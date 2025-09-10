A beterraba é muito mais do que um simples ingrediente para saladas. Rica em vitaminas, minerais e antioxidantes, ela pode desempenhar um papel significativo na melhora da força muscular. Além disso, se busca alternativas práticas e saborosas para variar o cardápio da dieta, o que não falta são receitas irresistíveis com o vegetal para você experimentar.

Abaixo, confira 7 receitas com beterraba para melhorar a força muscular!

Homus de grão-de-bico com beterraba

Ingredientes

320 g de grão-de-bico cozido

cozido 1/2 beterraba descascada

2 colheres de sopa de tahine

4 colheres de sopa de azeite de oliva

Suco de 1 limão

1 dente de alho descascado e amassado

Sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Modo de preparo

Em um liquidificador, coloque todos os ingredientes, exceto o azeite de oliva, e bata até obter uma consistência homogênea. Aos poucos, adicione o azeite de oliva e bata para incorporar. Transfira para um recipiente e sirva em seguida.

Dica: sirva decorado com grão-de-bico e coentro picado.

Beterraba recheada com ricota

Ingredientes

4 beterrabas cozidas

1/2 xícara de chá de água

1 xícara de chá de ricota amassada

amassada 2 colheres de sopa de cenoura descascada e ralada

1 colher de chá de salsa picada

Sal e azeite de oliva a gosto

Modo de preparo

Com uma faca, descasque as beterrabas, corte a tampa e retire um pouco da polpa com uma colher, formando uma cavidade. Reserve. Em um liquidificador, coloque a polpa da beterraba e a água e bata até ficar homogêneo. Transfira para uma panela, adicione o sal e o azeite de oliva e leve ao fogo médio até obter um molho consistente. Desligue o fogo e reserve. Em um recipiente, coloque a ricota, a cenoura e a salsa e misture. Após, recheie as beterrabas com a ricota e sirva acompanhadas com o molho.

Bolinho de arroz com beterraba

Ingredientes

1 beterraba descascada e ralada

1 xícara de chá de arroz integral cozido

1/4 de xícara de chá de cebola-roxa descascada e picada

1 ovo

1/4 de xícara de chá de farinha de arroz

1 colher de sopa de água

Azeite de oliva, sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Modo de preparo

Em um recipiente, coloque todos os ingredientes, exceto o ovo e a água, e misture até ficar homogêneo. Adicione o ovo e a água e mexa para incorporar. Com as mãos untadas com azeite de oliva, faça bolinhos com a massa e disponha no cesto da air fryer. Asse a 180 °C até dourar e sirva em seguida.

Panqueca de beterraba com ricota (Imagem: IIIRusya | Shutterstock)

Panqueca de beterraba com ricota

Ingredientes

1 beterraba descascada e cozida

1 ovo

1/2 xícara de chá de farinha de aveia

1 colher de chá de fermento químico em pó

1 xícara de chá de ricota amassada

Sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Azeite de oliva para untar

Cebolinha picada para servir

Modo de preparo

Em um liquidificador, coloque a beterraba e bata até obter um purê. Adicione o ovo e bata para incorporar. Acrescente a farinha de aveia, o sal e a pimenta-do-reino e bata até obter uma consistência homogênea. Por último, coloque o fermento químico e bata para incorporar. Reserve.

Unte uma frigideira com azeite de oliva e leve ao fogo médio para aquecer. Com a ajuda de uma concha, disponha uma pequena porção de massa na panela, espalhe e cozinhe até dourar. Vire para dourar o outro lado. Repita o processo com toda a massa. Recheie com a ricota e sirva em seguida com a cebolinha.

Hambúrguer de beterraba

Ingredientes

1 1/2 xícara de chá de beterraba descascada e picada

1/2 xícara de chá de farinha de aveia

1 1/2 xícara de chá de quinoa cozida

2 colheres de sopa de tahine

1 colher de sopa de vinagre balsâmico

1 colher de sopa de sementes de gergelim

2 colheres de sopa de sementes de linhaça

1 colher de sopa de alho em pó

430 g de feijão-branco cozido e escorrido

2 ovos batidos

Sal, pimenta-do-reino moída e azeite de oliva a gosto

Modo de preparo

Em uma assadeira, coloque a beterraba, regue com azeite de oliva e leve ao forno preaquecido a 220 °C até ficar macia. Retire do forno e espere esfriar. Em um processador, coloque todos os ingredientes, inclusive a beterraba, e bata por 7 minutos. Transfira para um recipiente, cubra com plástico-filme e deixe descansar por 15 minutos.

Após, com a ajuda de uma colher, pegue um pouco de massa e molde no formato de um hambúrguer. Repita o processo com toda a massa e reserve. Unte uma assadeira com azeite de oliva e disponha os hambúrgueres. Leve ao forno preaquecido em temperatura média até dourar. Sirva em seguida.

Risoto de beterraba (Imagem:

Júlia Bogdanova | Shutterstock)

Risoto de beterraba

Ingredientes

Risoto

1 xícara de chá de arroz arbóreo

1 beterraba descascada, cozida e picada

1 colher de sopa de azeite de oliva

1/2 cebola descascada e picada

descascada e picada 1 dente de alho descascado e picado

3 xícaras de chá de caldo de legumes caseiro

1 colher de sopa de ricota amassada

Sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Folhas de beterraba caramelizadas

Folhas de beterraba lavadas e picadas

1 colher de sopa de azeite de oliva

1 colher de chá de açúcar mascavo

Sal e pimenta-do-reino moída a gosto

1 dente de alho descascado e picado

Modo de preparo

Risoto

Em uma panela, coloque o azeite de oliva e leve ao fogo médio para aquecer. Adicione a cebola e o alho e doure. Acrescente o arroz e misture. Aos poucos, coloque o caldo de legumes, mexendo sempre, até o arroz ficar al dente. Quando o arroz estiver quase pronto, junte a beterraba e cozinhe por mais 5 minutos. Tempere com sal e pimenta-do-reino. Finalize com a ricota e mexa para incorporar. Desligue o fogo e reserve.

Folhas de beterraba caramelizadas

Em uma panela, coloque o azeite de oliva e leve ao fogo médio para aquecer. Adicione o alho e doure. Acrescente as folhas de beterraba e refogue até murcharem. Polvilhe com açúcar mascavo e refogue até derreter. Tempere com sal e pimenta-do-reino e refogue por mais 2 minutos. Desligue o fogo e sirva o risoto acompanhado com as folhas caramelizadas.

Omelete de beterraba

Ingredientes

1 beterraba descascada e ralada

3 ovos

1 colher de sopa de leite de aveia

Sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Azeite de oliva para untar

Modo de preparo

Em um recipiente, coloque os ovos, o leite de aveia, o sal e a pimenta-do-reino e misture até obter uma consistência homogênea. Acrescente a beterraba e mexa para incorporar. Reserve. Unte uma frigideira com azeite de oliva e leve ao fogo médio para aquecer. Despeje a mistura sobre a panela e cozinhe por 7 minutos, virando para dourar o outro lado. Desligue o fogo e sirva em seguida.