A beterraba é muito mais do que um simples ingrediente para saladas. Rica em vitaminas, minerais e antioxidantes, ela pode desempenhar um papel significativo na melhora da força muscular. Além disso, se busca alternativas práticas e saborosas para variar o cardápio da dieta, o que não falta são receitas irresistíveis com o vegetal para você experimentar.
Abaixo, confira 7 receitas com beterraba para melhorar a força muscular!
Homus de grão-de-bico com beterraba
Ingredientes
- 320 g de grão-de-bico cozido
- 1/2 beterraba descascada
- 2 colheres de sopa de tahine
- 4 colheres de sopa de azeite de oliva
- Suco de 1 limão
- 1 dente de alho descascado e amassado
- Sal e pimenta-do-reino moída a gosto
Modo de preparo
Em um liquidificador, coloque todos os ingredientes, exceto o azeite de oliva, e bata até obter uma consistência homogênea. Aos poucos, adicione o azeite de oliva e bata para incorporar. Transfira para um recipiente e sirva em seguida.
Dica: sirva decorado com grão-de-bico e coentro picado.
Beterraba recheada com ricota
Ingredientes
- 4 beterrabas cozidas
- 1/2 xícara de chá de água
- 1 xícara de chá de ricota amassada
- 2 colheres de sopa de cenoura descascada e ralada
- 1 colher de chá de salsa picada
- Sal e azeite de oliva a gosto
Modo de preparo
Com uma faca, descasque as beterrabas, corte a tampa e retire um pouco da polpa com uma colher, formando uma cavidade. Reserve. Em um liquidificador, coloque a polpa da beterraba e a água e bata até ficar homogêneo. Transfira para uma panela, adicione o sal e o azeite de oliva e leve ao fogo médio até obter um molho consistente. Desligue o fogo e reserve. Em um recipiente, coloque a ricota, a cenoura e a salsa e misture. Após, recheie as beterrabas com a ricota e sirva acompanhadas com o molho.
Bolinho de arroz com beterraba
Ingredientes
- 1 beterraba descascada e ralada
- 1 xícara de chá de arroz integral cozido
- 1/4 de xícara de chá de cebola-roxa descascada e picada
- 1 ovo
- 1/4 de xícara de chá de farinha de arroz
- 1 colher de sopa de água
- Azeite de oliva, sal e pimenta-do-reino moída a gosto
Modo de preparo
Em um recipiente, coloque todos os ingredientes, exceto o ovo e a água, e misture até ficar homogêneo. Adicione o ovo e a água e mexa para incorporar. Com as mãos untadas com azeite de oliva, faça bolinhos com a massa e disponha no cesto da air fryer. Asse a 180 °C até dourar e sirva em seguida.
Panqueca de beterraba com ricota
Ingredientes
- 1 beterraba descascada e cozida
- 1 ovo
- 1/2 xícara de chá de farinha de aveia
- 1 colher de chá de fermento químico em pó
- 1 xícara de chá de ricota amassada
- Sal e pimenta-do-reino moída a gosto
- Azeite de oliva para untar
- Cebolinha picada para servir
Modo de preparo
Em um liquidificador, coloque a beterraba e bata até obter um purê. Adicione o ovo e bata para incorporar. Acrescente a farinha de aveia, o sal e a pimenta-do-reino e bata até obter uma consistência homogênea. Por último, coloque o fermento químico e bata para incorporar. Reserve.
Unte uma frigideira com azeite de oliva e leve ao fogo médio para aquecer. Com a ajuda de uma concha, disponha uma pequena porção de massa na panela, espalhe e cozinhe até dourar. Vire para dourar o outro lado. Repita o processo com toda a massa. Recheie com a ricota e sirva em seguida com a cebolinha.
Hambúrguer de beterraba
Ingredientes
- 1 1/2 xícara de chá de beterraba descascada e picada
- 1/2 xícara de chá de farinha de aveia
- 1 1/2 xícara de chá de quinoa cozida
- 2 colheres de sopa de tahine
- 1 colher de sopa de vinagre balsâmico
- 1 colher de sopa de sementes de gergelim
- 2 colheres de sopa de sementes de linhaça
- 1 colher de sopa de alho em pó
- 430 g de feijão-branco cozido e escorrido
- 2 ovos batidos
- Sal, pimenta-do-reino moída e azeite de oliva a gosto
Modo de preparo
Em uma assadeira, coloque a beterraba, regue com azeite de oliva e leve ao forno preaquecido a 220 °C até ficar macia. Retire do forno e espere esfriar. Em um processador, coloque todos os ingredientes, inclusive a beterraba, e bata por 7 minutos. Transfira para um recipiente, cubra com plástico-filme e deixe descansar por 15 minutos.
Após, com a ajuda de uma colher, pegue um pouco de massa e molde no formato de um hambúrguer. Repita o processo com toda a massa e reserve. Unte uma assadeira com azeite de oliva e disponha os hambúrgueres. Leve ao forno preaquecido em temperatura média até dourar. Sirva em seguida.
Risoto de beterraba
Ingredientes
Risoto
- 1 xícara de chá de arroz arbóreo
- 1 beterraba descascada, cozida e picada
- 1 colher de sopa de azeite de oliva
- 1/2 cebola descascada e picada
- 1 dente de alho descascado e picado
- 3 xícaras de chá de caldo de legumes caseiro
- 1 colher de sopa de ricota amassada
- Sal e pimenta-do-reino moída a gosto
Folhas de beterraba caramelizadas
- Folhas de beterraba lavadas e picadas
- 1 colher de sopa de azeite de oliva
- 1 colher de chá de açúcar mascavo
- Sal e pimenta-do-reino moída a gosto
- 1 dente de alho descascado e picado
Modo de preparo
Risoto
Em uma panela, coloque o azeite de oliva e leve ao fogo médio para aquecer. Adicione a cebola e o alho e doure. Acrescente o arroz e misture. Aos poucos, coloque o caldo de legumes, mexendo sempre, até o arroz ficar al dente. Quando o arroz estiver quase pronto, junte a beterraba e cozinhe por mais 5 minutos. Tempere com sal e pimenta-do-reino. Finalize com a ricota e mexa para incorporar. Desligue o fogo e reserve.
Folhas de beterraba caramelizadas
Em uma panela, coloque o azeite de oliva e leve ao fogo médio para aquecer. Adicione o alho e doure. Acrescente as folhas de beterraba e refogue até murcharem. Polvilhe com açúcar mascavo e refogue até derreter. Tempere com sal e pimenta-do-reino e refogue por mais 2 minutos. Desligue o fogo e sirva o risoto acompanhado com as folhas caramelizadas.
Omelete de beterraba
Ingredientes
- 1 beterraba descascada e ralada
- 3 ovos
- 1 colher de sopa de leite de aveia
- Sal e pimenta-do-reino moída a gosto
- Azeite de oliva para untar
Modo de preparo
Em um recipiente, coloque os ovos, o leite de aveia, o sal e a pimenta-do-reino e misture até obter uma consistência homogênea. Acrescente a beterraba e mexa para incorporar. Reserve. Unte uma frigideira com azeite de oliva e leve ao fogo médio para aquecer. Despeje a mistura sobre a panela e cozinhe por 7 minutos, virando para dourar o outro lado. Desligue o fogo e sirva em seguida.