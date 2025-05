7 raças de cachorro ideais para quem tem gato

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

Os cachorros são animais extremamente companheiros, leais e carinhosos, conquistando cada vez mais espaço nas casas e corações dos tutores. Para quem já tem um gato, adotar um cão pode parecer uma missão delicada, mas a convivência entre as duas espécies é totalmente possível. Com a introdução correta e paciência no processo de adaptação, ambos os pets podem se tornar ótimos parceiros — e até amigos inseparáveis.

O segredo está em escolher uma raça de cachorro com perfil comportamental adequado. Algumas são naturalmente mais calmas, sociáveis e tolerantes, características que favorecem o convívio com felinos. Elas tendem a respeitar o espaço dos gatos, demonstram menos instinto de caça e lidam melhor com situações novas ou animais diferentes.

A seguir, confira algumas raças de cachorro ideais para quem tem gato!

1. Golden retriever

O golden retriever é extremamente dócil, obediente e sociável (Imagem: neelsky | Shutterstock)

Originário da Escócia, o golden retriever é uma das raças mais populares do mundo. De porte médio a grande, possui pelagem longa e dourada. É um cão extremamente dócil, obediente e sociável, com uma capacidade notável de se adaptar ao convívio com diferentes animais. É calmo e paciente, o que o torna ideal para viver com gatos, especialmente quando a introdução é feita de forma gradual e positiva.

2. Labrador retriever

O labrador retriever é tolerante, o que facilita a interação com gatos (Imagem: Radomir Rezny | Shutterstock)

Também originário do Reino Unido, o labrador retriever é alegre, energético e muito afetuoso. Sua pelagem curta e densa, aliada ao porte robusto, faz dele um excelente companheiro para famílias. É conhecido por sua tolerância e bom humor, o que facilita a interação com gatos. Quando socializado desde filhote, pode aprender a respeitar o espaço do felino e até brincar com ele sem agressividade.

3. Poodle

O poodle é observador e respeita os limites do gato (Imagem: OLESYA BOLTENKOVA | Shutterstock)

Com origem na França, o poodle é uma das raças mais inteligentes do mundo, disponível em quatro tamanhos: toy, miniatura, médio e grande. Possui pelagem cacheada. É um cão observador, sensível ao ambiente e aos sentimentos da família. Por isso, tende a lidar bem com gatos, respeitando seus limites e interagindo de forma mais equilibrada.

4. Bichon frisé

O bichon frisé é calmo e adora companhia (Imagem: Matthew Nichols1 | Shutterstock)

Pequeno, elegante e extremamente sociável, o bichon frisé tem origem na região do Mediterrâneo e é famoso por sua pelagem branca, macia e encaracolada. É um cão alegre, gentil e com forte necessidade de interação com a família. Como seu temperamento é calmo e ele adora companhia, tende a se aproximar de gatos de forma amigável e respeitosa.

5. Cavalier king charles spaniel

O cavalier king charles spaniel costuma se dar bem com crianças, idosos e outros animais (Imagem: BAUER Alexandre | Shutterstock)

Este pequeno cão de origem britânica é um verdadeiro exemplo de delicadeza e afeto. Com pelagem longa e sedosa, o cavalier king charles spaniel é dócil, gentil e muito companheiro. Costuma se dar bem com crianças, idosos e outros animais, incluindo gatos. Seu comportamento equilibrado e carinhoso favorece a criação de laços com o felino da casa.

6. Maltês

O maltês tem um temperamento calmo, sensível e afetuoso (Imagem: Tanya Dol | Shutterstock)

O maltês é um cão de companhia que encanta por sua pelagem branca e longa, além de seu tamanho pequeno e expressões delicadas. De origem mediterrânea, essa raça é conhecida por seu temperamento calmo, sensível e afetuoso. Não costuma apresentar comportamentos dominantes ou impulsivos, o que é fundamental na convivência com gatos.

7. Boxer

O boxer é protetor e gentil com todos os membros da casa, incluindo os gatos (Imagem: ibanezfilm | Shutterstock)

Apesar de sua aparência atlética e seu porte médio a grande, o boxer é um cão extremamente carinhoso, leal e brincalhão. Originário da Alemanha, tem pelagem curta, corpo musculoso e uma energia contagiante. Quando bem socializado, tende a se mostrar protetor e gentil com todos os membros da casa, incluindo gatos.