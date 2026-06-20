Variedades

7 pratos típicos da culinária alemã

8 minutos de leitura
Tribuna do Paraná
Por EdiCase
- Atualizado: 20/06/26 13h06
Prefira a Tribuna no Google
Salsicha (Imagem: Mironov Vladimir | Shutterstock)

Neste sábado, a Alemanha entra em campo, às 17h (de Brasília), para enfrentar a Costa do Marfim. A partida, válida pela segunda rodada do Grupo E da Copa do Mundo, será realizada em Toronto. Fora de campo, a culinária alemã é conhecida pela tradição e sabores únicos que refletem a diversidade cultural e regional. O país tem uma variedade de delícias, que vão desde os pratos salgados, como a famosa salsicha, até as sobremesas com frutas, que oferecem experiências inesquecíveis.

A seguir, confira 7 receitas de pratos típicos da culinária alemã!

1. Salsicha

Ingredientes

  • 2 kg de carne de porco moída
  • 500 g de bacon moído
  • 2 colheres de sopa de sal
  • 2 colheres de sopa de açúcar
  • 1 colher de sopa de páprica doce
  • 1 colher de chá de alho em pó
  • 1 colher de chá de cominho em pó
  • 1 colher de chá de noz-moscada em pó
  • 1 colher de chá de pimenta calabresa
  • Tripas de porco
  • Água

Modo de preparo

Em um recipiente, coloque a carne de porco e o bacon e misture. Adicione o sal, o açúcar, a páprica, o cominho, a noz-moscada, a pimenta calabresa e mexa para incorporar. Cubra com plástico-filme e leve à geladeira por 1 hora. Enquanto isso, em água corrente, lave as tripas de porco e coloque em um recipiente. Cubra com água e deixe descansar por 30 minutos.

Após, escorra a água, amarre uma das pontas das tripas e recheie com a carne de porco, sem encher muito para não estourar. Finalize amarrando a outra parte da tripa e coloque as linguiças em uma panela com água. Leve ao fogo médio para cozinhar por 15 minutos, após levantar fervura. Desligue o fogo, retire as linguiças da panela, escorra e disponha sobre uma grelha, em fogo médio, para dourar. Sirva em seguida.

2. Sanduíche de peixe (fischbrötchen)

Ingredientes

  • 2 ovos
  • 1 pepino descascado e picado
  • 1/2 maçã picada e sem sementes
  • 1 colher de sopa de maionese
  • 100 g de iogurte natural
  • Suco de 1 limão
  • 2 colheres de sopa de leite
  • 40 g de farinha de trigo
  • 40 g de farinha de rosca
  • 2 filés de bacalhau
  • 4 colheres de sopa de manteiga
  • 2 folhas de alface
  • 1 pão de hambúrguer
  • Sal, pimenta-do-reino moída e salsinha picada a gosto
  • Água

Modo de preparo

Em uma panela, coloque 1 ovo, cubra com água e leve ao fogo médio para cozinhar por 10 minutos. Após, escorra a água, passe o ovo na água fria, descasque e reserve. Em um recipiente, coloque a maionese, o iogurte, o sal, a pimenta-do-reino, o suco de limão e a salsinha e misture. Adicione a maçã e o pepino e mexa para incorporar. Reserve.

Em outro recipiente, quebre o outro ovo e adicione o leite e o sal. Misture bem. Passe os filés de peixe na farinha de trigo, depois na mistura com ovo e, para finalizar, na farinha de rosca. Reserve. Em uma panela, coloque a manteiga e leve ao fogo médio para aquecer. Disponha os peixes e frite cada lado por 5 minutos. Reserve.

Corte o pão de hambúrguer ao meio e, em uma das fatias, coloque a alface e o filé de peixe. Corte o ovo cozido em rodelas e acrescente ao sanduíche. Espalhe um pouco de molho, cubra com a outra fatia de pão e sirva em seguida.

3. Almôndega (Königsberger Klopse)

Ingredientes

  • 1 pão francês umedecido em leite
  • 300 g de carne de porco moída
  • 200 g de carne bovina moída
  • 1 ovo
  • 60 g de filé de anchova picado
  • 1 cebola descascada e picada
  • 1 l de caldo de carne
  • 50 g de manteiga
  • 60 g de farinha de trigo
  • 3 colheres de sopa de raiz forte branca
  • 80 g de alcaparras
  • 125 ml de creme de leite fresco
  • 2 colheres de sopa de suco de limão-siciliano
  • Sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Modo de preparo

Em um recipiente, coloque o pão e desmanche. Adicione as carnes e misture. Acrescente o ovo, os filés de anchova, a cebola, o sal e a pimenta-do-reino e mexa para incorporar. Após, pegue um pouco de massa e modele no formato de uma bolinha. Repita o processo com toda a massa e reserve. Em uma panela, coloque o caldo de legumes e leve ao fogo médio para ferver. Reduza o fogo, disponha as almôndegas e cozinhe por 10 minutos. Depois, retire as bolinhas de carne da panela e peneire o caldo. Reserve.

Em outra panela, coloque a manteiga e a farinha de trigo e mexa para incorporar. Junte o caldo de legumes, misture e leve ao fogo médio para aquecer. Coloque a raiz forte, as alcaparras e o creme de leite e misture. Disponha as almôndegas na mistura e cozinhe por 5 minutos. Tempere com sal, pimenta-do-reino e suco de limão. Desligue o fogo e sirva em seguida.

Chucrute em um recipiente de vidro
Chucrute (Imagem: Elena Hramova | Shutterstock)

4. Chucrute

Ingredientes

  • Folhas de 1 repolho branco
  • 2 cenouras descascadas e raladas
  • 2 xícaras de chá de água
  • Sal a gosto

Modo de preparo

Com uma faca, corte o repolho em pedaços finos e disponha em um recipiente. Adicione o sal, espere a água do vegetal sair e escorra. Após, transfira para um recipiente hermético, junte a cenoura, complete com a água, tampe e armazene em temperatura ambiente por 5 dias para fermentar. Sirva em seguida.

5. Rote Grütze

Ingredientes

  • 100 g de açúcar
  • 250 ml de suco de uva
  • 250 ml de suco de laranja
  • 250 ml de vinho tinto
  • 1/2 fava de baunilha
  • 75 g de amido de milho
  • 100 g de amora
  • 250 g de cereja cortada ao meio e sem sementes
  • 300 g de framboesa
  • 200 g de morango cortado ao meio
  • Sorvete de baunilha para servir

Modo de preparo

Em uma panela, coloque o açúcar e leve ao fogo médio para caramelizar. Desligue o fogo, adicione os sucos e o vinho e misture. Acrescente a fava de baunilha e leve novamente ao fogo médio até ferver. Junte o amido de milho e cozinhe até engrossar, mexendo sempre. Por último, coloque as frutas e mexa para incorporar. Desligue o fogo, espere esfriar e sirva acompanhado de sorvete de baunilha.

Dois pretzels grandes, de massa dourada e brilhante no formato tradicional de nó entrelaçado, estão dispostos sobre uma tábua retangular de madeira escura com texturas de veios evidentes. No canto superior direito da tábua, há um pequeno ramequin de metal cheio de cristais de sal grosso. A tábua repousa sobre uma superfície texturizada cinza-escura, acompanhada por um pano de tecido verde-oliva amassado no canto inferior esquerdo.
Pretzel (Brezel) (Imagem: niindo | Shutterstock)

6. Pretzel (Brezel)

Ingredientes

  • 500 g de farinha de trigo
  • 10 g de fermento biológico seco
  • 1 colher de chá de sal
  • 1 colher de chá de açúcar
  • 300 ml de água morna
  • 2 colheres de sopa de manteiga derretida
  • 1/2 xícara de chá de bicarbonato de sódio
  • 1 ovo batido para pincelar
  • 2 l de água
  • Sal grosso para polvilhar

Modo de preparo

Em um recipiente, misture a farinha de trigo, o fermento, o sal e o açúcar. Adicione a água morna e a manteiga derretida e mexa até formar uma massa homogênea. Sove por cerca de 10 minutos, até ficar lisa e elástica. Cubra com um pano e deixe descansar por cerca de 1 hora, ou até dobrar de volume.

Após o descanso, divida a massa em porções e modele no formato clássico de pretzel. Em uma panela, ferva os 2 litros de água e adicione o bicarbonato de sódio. Mergulhe cada pretzel por cerca de 30 segundos e retire com cuidado. Disponha em uma assadeira, pincele com o ovo batido e polvilhe sal grosso por cima. Leve ao forno preaquecido a 200 °C por cerca de 20 minutos, ou até dourar. Sirva em seguida.

7. Schnitzel de porco (Schnitzel de Schwein)

Ingredientes

  • 4 bifes de lombo de porco
  • Suco de 1 limão
  • 2 ovos
  • 2 colheres de sopa de leite
  • 1 xícara de chá de farinha de trigo
  • 1 xícara de chá de farinha de rosca
  • Óleo para fritar
  • Sal e pimenta-do-reino moída a gosto
  • Fatias de limão para servir

Modo de preparo

Coloque os bifes de porco entre duas folhas de plástico-filme e bata com um martelo de carne até ficarem finos e uniformes. Tempere com sal, pimenta-do-reino e suco de limão. Reserve por 10 minutos. Em um recipiente, bata os ovos com o leite. Em outros dois recipientes separados, coloque a farinha de trigo e a farinha de rosca. Passe cada bife na farinha de trigo, depois na mistura de ovos e, por último, na farinha de rosca, pressionando levemente para fixar bem a crosta.

Em uma frigideira, aqueça o óleo em fogo médio-alto. Frite os bifes por cerca de 3 a 4 minutos de cada lado, até ficarem dourados e crocantes. Retire e escorra sobre papel-toalha. Sirva em seguida com fatias de limão.

Siga a Tribuna no Google, e acompanhe as últimas notícias de Curitiba e região!
Seguir no Google