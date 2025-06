7 raças de cachorro com orelhas grandes 

Os cachorros estão entre os animais de estimação mais queridos do mundo. Companheiros fiéis, inteligentes e afetuosos, eles se adaptam aos mais variados lares, estilos de vida e perfis de tutores. Cada raça tem suas particularidades, seja no comportamento, no porte, na textura da pelagem ou em traços físicos marcantes. Alguns cães, por exemplo, se destacam especialmente pelas orelhas grandes, que conferem um charme único ao visual e, em muitos casos, têm funções importantes, como auxiliar na audição ou na captura de odores. Confira a seguir!

1. Basset hound

O basset hound tem orelhas extremamente longas, finas e caídas (Imagem: Marcelino Pozo Ruiz | Shutterstock)

O basset hound é uma raça originária da França, desenvolvida para a caça de pequenos animais, como coelhos. Sua principal característica são as orelhas extremamente longas, finas e caídas, que chegam a tocar o chão e ajudam a direcionar o cheiro até o nariz, intensificando seu poderoso faro. De porte médio, possui corpo alongado, patas curtas e uma expressão facial triste que esconde sua natureza afetuosa.

2. Cocker spaniel inglês

O cocker spaniel inglês tem orelhas longas, pendentes e cobertas por pelos sedosos (Imagem: otsphoto | Shutterstock)

Originário do Reino Unido, o cocker spaniel inglês foi criado como cão de caça, especialmente de aves. Sua aparência elegante e orelhas longas, pendentes e cobertas por pelos sedosos são marcas registradas da raça. É um cão de porte médio e pelagem ondulada, que pode apresentar várias cores. Muito sociável, alegre e afetuoso, é um excelente companheiro para famílias, inclusive com crianças.

3. Beagle

O beagle possui orelhas grandes, caídas e arredondadas, que auxiliam na captação de odores (Imagem: New Africa | Shutterstock)

O beagle tem origem inglesa e foi desenvolvido como um cachorro de caça de matilha, especialista em seguir trilhas de cheiro. Possui orelhas grandes, caídas e arredondadas, que auxiliam na captação de odores. É um cão de porte pequeno a médio e pelagem curta e lisa, geralmente tricolor (branco, preto e caramelo). Muito ativo, curioso e sociável, precisa de bastante estímulo e exercícios para não desenvolver comportamentos destrutivos.

4. Bloodhound

As orelhas grandes e pendentes do bloodhound são fundamentais para o seu olfato apurado (Imagem: Glikiri | Shutterstock)

O bloodhound, também conhecido como cão de Santo Humberto, é uma das raças com o olfato mais apurado do mundo, e suas orelhas grandes e pendentes são fundamentais para isso. Originário da Bélgica, é um cachorro de grande porte, com pelagem curta, rosto cheio de dobras e expressão gentil. Suas orelhas longas ajudam a manter os odores perto do nariz durante a busca por rastros. Apesar do tamanho, é tranquilo, afetuoso e sensível.

5. Galgo afegão

O galgo afegão tem orelhas compridas e caídas, cobertas por pelagem longa e fina (Imagem: Natallia Yaumenenka | Shutterstock)

O galgo afegão é uma das raças mais elegantes do mundo canino. Originário das montanhas do Afeganistão, era utilizado como cão de caça e guarda. É um cachorro de porte grande, magro e com uma pelagem longa, fina e sedosa que cobre também suas orelhas compridas e caídas. Possui personalidade independente, reservada com estranhos e muito leal ao tutor.

6. Setter irlandês

As orelhas do setter irlandês são grandes, finas, caídas e revestidas por franjas de pelos (Imagem: Nikaletto | Shutterstock)



O setter irlandês é um cão de origem irlandesa criado para a caça de aves. Ele se destaca por sua pelagem longa, lisa e brilhante, geralmente em tons de vermelho intenso. As orelhas são grandes, finas, caídas e revestidas por franjas de pelos. É um cachorro de grande porte, elegante e muito ativo. Extremamente sociável, alegre e gentil, se dá bem com crianças e outros animais.

7. Dálmata

O dálmata tem orelhas de tamanho médio a grande, caídas ao lado da cabeça e frequentemente com manchas (Imagem: Bianca Grueneberg | Shutterstock)

Famoso pelas manchas pretas ou marrons sobre fundo branco, o dálmata tem orelhas de tamanho médio a grande, caídas ao lado da cabeça e frequentemente com manchas também. Originado nos Bálcãs, é um cão de porte médio a grande, com corpo atlético e musculoso. É muito energético, leal e protetor, podendo ser reservado com estranhos.