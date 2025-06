7 raças de gato mais tranquilas 

Os gatos estão entre os animais de estimação mais queridos do mundo, especialmente por oferecerem companhia, afeto e uma convivência mais independente em relação a outros pets. Apesar de muitos pensarem que todos os bichanos são parecidos, há uma grande diversidade entre as raças — tanto em aparência quanto em temperamento.

Para quem busca um companheiro tranquilo, existem raças menos agitadas, que gostam de descanso, são afetuosas e silenciosas, tornando-se ideais para quem vive em apartamentos ou valoriza a calma em casa. Abaixo, conheça alguns desses gatos!

1. Ragdoll

O ragdoll é extremamente dócil e afetuoso (Imagem: Serita Vossen | Shutterstock)

A raça ragdoll surgiu nos Estados Unidos nos anos 1960 e recebeu esse nome devido ao hábito curioso de relaxar completamente o corpo quando é pega no colo. É um gato de grande porte, musculoso, com pelagem semilonga, sedosa e de coloração clara com extremidades mais escuras. Seus olhos são sempre azuis. É extremamente dócil, afetuoso e apegado ao tutor. Costuma seguir a pessoa pela casa e aceita bem colo e carinho.

2. Maine coon

O maine coon é carinhoso e gosta de companhia (Imagem: photosbelkina | Shutterstock)

Originário do estado do Maine, nos Estados Unidos, o maine coon é considerado uma das maiores raças de gato doméstico do mundo. Possui um corpo robusto, musculoso, pelagem longa e densa, cauda espessa e orelhas com tufos. Apesar do tamanho impressionante, é carinhosamente apelidado de “gigante gentil” por seu temperamento doce. Gosta de companhia, mas não é carente. É sociável, brincalhão, inteligente e aprende comandos com facilidade.

3. British shorthair

O british shorthair é bastante independente e reservado (Imagem: FotoMirta | Shutterstock)

O british shorthair é uma das raças mais antigas do Reino Unido. É conhecido por seu corpo redondo, cabeça arredondada, olhos grandes e pelagem curta e densa, que lembra um veludo. A cor mais popular é o azul-acinzentado, mas pode apresentar outras variações. Esse gato é bastante independente, silencioso e reservado, mas muito leal ao tutor. Não é do tipo que exige atenção constante e prefere ambientes calmos, sem barulho ou agitação.

4. American shorthair

O american shorthair é sociável, brincalhão e convive bem com outros animais (Imagem: Pencil case | Shutterstock)

Descendente de gatos levados por colonizadores europeus à América do Norte, o american shorthair é uma raça de porte médio, corpo atlético, olhos grandes e pelagem curta com diferentes padrões e cores. Seu temperamento é equilibrado: é sociável, mas não dependente; brincalhão, mas não hiperativo. Gosta de interações suaves e convive bem com outros animais.

5. Persa

O gato persa é extremamente calmo e aprecia o contato com o tutor (Imagem: ANURAK PONGPATIMET | Shutterstock)

O persa é uma das raças mais populares do mundo. Originário da antiga Pérsia (atual Irã), possui uma aparência marcante, com pelagem longa e volumosa, olhos grandes e focinho achatado. É um gato de porte médio e comportamento extremamente calmo. Prefere descansar em locais aconchegantes e aprecia o contato com o tutor, mas de forma tranquila e discreta. Quase não mia e não é muito ativo.

6. Birmanês

O gato birmanês é carinhoso, gentil e sociável (Imagem: Viacheslav Lopatin | Shutterstock)

Com origem no sudeste asiático, o birmanês possui pelagem longa e sedosa, coloração clara com pontas escuras e olhos azuis intensos. Seu corpo é médio, com ossatura forte. É um gato extremamente carinhoso, gentil e sociável, que adora estar perto do tutor e conviver com outras pessoas ou animais. Apesar de ser brincalhão, seu comportamento é controlado, não é destrutivo nem agitado.

7. Chartreux

O chartreux é um gato tranquilo e gentil (Imagem: Katniss studio | Shutterstock)

Natural da França, o chartreux é uma raça rara e muito valorizada. Tem porte médio, corpo musculoso, olhos dourados e pelagem azul-acinzentada, densa e macia. É conhecido por ser silencioso: mia pouco e observa muito. Inteligente, tranquilo e gentil, costuma criar laços fortes com o tutor, embora também valorize sua independência. Costuma acompanhar as pessoas pela casa e se adapta bem a apartamentos.