Variedades

7 raças de cachorro grandes e pretas 

5 minutos de leitura
Tribuna do Paraná
Por EdiCase
- Atualizado: 06/04/26 19h51
Além da beleza, essas raças se destacam pela lealdade e pelo instinto protetor (Imagem: Anna Ciesielska | Shutterstock)

Os cães estão entre os animais de estimação mais populares do mundo, com uma enorme diversidade de raças que variam em tamanho, aparência e comportamento. Entre tantas opções, algumas chamam atenção por características marcantes, como o porte grande e a pelagem escura, que transmitem elegância, imponência e até um ar de mistério.

As raças de cachorro grandes e pretas, além da beleza, costumam ter personalidades fortes, sendo muitas vezes associadas à proteção, lealdade e companheirismo. No entanto, cada uma possui particularidades que devem ser consideradas pelos tutores antes da escolha.

A seguir, confira algumas raças que se destacam por essas características!

1. Labrador retriever

Fotografia de plano médio de um Labrador Retriever preto, em pé em um terreno de terra escura ao ar livre. O cão está de perfil, com a cabeça levemente voltada para a direita, boca aberta e língua rosada à mostra em uma expressão alegre. Ele usa uma coleira escura com uma placa de identificação redonda. O fundo é composto por um gramado verde, cercas de madeira e árvores desfocadas sob um céu nublado, criando um ambiente de parque ou fazenda.
Popular, sociável e inteligente, o labrador retriever se destaca pelo temperamento equilibrado e pela forte conexão com a família (Imagem: JW.photography31 | Shutterstock)

O labrador retriever é uma das raças mais populares do mundo, originária do Canadá. Apesar de existirem em outras cores, a variação preta é bastante conhecida e admirada. Trata-se de um cão de grande porte, com corpo robusto, musculoso e pelagem curta e densa. É extremamente sociável, amigável e inteligente, sendo muito utilizado como cão-guia e em atividades de resgate. Seu comportamento equilibrado faz com que seja ideal para famílias, incluindo aquelas com crianças.

2. Rottweiler

Fotografia de corpo inteiro de um cão da raça Rottweiler, visto de perfil em um gramado verde. O animal tem pelagem curta e preta com marcações em cor de ferrugem nas patas e no focinho. Ele está em uma postura firme e alerta, com a cabeça erguida, a boca aberta e a língua para fora. O fundo mostra um campo gramado que se estende até uma área com árvores e vegetação densa sob luz solar direta.
O rottweiler é um cão leal e protetor que, quando bem socializado, revela um temperamento equilibrado e afetuoso (Imagem: KL Yeam | Shutterstock)

Originário da Alemanha, o rottweiler é um cão de grande porte conhecido por sua força e presença marcante. Sua pelagem é predominantemente preta com marcações em tons de marrom. Possui corpo forte, musculoso e muito resistente. É um excelente cão de guarda, extremamente leal e protetor com a família. Apesar da fama de agressivo, quando bem socializado, apresenta comportamento equilibrado e afetuoso.

3. Terra nova

Fotografia de corpo inteiro de um cão da raça Terra-nova (Newfoundland) preto, de grande porte, em pé sobre um gramado verde. O cão possui uma pelagem muito densa, longa e volumosa. Ele está com a cabeça virada levemente para a direita, com a língua rosada para fora e uma expressão dócil. A cauda é peluda e está levemente erguida. Ao fundo, veem-se árvores com galhos finos sob um céu claro, em um ambiente ensolarado de outono ou inverno.
Gigante e imponente, o terra nova combina força e habilidade na água com um temperamento dócil, paciente e surpreendentemente gentil (Imagem: Madeeva_11 | Shutterstock)

O terra nova tem origem no Canadá e é um dos cães gigantes mais impressionantes. Sua pelagem preta, longa e densa ajuda a protegê-lo do frio e da água. É um cão muito grande, forte e com habilidade natural para nadar, sendo historicamente utilizado em resgates aquáticos. Apesar do tamanho, possui temperamento dócil, gentil e extremamente paciente, sendo conhecido como um “gigante gentil”.

4. Cane corso

Fotografia de perfil de um cão da raça Cane Corso preto, em pé sobre uma estrada de terra clara. O animal possui porte robusto e musculoso, com a cabeça quadrada característica, orelhas curtas e cauda cortada (estilo docking). Ele está com a boca entreaberta e a língua levemente para fora, olhando para a esquerda. O fundo apresenta uma vegetação verde e árvores com um desfoque suave, sob luz natural do dia.
O cane corso é um guardião leal e protetor que exige um tutor experiente e uma boa base de treinamento e socialização (Imagem: Daria Shvetcova | Shutterstock)

De origem italiana, o cane corso é um cão de grande porte com aparência imponente e musculosa. Sua pelagem é curta e pode ser preta, entre outras cores. É conhecido por ser um excelente guardião, com instinto protetor bastante desenvolvido. Ao mesmo tempo, é muito leal e apegado à família. Possui comportamento equilibrado, mas exige um tutor experiente, capaz de oferecer treinamento adequado e socialização desde cedo.

5. Doberman

Fotografia de perfil de um cão da raça Doberman de cor preta e ferrugem (tan), em pé em um campo ensolarado. O cão exibe uma postura atlética e elegante, com as orelhas eretas e a boca levemente aberta. A pelagem é curta e brilhante, refletindo a luz do sol. O cenário ao fundo é um gramado dourado com vegetação rasteira e árvores desfocadas sob uma iluminação quente e vibrante.
Elegante e ágil, o doberman é um cão inteligente, leal e protetor, que também se destaca pelo vínculo próximo e afetuoso com a família (Imagem: JELIZAVETA KARAKAJA | Shutterstock)

O doberman, originário da Alemanha, é um cão elegante, atlético e muito inteligente. Sua pelagem curta e brilhante geralmente é preta com marcações em marrom. É conhecido por sua agilidade, velocidade e grande capacidade de aprendizado. Trata-se de um cachorro leal, vigilante e protetor, sendo muito utilizado como cão de guarda. Ao mesmo tempo, é carinhoso com o tutor e gosta de estar próximo da família.

6. Pastor alemão

Close-up de perfil de um Pastor Alemão de pelagem totalmente preta, em pé ao ar livre. O cão está com a boca aberta e a língua para fora, olhando atentamente para o lado esquerdo. Ele possui orelhas pontudas e eretas e olhos castanhos expressivos. O fundo mostra um céu azul limpo e galhos de árvores secas sob a luz brilhante do sol, com um desfoque suave que destaca a silhueta do animal.
O pastor alemão se destaca pela inteligência, obediência e lealdade (Imagem: LightTheurgist | Shutterstock)

Embora o pastor alemão seja mais conhecido pela pelagem bicolor, a variação totalmente preta também existe e chama bastante atenção. Originário da Alemanha, é um cão de grande porte, forte e extremamente inteligente. Muito utilizado em trabalhos policiais e de resgate, possui alto nível de obediência e capacidade de aprendizado. É leal, protetor e bastante ligado ao tutor. Necessita de estímulos físicos e mentais constantes para manter o equilíbrio emocional.

7. Schnauzer gigante

Fotografia de corpo inteiro de um Schnauzer Gigante preto, em pé sobre um caminho de pedras molhado em um parque. O cão tem pelagem densa e levemente ondulada, com a característica barba longa e orelhas caídas. Ele encara a câmera com uma postura alerta e imponente. O fundo é composto por árvores e folhagens verdes em um desfoque suave (bokeh), sugerindo um dia nublado ou chuvoso.
Ativo e determinado, o schnauzer gigante se destaca pelo instinto protetor, inteligência e personalidade firme (Imagem: Aleksa Ester | Shutterstock)

O schnauzer gigante tem origem na Alemanha e é a maior variação da raça. Sua pelagem preta é densa e áspera, formando uma aparência marcante com barba e sobrancelhas características. É um cão de grande porte, muito ativo e com forte instinto de proteção. Inteligente e determinado, responde bem ao treinamento, mas precisa de um tutor que saiba lidar com sua energia e personalidade firme. É ideal para quem busca um cão vigilante e companheiro.

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