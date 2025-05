As proteínas desempenham um papel fundamental em diversas funções do corpo, como construção de pele, músculos e ossos. Elas estão presentes em diferentes tipos de alimentos, sejam eles de origem animal ou vegetal. Isso possibilita fazer inúmeras combinações saudáveis e ricas em sabor para ajudar a melhorar o ganho de massa muscular.

A seguir, confira 7 pratos ricos em proteínas para o almoço!

Frango com crosta de castanha-de-caju

Ingredientes

1 peito de frango cortado em filés

cortado em filés 1 xícara de chá de castanha-de-caju

2 dentes de alho descascados e amassados

Suco de 1 limão

1 xícara de chá de ervilha congelada

Sal, pimenta-do-reino moída e azeite a gosto

Água

Modo de preparo

Em um recipiente, coloque os filés de frango e tempere com suco de limão, sal, pimenta-do-reino e alho. Tampe e deixe descansar por 30 minutos. Enquanto isso, em um liquidificador, coloque a castanha-de-caju e triture até obter uma farofa. Transfira para um recipiente e passe os filés de frango sobre ela. Disponha os filés em uma assadeira untada com azeite e leve ao forno preaquecido em temperatura média por 30 minutos. Encha uma panela com água e leve ao fogo médio para ferver. Cozinhe a ervilha por 7 minutos. Escorra e sirva com o frango.

Poke de atum

Ingredientes

80 g de quinoa

300 g de atum fresco cortado em cubos

100 g de rabanete picado

100 g de cebola-roxa descascada e picada

Polpa de 1 abacate picada

Sal, molho de soja, cebolinha, gergelim e gengibre ralado a gosto

Água

Modo de preparo

Em um recipiente fundo, coloque o atum, o molho de soja, o gengibre, o sal e a cebola-roxa e misture bem. Reserve. Em uma panela, coloque a água e o sal e leve ao fogo médio até levantar fervura. Adicione a quinoa, tampe a panela e cozinhe por 15 minutos. Desligue o fogo, espere esfriar e junte a quinoa ao atum. Acrescente o rabanete e o abacate. Finalize com a cebolinha e o gergelim. Sirva em seguida.

Estrogonofe de grão-de-bico

Ingredientes

1 xícara de chá de castanha-de-caju hidratada

hidratada 2 xícaras de chá de grão-de-bico cozido e escorrido

1 cebola descascada e picada

2 dentes de alho descascados e amassados

8 tomates sem sementes e picados

1 xícara de chá de cogumelo shitake

1 pimentão sem sementes e picado

Sal e azeite a gosto

1 xícara de chá de água

Modo de preparo

Em um liquidificador, coloque a castanha-de-caju, a água e o sal e bata até obter um creme. Reserve. Em uma panela, coloque o azeite e leve ao fogo médio para aquecer. Adicione a cebola, o alho e o pimentão e refogue por 4 minutos. Junte os tomates e o sal e misture bem. Tampe a panela e cozinhe até os tomates se desmancharem e formar um molho. Acrescente o grão-de-bico e o cogumelo e cozinhe por mais 3 minutos. Por último, coloque o creme de castanha-de-caju reservado e mexa para incorporar. Desligue o fogo e sirva em seguida.

Panqueca de espinafre com queijo cottage (Imagem: Steve Lalich | Shutterstock)

Panqueca de espinafre com queijo cottage

Ingredientes

300 g de espinafre picado

picado 130 g de farinha de trigo integral

250 ml de leite desnatado

1 ovo

1/2 colher de chá de sal

250 g de queijo cottage

Sal a gosto

Azeite para untar

Modo de preparo

Em um liquidificador, coloque o espinafre, a farinha de trigo integral, o sal, o leite e o ovo e bata até obter uma massa homogênea. Reserve. Unte uma frigideira com azeite e leve ao fogo médio para aquecer. Com a ajuda de uma concha, disponha um pouco de massa sobre ela e espalhe bem. Cozinhe até começar a formar bolhas. Vire para dourar o outro lado. Repita o processo com toda a massa e recheie-as com o queijo. Para fechar as panquecas, dobre as laterais para o centro e enrole. Sirva em seguida.

Salmão com curry

Ingredientes

1 1/2 colher de sopa de azeite

1 colher de sopa de alho descascado e amassado

1 colher de chá de gengibre ralado

1 colher de chá de curry

200 g de salmão em postas

em postas 1/4 de colher de chá de sal

1/2 colher de chá de suco de limão

Modo de preparo

Em uma frigideira, coloque o azeite e leve ao fogo médio para aquecer. Adicione o alho, o gengibre e o curry e refogue por 2 minutos. Enquanto isso, coloque o salmão em um recipiente e tempere com sal e suco de limão. Após, disponha o peixe na panela e sele bem. Desligue o fogo e sirva em seguida.

Arroz de couve-flor com legumes (Imagem: Dementieva Iryna | Shutterstock)

Arroz de couve-flor com legumes

Ingredientes

Floretes de 1 couve-flor

2 ovos

1 cenoura cortada em cubos

1/2 xícara de chá de ervilha

2 dentes de alho picados

1/4 de cebola picada

Gergelim torrado, azeite, salsinha, sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Modo de preparo

Triture a couve-flor no processador até obter uma textura semelhante a grãos de arroz. Em uma frigideira grande, aqueça uma colher de sopa de azeite em fogo médio e refogue a cenoura até começar a amaciar. Acrescente a ervilha e refogue por mais 2 minutos. Reserve. Na mesma frigideira, adicione um fio de azeite e quebre os ovos. Mexa bem até que fiquem cozidos e em pedaços pequenos. Reserve.

Na mesma frigideira, aqueça mais uma colher de sopa de azeite em fogo médio, refogue o alho e a cebola até dourarem levemente. Adicione a couve-flor triturada, misture bem e refogue por cerca de 5 minutos ou até que esteja macia, mas ainda firme. Junte a cenoura, a ervilha e o ovo mexido ao arroz de couve-flor. Acrescente a salsinha e tempere com sal e pimenta-do-reino. Misture bem e refogue por mais 2 minutos. Polvilhe o gergelim torrado e sirva em seguida.

Mexido de cogumelo com espinafre

Ingredientes

3 ovos

1/2 xícara de chá de cogumelo champignon fatiado

1 xícara de chá de folhas de espinafre

1 colher de chá de azeite

1 dente de alho picado

Sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Modo de preparo

Em uma frigideira, aqueça o azeite em fogo médio. Refogue o alho até dourar levemente. Acrescente o cogumelo e salteie por cerca de 3 minutos, até que murchem e fiquem dourados. Adicione o espinafre e mexa até murchar, cerca de 1 minuto. Em uma tigela, bata os ovos levemente com sal e pimenta-do-reino. Reduza o fogo e despeje os ovos batidos sobre o cogumelo e o espinafre. Mexa suavemente com uma espátula, até que os ovos fiquem cozidos, mas ainda cremosos. Sirva em seguida.