7 raças de cachorro pequenas e pretas 

Existem diversas raças de cachorro espalhadas pelo mundo, com características físicas, comportamentos e histórias bastante diferentes. Entre elas, algumas se destacam pelo porte pequeno, ideal para quem vive em apartamentos ou busca um companheiro mais fácil de manejar no dia a dia, sem abrir mão de energia e afeto.

Outro ponto que chama a atenção é a pelagem preta, que confere um visual elegante e marcante aos cães. Muitas raças pequenas apresentam essa coloração de forma predominante ou muito comum, combinando aparência charmosa com personalidades únicas, que vão de cachorros mais tranquilos a outros bastante ativos e atentos ao ambiente. Veja!

1. Schnauzer miniatura

O schnauzer miniatura surgiu na Alemanha e é conhecido pela barba e sobrancelhas marcantes. Apesar de existirem outras cores, a pelagem preta é bastante comum na raça. É um cão pequeno, com cerca de 30 a 35 centímetros de altura, musculoso e elegante. Possui temperamento equilibrado, atento e leal, sendo um excelente cão de companhia e um bom alerta doméstico.

2. Poodle toy

O poodle toy tem origem francesa e é uma das raças pequenas mais populares do mundo. Sua pelagem preta é encaracolada, densa e não solta muitos pelos, o que agrada muitos tutores. É um cão de porte bem reduzido, geralmente com até 28 centímetros de altura. Extremamente inteligente, aprende comandos com facilidade e adora interagir. É afetuoso, sociável e se adapta bem tanto a famílias quanto a pessoas que moram sozinhas.

3. Shih tzu

Com origem no Tibete e na China, o shih tzu é um cachorro pequeno, de corpo compacto e expressão doce. A pelagem longa e sedosa pode ser totalmente preta ou ter variações dessa cor. Mede cerca de 20 a 27 centímetros e é conhecido por seu comportamento calmo e companheiro. Gosta de ficar perto do tutor, aprecia ambientes tranquilos e se dá bem com crianças e outros animais, sendo um excelente cão de companhia.

O affenpinscher é um cachorro pequeno e bastante expressivo (Imagem: katamount | Shutterstock)

4. Affenpinscher

Originário da Alemanha, o affenpinscher é um cachorro pequeno e bastante expressivo. Ele possui corpo robusto, focinho curto e olhos atentos, além da pelagem preta áspera e densa. Mede cerca de 25 a 30 centímetros de altura e tem personalidade curiosa, corajosa e muito ligada ao tutor. É um cão alerta, inteligente e que se adapta bem a ambientes internos.

5. Lhasa apso

Também originário do Tibete, o lhasa apso é um cão pequeno, porém resistente. Sua pelagem longa e densa pode apresentar a coloração preta, total ou parcialmente. Mede em média 25 centímetros de altura e tem personalidade independente, mas muito fiel à família. É atento, desconfiado com estranhos e bastante protetor, criando um forte laço com o tutor e com o ambiente onde vive.

6. Chihuahua

O chihuahua é uma das menores raças do mundo e tem origem no México. A pelagem preta é comum, podendo ser curta ou longa. Com altura média entre 15 e 23 centímetros, é um cão pequeno no tamanho, mas grande na personalidade. Costuma ser corajoso, alerta e muito ligado ao tutor. Apesar do porte delicado, é ativo e gosta de atenção, convivendo bem em espaços reduzidos.

7. Spitz alemão anão

Conhecido popularmente como lulu da pomerânia, o spitz alemão anão tem origem na Alemanha. A versão de pelagem preta chama atenção pelo visual sofisticado e volumoso. Mede cerca de 18 a 22 centímetros e tem personalidade alegre, comunicativa e alerta. É um cão que gosta de interagir, acompanhar o tutor e participar da rotina da casa, sendo bastante expressivo.