7 receitas com carne-seca para o sábado

O final de semana é perfeito para reunir a família e experimentar juntos uma deliciosa refeição. Para isso, a carne-seca é uma excelente opção. Originária do Nordeste do Brasil, pode ser combinada com diversos ingredientes. Além disso, dá um sabor especial a diversos petiscos e pratos principais.
A seguir, confira 7 receitas irresistíveis com carne-seca para você preparar e surpreender o pessoal em casa!
1. Carne-seca acebolada
Ingredientes
- 1 kg de carne-seca
- 3 cebolas descascadas e fatiadas
- 50 g de manteiga
- 5 dentes de alho descascados e amassados
- Cheiro-verde picado a gosto
- Água para cozinhar
Modo de preparo
Em uma panela, coloque a carne-seca e cubra com água. Leve ao fogo médio e cozinhe por 15 minutos, após levantar fervura. Após, desligue o fogo, escorra a água, espere esfriar e desfie a carne-seca. Em seguida, coloque a carne novamente na panela e leve ao fogo médio até secar o restante da água. Adicione a manteiga e o alho e deixe dourar. Por último, acrescente a cebola e mexa até ficar transparente. Desligue o fogo, coloque o cheiro-verde e sirva em seguida.
Dica: sirva a carne-seca com mandioca frita.
2. Panqueca recheada com carne-seca
Ingredientes
Massa
- 2 xícaras de chá de leite
- 2 ovos
- 1 xícara de chá de farinha de trigo
- 2 colheres de sopa de óleo
- 1 colher de chá de sal
Recheio
- 500 g de carne-seca dessalgada, cozida e desfiada
- 1 cebola cortada em cubos
- 3 dentes de alho amassados
- 2 tomates cortados em cubos
- 2 colheres de sopa de azeite
- 2 colheres de sopa de cheiro-verde picado
- Sal e pimenta-do-reino moída a gosto
Molho
- 2 colheres de sopa de azeite
- 1/2 cebola picada
- 2 dentes de alho amassados
- 340 g de molho de tomate
- 1 xícara de chá de água
- Sal e pimenta-do-reino moída a gosto
Finalização
- 150 g de queijo muçarela ralado
Modo de preparo
Massa
No liquidificador, coloque o leite, os ovos, a farinha de trigo, o óleo e o sal. Bata até obter uma massa lisa e homogênea. Aqueça uma frigideira antiaderente em fogo médio. Despeje uma porção da massa e espalhe. Cozinhe até dourar levemente dos dois lados. Repita o processo até terminar toda a massa. Reserve.
Recheio
Em uma panela, aqueça o azeite em fogo médio e refogue a cebola e o alho até dourar. Acrescente a carne-seca e refogue por alguns minutos. Junte os tomates e cozinhe até começarem a desmanchar. Tempere com sal e pimenta-do-reino. Misture o cheiro-verde e reserve.
Molho
Em uma panela, aqueça o azeite em fogo médio e refogue a cebola e o alho até dourar. Acrescente o molho de tomate e a água. Tempere com sal e pimenta-do-reino. Cozinhe em fogo baixo por cerca de 10 minutos, mexendo ocasionalmente.
Montagem
Recheie cada disco de massa com a carne-seca e enrole as panquecas. Distribua uma camada fina do molho em um refratário. Acomode as panquecas lado a lado. Cubra com o restante do molho. Polvilhe a muçarela sobre as panquecas. Leve ao forno preaquecido a 200 °C por cerca de 15 minutos ou até o queijo derreter. Retire do forno e sirva em seguida.
3. Estrogonofe de carne-seca
Ingredientes
- 1 colher de sopa de azeite
- 500 g de carne-seca limpa, cozida e desfiada
- 2 colheres de sopa de ketchup
- 2 colheres de sopa de mostarda
- 100 g de cogumelo paris fatiado
- Sal a gosto
- 1 colher de sopa de farinha de trigo
- 2 xícaras de chá de leite
- 200 g de creme de leite
Modo de preparo
Em uma panela, coloque o azeite e leve ao fogo médio para aquecer. Após, adicione a carne-seca e frite por 3 minutos. Acrescente o ketchup, a mostarda, o cogumelo e o sal e misture bem. Por último, coloque a farinha de trigo, o leite e o creme de leite e mexa até incorporar os ingredientes. Cozinhe por 10 minutos. Desligue o fogo e sirva em seguida.
4. Carne-seca com abóbora
Ingredientes
- 800 g de carne-seca cortada em cubos grandes
- 1/2 abóbora cortada em cubos
- 3 dentes de alho descascados e amassados
- 1 cebola descascada e picada
- 1/2 pimentão picado
- 1 tomate picado
- 1/2 xícara de chá de salsinha picada
- 1/2 xícara de chá de cebolinha picada
- 1 colher de sopa de colorau
- 1/2 xícara de chá de caldo de carne
- Azeite e pimenta-do-reino moída a gosto
- Água para cozinhar e deixar de molho
Modo de preparo
Em um recipiente, coloque a carne-seca, cubra com água e deixe de molho por 24 horas. Após, escorra a água, transfira a carne para uma panela e cubra com água. Leve ao fogo alto e cozinhe por 4 minutos, após levantar fervura. Desligue o fogo, escorra a água e reserve. Em outra panela, adicione o azeite e leve ao fogo médio para aquecer. Junte a cebola e o alho e doure.
Depois, coloque o tomate, o pimentão, a carne-seca, a pimenta-do-reino, a salsinha, a cebolinha e o caldo de carne. Cozinhe por 25 minutos. Acrescente a abóbora e o colorau e misture bem. Tampe a panela e cozinhe por mais 10 minutos em fogo baixo, ou até a abóbora ficar macia. Desligue o fogo e sirva em seguida.
5. Feijão-tropeiro com carne-seca
Ingredientes
- 250 g de carne-seca limpa, cozida e desfiada
- 400 g de feijão cozido
- 100 g de bacon cortado em cubos
- 100 g de linguiça calabresa fatiada
- 1 cebola picada
- 3 dentes de alho picados
- 2 ovos
- 200 g de farinha de mandioca
- Azeite, cheiro-verde picado, sal e pimenta-do-reino moída a gosto
Modo de preparo
Leve uma panela grande ao fogo médio e doure o bacon na própria gordura até que ele fique crocante. Adicione a linguiça calabresa e frite até que esteja bem dourada. Remova o excesso de gordura da panela, deixando apenas o suficiente para refogar.
Acrescente a cebola e o alho, refogando até que fiquem dourados. Em seguida, adicione a carne-seca e refogue por alguns minutos, misturando bem para incorporar os sabores. Por fim, coloque o feijão cozido na panela. Tempere com sal, cheiro-verde e pimenta-do-reino, misturando tudo delicadamente.
Em uma frigideira, aqueça um pouco de azeite em fogo médio e frite os dois ovos até que as gemas estejam cozidas, mas cremosas. Em seguida, transfira os ovos para a panela com os outros ingredientes e misture delicadamente. Por último, adicione a farinha, mexendo constantemente até que todos os ingredientes estejam bem incorporados. Desligue o fogo e sirva em seguida.
6. Arroz carreteiro
Ingredientes
- 2 xícaras de chá de arroz branco
- 500 g de carne-seca dessalgada, cozida e desfiada
- 1 cebola cortada em cubos
- 3 dentes de alho amassados
- 1 cenoura cortada em cubos
- 3 colheres de sopa de azeite
- 4 xícaras de chá de água quente
- 2 colheres de sopa de cebolinha picada
- Sal e pimenta-do-reino moída a gosto
Modo de preparo
Em uma panela, aqueça o azeite em fogo médio. Refogue a cebola até começar a ficar transparente. Acrescente o alho e mexa por alguns segundos. Adicione a carne-seca e refogue até dourar levemente. Junte a cenoura e cozinhe por alguns minutos, mexendo ocasionalmente. Acrescente o arroz e refogue por cerca de 2 minutos para envolver os grãos nos temperos. Tempere com sal e pimenta-do-reino.
Adicione a água quente e misture bem. Quando começar a ferver, reduza para fogo baixo, tampe parcialmente a panela e cozinhe até que o arroz fique macio e o líquido seja absorvido. Desligue o fogo, tampe completamente a panela e deixe descansar por 5 minutos. Solte os grãos com um garfo, misture a cebolinha e sirva em seguida.
7. Escondidinho de carne-seca
Ingredientes
Purê
- 800 g de mandioquinha descascada e cortada em cubos
- 1 xícara de chá de leite
- 2 colheres de sopa de manteiga
- 2 colheres de sopa de creme de leite
- Sal e pimenta-do-reino moída a gosto
Recheio
- 500 g de carne-seca dessalgada, cozida e desfiada
- 2 colheres de sopa de azeite
- 2 cebolas picadas
- 2 dentes de alho picados
- 1 colher de sopa de cheiro-verde picado
- 1 xícara de chá de queijo muçarela ralado
- Sal e pimenta-do-reino moída a gosto
Modo de preparo
Purê
Em uma panela com água e sal, cozinhe a mandioquinha em fogo médio até ficar bem macia. Escorra e amasse ainda quente. Em uma panela, aqueça a manteiga em fogo médio, adicione a mandioquinha amassada e misture. Aos poucos, acrescente o leite, mexendo até obter um purê cremoso. Junte o creme de leite, ajuste o sal e tempere com a pimenta-do-reino. Reserve.
Recheio
Em uma panela, aqueça o azeite em fogo médio e refogue a cebola até começar a dourar. Adicione o alho e mexa rapidamente. Acrescente a carne-seca desfiada e refogue por alguns minutos para realçar o sabor. Finalize com o cheiro-verde, o sal e a pimenta-do-reino. Reserve.
Montagem
Em um refratário, espalhe metade do purê de mandioquinha, cubra com o recheio de carne-seca e finalize com o restante do purê. Polvilhe o queijo muçarela. Leve ao forno preaquecido a 200 °C até o topo dourar e o queijo derreter. Retire e sirva em seguida.