-mignon
- 2 medalhões de filé-mignon
- Sal e pimenta-do-reino moída a gosto
- 1 colher de sopa de manteiga
- 1 colher de sopa de azeite de oliva
Molho de vinho tinto
- 1 xícara de chá de vinho tinto seco
- 1/2 cebola-roxa descascada e picada
- 1 dente de alho descascado e picado
- 1 colher de sopa de manteiga
- 1 colher de chá de açúcar mascavo
- Sal e pimenta-do-reino moída a gosto
Vegetais grelhados
- 1 berinjela cortada em rodelas grossas
- 1 abobrinha cortada em meia-lua
- 1 cenoura descascada e cortada em tiras
- 5 cogumelos paris limpos e sem o talo
- Sal, tomilho e azeite de oliva a gosto
Modo de preparo
Filé-mignon
Em um recipiente, tempere os medalhões de filé-mignon com sal e pimenta-do-reino. Em uma frigideira, coloque o azeite de oliva e a manteiga e leve ao fogo médio para aquecer. Adicione a carne e sele dos dois lados até dourar. Desligue o fogo e reserve.
Molho de vinho tinto
Na mesma frigideira da carne, coloque a cebola-roxa e o alho e leve ao fogo médio até dourar. Reduza o fogo, adicione o vinho tinto e o açúcar mascavo e cozinhe, mexendo sempre, até obter um molho espesso. Finalize com a manteiga e tempere com sal e pimenta-do-reino.
Vegetais grelhados e montagem
Pincele os vegetais com azeite de oliva e tempere com sal. Disponha-os em uma frigideira e leve ao fogo médio até que fiquem dourados e macios. Para montar, coloque o filé-mignon no centro do prato, regue com o molho de vinho tinto e distribua os vegetais grelhados ao redor. Decore com o tomilho e sirva em seguida.
2. Filé-mignon ao molho de mostarda e mel
Ingredientes
- 2 medalhões de filé-mignon
- Sal e pimenta-do-reino moída a gosto
- 1 colher de sopa de azeite de oliva
- 1 colher de sopa de manteiga
- 2 colheres de sopa de mostarda dijon
- 1 colher de sopa de mel
- 250 g de creme de leite
Modo de preparo
Em um recipiente, tempere os filés com sal e pimenta-do-reino. Em uma frigideira, coloque o azeite de oliva e a manteiga e leve ao fogo médio para aquecer. Adicione a carne e sele ambos os lados até dourar. Desligue o fogo e reserve. Na mesma frigideira, acrescente a mostarda dijon, o mel e o creme de leite. Reduza o fogo e cozinhe por 2 minutos, mexendo até formar um molho cremoso. Desligue o fogo e sirva os medalhões com o molho por cima.
3. Espaguete com filé-mignon ao creme de queijos
Ingredientes
Filé-mignon
- 2 medalhões de filé-mignon
- Sal, pimenta-do-reino moída e azeite de oliva a gosto
Creme de queijos
- 1/2 xícara de chá de creme de leite
- 2 colheres de sopa de requeijão
- 2 colheres de sopa de queijo parmesão ralado
- 1 colher de sopa de queijo gorgonzola picado
Espaguete
- 150 g de espaguete
- 1 colher de sopa de manteiga
- Água para cozinhar
- 1 colher de sopa de sal
Modo de preparo
Filé-mignon
Em um recipiente, tempere os filés com sal e pimenta-do-reino. Em uma frigideira, coloque o azeite de oliva e leve ao fogo médio para aquecer. Adicione a carne e sele ambos os lados até dourar. Desligue o fogo e reserve.
Creme de queijos
Em uma panela, coloque o creme de leite, o requeijão, o queijo parmesão e o queijo gorgonzola e leve ao fogo baixo, mexendo sempre, até derreter e ficar homogêneo. Desligue o fogo e reserve.
Espaguete e montagem
Em uma panela, coloque a água e leve ao fogo médio até ferver. Adicione o sal e o espaguete. Cozinhe até ficar al dente. Desligue o fogo e escorra a água. Reserve. Em uma frigideira, coloque a manteiga e leve ao fogo médio para derreter. Junte o espaguete e mexa por 2 minutos. Desligue o fogo e disponha em um prato. Sirva acompanhado dos filés e do molho de queijos.
4. Filé-mignon com purê de batata e molho de vinho tinto
Ingredientes
Filé-mignon
- 2 medalhões de filé-mignon
- Sal e pimenta-do-reino moída a gosto
- 2 colheres de sopa de manteiga
- 2 colheres de sopa de azeite de oliva
- Batata-palha para decorar
Purê de batata
- 500 g de batata-inglesa descascada
- 2 colheres de sopa de manteiga
- 100 ml de creme de leite
- Sal e noz-moscada ralada a gosto
- Água
Molho de vinho tinto
- 2 xícaras de chá de vinho tinto seco
- 1/2 xícara de chá de caldo de carne
- 1 colher de sopa de açúcar mascavo
- 1 colher de sopa de manteiga gelada
Modo de preparo
Filé-mignon
Em um recipiente, tempere os medalhões de filé-mignon com sal e pimenta-do-reino. Em uma frigideira, coloque o azeite de oliva e a manteiga e leve ao fogo médio para aquecer. Adicione a carne e sele cada lado por 3 minutos. Desligue o fogo e reserve.
Purê
Em uma panela, coloque a batata-inglesa, cubra com água e leve ao fogo médio para cozinhar até ficarem macias. Desligue o fogo e escorra a água. Em uma panela, amasse a batata-inglesa ainda quente e misture com o creme de leite, a manteiga, o sal e a noz-moscada. Misture até obter um purê homogêneo. Reserve.
Molho de vinho tinto e montagem
Em uma panela, coloque o vinho tinto, o caldo de carne e o açúcar mascavo e leve ao fogo médio para cozinhar, mexendo sempre, até reduzir. Desligue o fogo e acrescente a manteiga. Mexa para incorporar. Para montar, coloque o purê no centro do prato, disponha o medalhão por cima e o molho de vinho tinto ao redor. Finalize com a batata-palha e sirva em seguida.
5. Filé-mignon com crosta de castanha-do-pará
Ingredientes
- 2 medalhões de filé-mignon
- Sal e pimenta-do-reino moída a gosto
- 1 colher de sopa de azeite de oliva
- 1/2 xícara de chá de castanha-do-pará picada
- 1 colher de sopa de manteiga
- 1 colher de chá de mostarda dijon
- 1 colher de chá de mel
Modo de preparo
Em um recipiente, tempere os medalhões com sal e pimenta-do-reino. Em uma frigideira, coloque o azeite de oliva e leve ao fogo médio para aquecer. Adicione a carne e sele cada lado até dourar. Desligue o fogo e reserve. Em um recipiente, coloque a castanha-do-pará, a manteiga, a mostarda dijon e o mel e mexa até obter uma pasta. Cubra a parte superior dos medalhões com essa mistura, pressionando levemente. Coloque em uma assadeira e leve ao forno preaquecido a 200 °C por 10 minutos. Sirva em seguida.
6. Medalhão de filé-mignon com bacon
Ingredientes
- 8 medalhões de filé-mignon
- 8 fatias de bacon
- 1 colher de sopa de manteiga
- 1 colher de sopa de azeite de oliva
- 1 dente de alho com casca
- Tomilho, alecrim, sal e pimenta-do-reino moída a gosto
Modo de preparo
Envolva cada medalhão com uma fatia de bacon e prenda com palitos de dente. Tempere com sal e pimenta-do-reino. Reserve. Em uma frigideira, coloque a manteiga e o azeite e leve ao fogo médio para aquecer. Adicione o tomilho, o alecrim e o alho para aromatizar. Coloque os medalhões na panela e doure de todos os lados, incluindo a parte do bacon. Desligue o fogo e retire os palitos. Sirva em seguida.
7. Estrogonofe de filé-mignon
Ingredientes
- 600 g de filé-mignon cortado em tiras
- 1 colher de sopa de manteiga
- 1 cebola descascada e picada
- 200 g de champignon fatiado
- 3 colheres de sopa de ketchup
- 1 colher de sopa de mostarda
- 250 g de creme de leite
- Sal e pimenta-do-reino moída a gosto
Modo de preparo
Em uma panela, coloque a manteiga e leve ao fogo médio para aquecer. Adicione a cebola e refogue até ficar transparente. Acrescente as tiras de filé-mignon e doure rapidamente. Junte o champignon, o ketchup e a mostarda e misture. Tempere com sal e pimenta-do-reino. Cozinhe por 8 minutos. Desligue o fogo, adicione o creme de leite e misture até ficar homogêneo. Sirva em seguida.