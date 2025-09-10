Variedades

7 receitas com beterraba para melhorar a força muscular

6 minutos de leitura
Tribuna do Paraná
Por EdiCase Redação EdiCase
- Atualizado: 10/09/25 19h06
Homus de grão-de-bico com beterraba (Imagem: BooFamily | Shutterstock)

A beterraba é muito mais do que um simples ingrediente para saladas. Rica em vitaminas, minerais e antioxidantes, ela pode desempenhar um papel significativo na melhora da força muscular. Além disso, se busca alternativas práticas e saborosas para variar o cardápio da dieta, o que não falta são receitas irresistíveis com o vegetal para você experimentar.

Abaixo, confira 7 receitas com beterraba para melhorar a força muscular!

Homus de grão-de-bico com beterraba

Ingredientes

  • 320 g de grão-de-bico cozido
  • 1/2 beterraba descascada
  • 2 colheres de sopa de tahine
  • 4 colheres de sopa de azeite de oliva
  • Suco de 1 limão
  • 1 dente de alho descascado e amassado
  • Sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Modo de preparo

Em um liquidificador, coloque todos os ingredientes, exceto o azeite de oliva, e bata até obter uma consistência homogênea. Aos poucos, adicione o azeite de oliva e bata para incorporar. Transfira para um recipiente e sirva em seguida.

Dica: sirva decorado com grão-de-bico e coentro picado.

Beterraba recheada com ricota

Ingredientes

  • 4 beterrabas cozidas
  • 1/2 xícara de chá de água
  • 1 xícara de chá de ricota amassada
  • 2 colheres de sopa de cenoura descascada e ralada
  • 1 colher de chá de salsa picada
  • Sal e azeite de oliva a gosto

Modo de preparo

Com uma faca, descasque as beterrabas, corte a tampa e retire um pouco da polpa com uma colher, formando uma cavidade. Reserve. Em um liquidificador, coloque a polpa da beterraba e a água e bata até ficar homogêneo. Transfira para uma panela, adicione o sal e o azeite de oliva e leve ao fogo médio até obter um molho consistente. Desligue o fogo e reserve. Em um recipiente, coloque a ricota, a cenoura e a salsa e misture. Após, recheie as beterrabas com a ricota e sirva acompanhadas com o molho.

Bolinho de arroz com beterraba

Ingredientes

  • 1 beterraba descascada e ralada
  • 1 xícara de chá de arroz integral cozido
  • 1/4 de xícara de chá de cebola-roxa descascada e picada
  • 1 ovo
  • 1/4 de xícara de chá de farinha de arroz
  • 1 colher de sopa de água
  • Azeite de oliva, sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Modo de preparo

Em um recipiente, coloque todos os ingredientes, exceto o ovo e a água, e misture até ficar homogêneo. Adicione o ovo e a água e mexa para incorporar. Com as mãos untadas com azeite de oliva, faça bolinhos com a massa e disponha no cesto da air fryer. Asse a 180 °C até dourar e sirva em seguida.

Panquecas de beterraba com ricota em cima de um prato branco
Panqueca de beterraba com ricota (Imagem: IIIRusya | Shutterstock)

Panqueca de beterraba com ricota

Ingredientes

  • 1 beterraba descascada e cozida
  • 1 ovo
  • 1/2 xícara de chá de farinha de aveia
  • 1 colher de chá de fermento químico em pó
  • 1 xícara de chá de ricota amassada
  • Sal e pimenta-do-reino moída a gosto
  • Azeite de oliva para untar
  • Cebolinha picada para servir

Modo de preparo

Em um liquidificador, coloque a beterraba e bata até obter um purê. Adicione o ovo e bata para incorporar. Acrescente a farinha de aveia, o sal e a pimenta-do-reino e bata até obter uma consistência homogênea. Por último, coloque o fermento químico e bata para incorporar. Reserve.

Unte uma frigideira com azeite de oliva e leve ao fogo médio para aquecer. Com a ajuda de uma concha, disponha uma pequena porção de massa na panela, espalhe e cozinhe até dourar. Vire para dourar o outro lado. Repita o processo com toda a massa. Recheie com a ricota e sirva em seguida com a cebolinha.

Hambúrguer de beterraba

Ingredientes

  • 1 1/2 xícara de chá de beterraba descascada e picada
  • 1/2 xícara de chá de farinha de aveia
  • 1 1/2 xícara de chá de quinoa cozida
  • 2 colheres de sopa de tahine
  • 1 colher de sopa de vinagre balsâmico
  • 1 colher de sopa de sementes de gergelim
  • 2 colheres de sopa de sementes de linhaça
  • 1 colher de sopa de alho em pó
  • 430 g de feijão-branco cozido e escorrido
  • 2 ovos batidos
  • Sal, pimenta-do-reino moída e azeite de oliva a gosto

Modo de preparo

Em uma assadeira, coloque a beterraba, regue com azeite de oliva e leve ao forno preaquecido a 220 °C até ficar macia. Retire do forno e espere esfriar. Em um processador, coloque todos os ingredientes, inclusive a beterraba, e bata por 7 minutos. Transfira para um recipiente, cubra com plástico-filme e deixe descansar por 15 minutos.

Após, com a ajuda de uma colher, pegue um pouco de massa e molde no formato de um hambúrguer. Repita o processo com toda a massa e reserve. Unte uma assadeira com azeite de oliva e disponha os hambúrgueres. Leve ao forno preaquecido em temperatura média até dourar. Sirva em seguida.

Prato branco com risoto de beterraba
Risoto de beterraba (Imagem:
Júlia Bogdanova | Shutterstock)

Risoto de beterraba

Ingredientes

Risoto

  • 1 xícara de chá de arroz arbóreo
  • 1 beterraba descascada, cozida e picada
  • 1 colher de sopa de azeite de oliva
  • 1/2 cebola descascada e picada
  • 1 dente de alho descascado e picado
  • 3 xícaras de chá de caldo de legumes caseiro
  • 1 colher de sopa de ricota amassada
  • Sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Folhas de beterraba caramelizadas

  • Folhas de beterraba lavadas e picadas
  • 1 colher de sopa de azeite de oliva
  • 1 colher de chá de açúcar mascavo
  • Sal e pimenta-do-reino moída a gosto
  • 1 dente de alho descascado e picado

Modo de preparo

Risoto

Em uma panela, coloque o azeite de oliva e leve ao fogo médio para aquecer. Adicione a cebola e o alho e doure. Acrescente o arroz e misture. Aos poucos, coloque o caldo de legumes, mexendo sempre, até o arroz ficar al dente. Quando o arroz estiver quase pronto, junte a beterraba e cozinhe por mais 5 minutos. Tempere com sal e pimenta-do-reino. Finalize com a ricota e mexa para incorporar. Desligue o fogo e reserve.

Folhas de beterraba caramelizadas

Em uma panela, coloque o azeite de oliva e leve ao fogo médio para aquecer. Adicione o alho e doure. Acrescente as folhas de beterraba e refogue até murcharem. Polvilhe com açúcar mascavo e refogue até derreter. Tempere com sal e pimenta-do-reino e refogue por mais 2 minutos. Desligue o fogo e sirva o risoto acompanhado com as folhas caramelizadas.

Omelete de beterraba

Ingredientes

  • 1 beterraba descascada e ralada
  • 3 ovos
  • 1 colher de sopa de leite de aveia
  • Sal e pimenta-do-reino moída a gosto
  • Azeite de oliva para untar

Modo de preparo

Em um recipiente, coloque os ovos, o leite de aveia, o sal e a pimenta-do-reino e misture até obter uma consistência homogênea. Acrescente a beterraba e mexa para incorporar. Reserve. Unte uma frigideira com azeite de oliva e leve ao fogo médio para aquecer. Despeje a mistura sobre a panela e cozinhe por 7 minutos, virando para dourar o outro lado. Desligue o fogo e sirva em seguida.

