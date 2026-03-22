Variedades

7 receitas com bacalhau para o almoço de Páscoa

7 minutos de leitura
Tribuna do Paraná
Por EdiCase
- Atualizado: 22/03/26 13h06
Bacalhau assado com batata (Imagem: Food Fantasy | Shutterstock)

Mais do que uma escolha tradicional, o bacalhau é também uma opção que combina praticidade e sofisticação, adaptando-se a diferentes estilos de preparo e ocasiões. Seja em versões mais leves ou mais elaboradas, ele transforma o almoço de Páscoa em uma experiência especial, repleta de aromas e sabores que celebram a data.

A seguir, veja 7 receitas com bacalhau para o almoço de Páscoa!

1. Bacalhau assado com batata

Ingredientes

  • 2 postas de bacalhau dessalgadas
  • 10 batatas-bolinhas
  • 2 dentes de alho picados
  • Sal, tomilho, pimenta-do-reino moída e azeite a gosto

Modo de preparo

Em uma assadeira, coloque as postas de bacalhau e as batatas-bolinha em volta. Tempere com azeite, alho, sal, pimenta-do-reino e tomilho. Cubra com papel-alumínio e leve ao forno preaquecido em temperatura média por 20 minutos. Retire o papel-alumínio e asse até dourar. Sirva em seguida.

2. Omelete assada com bacalhau

Ingredientes

  • 350 g de bacalhau dessalgado, cozido e desfiado
  • 3 ovos
  • Azeitonas pretas sem caroço, cheiro-verde picado, pimenta-do-reino moída, queijo parmesão ralado e azeite a gosto

Modo de preparo

Em um recipiente, coloque o bacalhau, as azeitonas, o cheiro-verde, a pimenta-do-reino e o azeite e misture. Reserve. Separe as claras e as gemas dos ovos. Disponha as claras em uma batedeira e bata até obter o ponto de neve. Adicione as gemas e o queijo ralado e bata para incorporar. Unte uma travessa com azeite e despeje metade da mistura de ovos. Cubra com o bacalhau e finalize com o restante dos ovos. Leve ao forno preaquecido em temperatura média por 30 minutos. Sirva em seguida.

3. Macarrão com bacalhau e couve-flor

  • 250 g de macarrão tipo penne
  • 200 g de bacalhau dessalgado e desfiado
  • Floretes de 1/2 couve-flor
  • 150 g de tomate-cereja cortado ao meio
  • 3 colheres de sopa de azeite
  • 1 dente de alho descascado e picado
  • 200 ml de creme de leite
  • 50 g de queijo parmesão ralado
  • Sal, pimenta-do-reino moída e cebolinha picada a gosto
  • Água para cozinhar

Modo de preparo

Em uma panela, coloque a água e leve ao fogo médio para ferver. Adicione uma colher de sopa de sal e o macarrão. Cozinhe até ficar al dente. Desligue o fogo, escorra a água e reserve. Em outra panela, coloque o azeite e leve ao fogo médio para aquecer. Junte o alho e doure. Acrescente o bacalhau e os floretes de couve-flor e refogue até dourarem levemente. Coloque o creme de leite, o queijo e o macarrão e mexa para incorporar. Por último, coloque o tomate-cereja e tempere com sal e pimenta-do-reino. Finalize com a cebolinha e sirva em seguida.

prato branco com arroz com bacalhau e pimentão vermelho
Arroz com bacalhau e pimentão vermelho (Imagem: Natalia Mylova | Shutterstock)

4. Arroz com bacalhau e pimentão vermelho

Ingredientes

  • 300 g de bacalhau dessalgado e desfiado
  • 2 xícaras de chá de arroz
  • 1 pimentão vermelho cortado em tiras
  • 1 cebola picada
  • 3 dentes de alho picados
  • 2 colheres de sopa de azeite de oliva
  • 4 xícaras de chá de caldo de legumes quente
  • 1 colher de chá de páprica doce
  • 1 folha de louro
  • Salsinha picada, pimenta-do-reino moída e sal a gosto

Modo de preparo

Em uma panela grande, aqueça o azeite em fogo médio e refogue a cebola até ficar translúcida. Adicione o alho e refogue até dourar levemente. Acrescente o pimentão vermelho e a páprica, refogando por 3 minutos. Junte o bacalhau desfiado à panela e misture bem, deixando cozinhar por cerca de 5 minutos. Adicione o arroz à panela e misture com o refogado. Coloque a folha de louro e despeje o caldo de legumes quente. Ajuste o sal (lembre-se que o bacalhau já é salgado) e adicione pimenta-do-reino. Cozinhe até o arroz absorver o líquido, cerca de 15-20 minutos. Quando o arroz estiver quase cozido, tampe a panela e deixe descansar por 5 minutos antes de servir.

5. Batata recheada com bacalhau

Ingredientes

  • 2 batatas
  • 150 g de requeijão cremoso
  • 100 g de bacalhau dessalgado, cozido e desfiado
  • 50 g de queijo parmesão ralado
  • Sal e azeite a gosto
  • Água para cozinhar

Modo de preparo

Em uma panela, coloque as batatas, cubra com água, coloque sal e leve ao fogo médio para cozinhar até ficarem macias. Desligue o fogo, escorra a água e espere esfriar. Após, com o auxílio de uma faca, corte a parte de baixo de cada uma para que elas fiquem em pé. Depois, corte o topo e retire o miolo. Em um recipiente, misture o miolo da batata com o bacalhau e o requeijão. Em seguida, recheie as batatas. Disponha as batatas em uma assadeira untada com azeite e polvilhe com o queijo ralado. Leve ao forno preaquecido em temperatura média por 15 minutos. Sirva em seguida.

Bacalhau gratinado servido em forma preta em cima de bancada de pedra com colher de madeira em cima
Bacalhau gratinado (Imagem: Sergii Koval | Shutterstock)

6. Bacalhau gratinado

Ingredientes

  • 500 g de bacalhau dessalgado e desfiado
  • 4 batatas cozidas e amassadas
  • 1/2 xícara de chá de leite
  • 2 colheres de sopa de azeite
  • 1/2 xícara de chá de cebola
  • 2 dentes de alho
  • 1/2 xícara de chá de cenoura ralada
  • 1/2 xícara de chá de creme de leite
  • 1/2 xícara de chá de queijo muçarela ralado
  • 1/4 de xícara de chá de queijo parmesão ralado
  • Sal, salsinha e pimenta-do-reino moída a gosto

Modo de preparo

Em uma panela, aqueça o azeite em fogo médio e refogue a cebola até ficar macia. Adicione o alho e misture até liberar aroma. Acrescente o bacalhau e refogue por alguns minutos. Junte a cenoura e misture bem. Tempere com sal e pimenta-do-reino. Finalize com salsinha e reserve.

Em outra panela, coloque as batatas amassadas, o leite e o creme de leite. Leve ao fogo baixo e misture até formar um purê cremoso. Ajuste o sal. Em um refratário, faça uma camada com o bacalhau refogado. Cubra com o purê e espalhe bem. Finalize com a muçarela e o parmesão por cima. Leve ao forno preaquecido a 180 °C por cerca de 20 a 25 minutos, até dourar. Sirva em seguida.

7. Bacalhau com molho branco e brócolis

Ingredientes

  • 500 g de bacalhau dessalgado e desfiado
  • 1 brócolis em floretes
  • 2 colheres de sopa de azeite
  • 1/2 xícara de chá de cebola
  • 2 dentes de alho
  • 2 xícaras de chá de leite
  • 2 colheres de sopa de manteiga
  • 2 colheres de sopa de farinha de trigo
  • 1/2 xícara de chá de creme de leite
  • 1/2 xícara de chá de queijo muçarela ralado
  • 1/4 de xícara de chá de queijo parmesão ralado
  • Sal e pimenta-do-reino moída a gosto
  • Água para cozinhar

Modo de preparo

Em uma panela, cozinhe o brócolis em água fervente, em fogo médio, até ficar macio, mas ainda firme. Escorra e reserve. Em uma frigideira, aqueça o azeite em fogo médio. Refogue a cebola até ficar macia. Adicione o alho e misture até liberar aroma. Acrescente o bacalhau e refogue por alguns minutos. Reserve. 

Em outra panela, derreta a manteiga em fogo baixo e adicione a farinha de trigo, mexendo bem até formar uma base homogênea. Acrescente o leite aos poucos, mexendo sempre para não empelotar, até obter um creme liso e levemente espesso. Misture o creme de leite e tempere com sal e pimenta-do-reino. Em um refratário, espalhe o bacalhau refogado e distribua o brócolis por cima. Cubra com o molho branco e finalize com a muçarela e o parmesão. Leve ao forno preaquecido a 180 °C por cerca de 25 minutos, até gratinar e dourar. Sirva em seguida. 

Siga a Tribuna no Google, e acompanhe as últimas notícias de Curitiba e região!
Seguir no Google