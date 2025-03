7 petiscos práticos para fazer no feriado de Carnaval

Os petiscos são uma excelente opção para saciar a fome enquanto se aproveita o feriado. Simples de fazer, podem ser preparados em poucos minutos e são ideais para servir em todas as ocasiões. Isso porque eles caem bem com diferentes tipos de drinks e ainda podem ser feitos em casa. Pensando nisso, a seguir, selecionamos 7 receitas deliciosas para você surpreender os amigos. Confira:

Batata rústica

Ingredientes

3 batatas

1 colher de chá de alho descascado e amassado

Sal, páprica defumada, pimenta-do-reino moída, orégano e azeite de oliva a gosto

Modo de preparo

Lave as batatas em água corrente e corte no formato de canoa. Com a ajuda de um pano, seque-as e as disponha sobre uma assadeira com papel-manteiga. Regue com azeite de oliva, tempere com sal, pimenta-do-reino, páprica defumada, alho e orégano. Leve ao forno preaquecido a temperatura média até dourar. Sirva em seguida.

Minipizza de torrada

Ingredientes

4 pães franceses cortados em rodelas

1 xícara de chá de molho de tomate

200 g de queijo muçarela ralado

ralado 200 g de presunto ralado

1 tomate sem sementes e cortado em rodelas

Orégano e azeite de oliva a gosto

Modo de preparo

Passe as fatias de pão sobre o molho de tomate. Coloque em uma forma e disponha o queijo e o presunto sobre elas. Cubra com as rodelas de tomate e polvilhe com orégano. Regue com azeite de oliva e leve ao forno preaquecido em temperatura média até o queijo derreter. Sirva em seguida.

Espetinho caprese

Ingredientes

200 g de muçarela de búfala em bolinha

200 g de tomate-cereja

Folhas de manjericão, azeite de oliva, sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Palitos de churrasco

Modo de preparo

Em água corrente, lave os tomates-cereja e as folhas de manjericão. Depois monte os espetinhos intercalando tomate-cereja, manjericão e muçarela de búfala nos palitos. Disponha-os em uma travessa, regue com azeite de oliva e tempere com sal e pimenta-do-reino. Sirva em seguida.

Anéis de cebola (Imagem: Brent Hofacker | Shutterstock)

Anéis de cebola

Ingredientes

4 cebolas descascadas e cortadas em rodelas

2 xícaras de chá de farinha de trigo

200 ml de leite

1 ovo

Sal e orégano a gosto

Óleo para fritar

Água

Modo de preparo

Em um recipiente, coloque as cebolas e cubra com água. Deixe de molho por 20 minutos. Enquanto isso, em outro recipiente, coloque o ovo e bata com um garfo. Junte o leite e misture. Tempere com sal e orégano. Em uma panela, coloque o óleo e leve ao fogo médio para aquecer. Descarte a água das cebolas e passe as rodelas no leite com ovo e, em seguida, na farinha de trigo. Coloque na panela e, com a ajuda de uma escumadeira, frite até dourar. Repita o processo com todas as rodelas de cebola e sirva em seguida.

Bolinho de arroz com calabresa

Ingredientes

3 xícaras de chá de arroz cozido

1 ovo

1 xícara de chá de farinha de trigo

1/2 xícara de chá de queijo parmesão ralado

1/2 xícara de chá de linguiça calabresa picada

picada Sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Azeite de oliva para untar

Modo de preparo

Em um recipiente, coloque o arroz, o ovo, a farinha de trigo e o queijo parmesão e mexa até obter uma consistência homogênea. Tempere com sal e pimenta-do-reino. Após, com a ajuda de uma colher, pegue um pouco de massa, abra na palma da mão e recheie com a calabresa. Modele no formato de uma bolinha e repita o processo com toda a massa. Unte uma assadeira com azeite de oliva e disponha os bolinhos sobre ela. Leve ao forno preaquecido em temperatura média por 15 minutos. Sirva em seguida.

Canapé de queijo com manjericão

Ingredientes

150 g de queijo minas amassado

1 dente de alho descascado e amassado

1/2 xícara de chá de maionese

1 colher de chá de manjericão picado

8 tomates-cereja fatiados

2 colheres de sopa de nozes picadas

15 fatias de pão de forma sem casca

Manjericão picado para polvilhar

Modo de preparo

Corte as fatias de pão em quatro pedaços iguais e reserve. Em um recipiente, coloque o queijo minas, o alho, a maionese, o manjericão e as nozes e misture. Passe a mistura sobre as fatias de pão e disponha os tomates sobre elas. Polvilhe com manjericão e sirva em seguida.

Tartare de salmão

Ingredientes

300 g de salmão fresco (preferencialmente sem pele e sem espinhas)

fresco (preferencialmente sem pele e sem espinhas) 1/2 cebola-roxa descascada e picada finamente

1 colher de sopa de alcaparra picada

Suco de 1 limão

1 colher de sopa de azeite de oliva extravirgem

1 colher de chá de mostarda dijon

1 colher de sopa de cebolinha picada

Sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Torradas para servir

Modo de preparo

Com a ajuda de uma faca, corte o salmão em cubos pequenos e disponha em um recipiente. Adicione a cebola-roxa, a alcaparra, o suco de limão, o azeite de oliva, a mostarda, a cebolinha, o sal e a pimenta-do-reino e mexa delicadamente. Sirva acompanhado com as torradas.