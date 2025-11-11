As receitas com vitamina D são uma excelente forma de promover a saúde, uma vez que esse nutriente é essencial para a absorção de cálcio e o fortalecimento dos ossos, além de contribuir para o bom funcionamento do sistema imunológico e a regulação do humor.
Embora a exposição ao sol seja uma das principais fontes de vitamina D, a alimentação também desempenha um papel importante na manutenção dos níveis adequados desse nutriente. Incorporar alimentos ricos em vitamina D à dieta é uma estratégia eficiente para evitar deficiências e favorecer o equilíbrio do organismo.
A seguir, confira 7 receitas com alimentos ricos em vitamina D!
Macarrão com salmão
Ingredientes
- 250 g de macarrão talharim
- 200 g de filé de salmão cortado em cubos
- 2 colheres de sopa de azeite
- 2 dentes de alho picados
- 1/2 xícara de chá de creme de leite
- Suco de 1/2 limão
- 1/4 de xícara de chá de queijo parmesão ralado
- Salsinha picada, sal e pimenta-do-reino moída a gosto
- Água para cozinhar
Modo de preparo
Em uma panela, coloque a água e leve ao fogo médio para ferver. Adicione uma colher de sopa de sal e cozinhe o macarrão até ficar al dente. Reserve uma xícara de chá da água do cozimento e escorra o restante. Aqueça o azeite em uma panela grande em fogo médio. Adicione o alho e refogue até dourar levemente. Adicione o salmão e cozinhe até ficar rosado.
Reduza o fogo e acrescente o creme de leite e o suco de limão, misturando bem. Se a mistura estiver muito grossa, adicione um pouco da água do cozimento do macarrão até atingir a consistência desejada. Adicione o talharim cozido à panela, misturando para cobrir a massa com o molho. Tempere com sal e pimenta-do-reino. Acrescente o queijo parmesão e sirva em seguida com a salsinha.
Tartar de salmão com abacate
Ingredientes
- 200 g de salmão fresco
- 1 abacate
- 1/4 de cebola-roxa cortada finamente
- 1 colher de sopa de coentro picado
- 1 colher de sopa de suco de limão
- 1 colher de sopa de azeite de oliva
- Sal e pimenta-do-reino moída a gosto
- 1 colher de chá de gergelim
Modo de preparo
Comece cortando o salmão em cubos pequenos e coloque em uma tigela. Corte o abacate ao meio, retire o caroço e, com uma colher, retire a polpa. Corte o abacate em cubos e adicione à tigela com o salmão. Junte a cebola-roxa, o coentro, o suco de limão e o azeite de oliva. Misture delicadamente. Tempere com sal e pimenta-do-reino. Adicione o gergelim e misture novamente. Molde a mistura em um aro de metal e transfira para o prato. Sirva em seguida.
Omelete de espinafre
Ingredientes
- 2 ovos
- 1 xícara de chá de espinafre picado
- 1/4 de cebola picada
- 1/4 de xícara de chá de queijo cottage amassado
- 1 colher de sopa de azeite
- Sal e pimenta-do-reino moída a gosto
Modo de preparo
Em uma frigideira, aqueça o azeite em fogo médio e refogue a cebola até ficar transparente. Adicione o espinafre e cozinhe até murchar. Retire do fogo e reserve. Em uma tigela, bata os ovos com sal e pimenta-do-reino até ficar homogêneo. Na mesma frigideira, em fogo médio, despeje os ovos batidos e cozinhe até começarem a firmar. Adicione a mistura de espinafre e cebola e o queijo por cima. Cozinhe até firmar. Sirva em seguida.
Batata recheada com patê de atum
Ingredientes
- 4 batatas
- 170 g de atum em óleo
- 1/2 xícara de chá de iogurte natural
- 1 colher de chá de mostarda dijon
- 1 colher de sopa de suco de limão
- 1 colher de sopa de azeite de oliva
- 2 colheres de sopa de cebolinha picada
- 1 colher de sopa de salsinha picada
- Água para cozinhar
- Sal e pimenta-do-reino moída a gosto
- 1 colher de chá de páprica doce
- Azeite para untar
Modo de preparo
Coloque as batatas inteiras em uma panela grande, cubra com água e adicione uma pitada de sal. Leve ao fogo médio e cozinhe por cerca de 20 a 25 minutos, até que fiquem macias, mas sem desmanchar. Escorra e deixe esfriar um pouco. Depois, corte as batatas ao meio no sentido do comprimento e, com o auxílio de uma colher, retire parte da polpa, formando cavidades para o recheio. Reserve a polpa retirada em uma tigela.
Em um recipiente, misture o atum, o iogurte natural, a mostarda, o suco de limão, o azeite, a cebolinha e a salsinha. Amasse bem com um garfo até formar um creme homogêneo. Acrescente a polpa das batatas amassada, tempere com sal, pimenta-do-reino e páprica doce. Misture até obter um recheio cremoso.
Recheie as batatas com essa mistura e disponha em uma assadeira levemente untada com azeite. Leve ao forno preaquecido a 200 °C por cerca de 10 minutos, apenas para aquecer. Sirva em seguida.
Salada mediterrânea com queijo feta
Ingredientes
- 1/2 maço de alface
- 100 g de tomate-cereja cortado ao meio
- 1/2 pepino fatiado
- 1/4 de cebola-roxa fatiada
- 1/2 xícara de chá de azeitona verde
- 150 g de queijo feta esfarelado
- 1/4 de xícara de chá de azeite
- 2 colheres de sopa de suco de limão
- 1 colher de chá de orégano seco
- Sal e pimenta-do-reino moída a gosto
Modo de preparo
Em uma tigela grande, coloque a alface como base. Adicione o tomate-cereja, o pepino, a cebola-roxa e a azeitona. Por cima, espalhe o queijo feta esfarelado. Em uma tigela separada, misture o azeite, o suco de limão, o orégano, o sal e a pimenta-do-reino. Regue a salada com o molho e misture delicadamente para combinar todos os ingredientes. Sirva em seguida.
Risoto de shiitake
Ingredientes
- 2 colheres de sopa de azeite
- 1 cebola picada
- 2 dentes de alho picados
- 1 xícara de chá de arroz arbóreo
- 1/2 xícara de chá de vinho branco seco
- 150 g de shiitake fatiado
- 1 l de caldo de legumes morno
- 2 colheres de sopa de manteiga
- 50 g de queijo parmesão ralado
- Sal e pimenta-do-reino moída a gosto
Modo de preparo
Aqueça o azeite em uma panela em fogo médio e refogue a cebola e o alho até ficarem macios. Adicione o arroz e refogue por 2 minutos, mexendo sempre. Acrescente o vinho e mexa até evaporar. Junte o shiitake e continue mexendo. Adicione uma concha do caldo de legumes, mexendo até ser absorvido. Continue adicionando o caldo, concha por concha, até o arroz ficar al dente. Desligue o fogo e acrescente a manteiga e o parmesão, misturando bem. Tempere com sal e pimenta-do-reino. Sirva em seguida.
Ensopado de fígado com tomate
Ingredientes
- 400 g de fígado bovino cortado em cubos
- 1 colher de sopa de azeite
- 2 dentes de alho picados
- 1 cebola picada
- 2 tomates maduros picados
- 1 xícara de chá de água quente
- 1 colher de chá de orégano
- 1/2 colher de chá de cominho em pó
- 1 pitada de páprica picante
- Sal e pimenta-do-reino moída a gosto
- Folhas de salsa e coentro fresco para finalizar
Modo de preparo
Em uma panela média, aqueça o azeite em fogo médio e refogue o alho e a cebola até dourarem. Depois, adicione o fígado e refogue até selar todos os lados. Acrescente o tomate, o cominho, o orégano, a páprica, a pimenta-do-reino e a água quente. Cozinhe em fogo baixo por cerca de 15 minutos, até o molho engrossar levemente e o fígado ficar macio. Finalize com salsa e coentro. Sirva em seguida.