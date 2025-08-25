7 penteados para valorizar cabelos cacheados e crespos

Os cabelos cacheados têm ganhado cada vez mais destaque, tornando-se sinônimo de personalidade, autenticidade e estilo próprio. Cheios de movimento e vida, eles não apenas refletem a individualidade de quem os possui, também valorizam a diversidade.

O cabelo natural ganhou força, como revela um levantamento da Kantar, referência global em pesquisa de mercado, que concluiu que 42,2% das mulheres estão adotando a aparência natural dos fios. A pesquisa, que abrange 13 países, mostra que esse movimento é ainda mais expressivo entre as gerações mais jovens. Uma verdadeira revolução que se vê nas ruas, entre celebridades e nas passarelas, valorizando a autenticidade, a praticidade, a saúde dos cabelos e a diversidade de texturas.

Apesar dessa tendência crescente, muitas cacheadas ainda enfrentam desafios quando o assunto é cuidado e inspiração para fios com curvatura. Pensando nisso, o cabeleireiro e Keune Talent, Will Pires, reuniu sete inspirações que destacam as diferentes texturas dos cachos, mostrando que é possível variar o visual sem abrir mão da identidade. Confira!

1. Afro puff lateral

O afro puff lateral é uma opção cheia de autenticidade. Segundo o cabeleireiro Will Pires, após a finalização, basta usar o pente garfo para levantar a raiz e criar volume, além de separar uma mecha frontal para emoldurar o rosto. Depois de separá-la, é preciso direcioná-la para o lado do rosto, criando um efeito de franja diagonal. Por fim, você pode prendê-la discretamente na base com um grampo próximo à raiz.

“Todo o cabelo é preso no topo da cabeça, levemente lateralizado, com um elástico firme, e o volume modelado com os dedos. Finalize com óleo ou spray de brilho. Democrático, combina com todos os tipos de rosto e é bastante usado em eventos, festas ou ensaios fotográficos”, orienta o cabeleireiro.

2. Rabo cacheado glam

Um rabo de cavalo pode ganhar um toque de glamour ao valorizar as curvas dos fios. Perfeito para festas, casamentos, formaturas ou qualquer evento especial, ele mantém a beleza dos cachos enquanto proporciona um ar de sofisticação. Apesar de ser um visual elaborado, transmite leveza e reflete uma estética natural.

“Com os cabelos secos, prenda-os em um rabo alto, soltando algumas mechas frontais. Um toque de mousse ou pomada nas laterais garante acabamento polido. É ideal para rostos ovais, redondos e em formato de coração”, indica o cabeleireiro Will Pires.

3. Twist glam

Para mulheres mais ousadas e com cabelos curtos, o twist glam é a escolha ideal. Nesse estilo, a lateral dos fios é trabalhada com twists bem firmes — técnica de estilização que consiste em torcer duas mechas de cabelo juntas, formando uma trança em espiral ou um padrão torcido — direcionados para trás com gel de fixação, enquanto o topo e a parte frontal apresentam cachos definidos com fitagem estruturada. Além disso, o penteado valoriza rostos ovais, quadrados e triangulares, sendo perfeito para eventos noturnos.

O lenço complementa o penteado puff (Imagem: Cavan-Images | Shutterstock)

4. Puff com lenço

Acessórios também são uma ótima pedida para complementar o visual! Outra proposta prática é o puff com lenço estampado. Para realizá-lo, finalize o cabelo, prenda-o em puff alto e envolva a base com um lenço, amarrado na nuca ou na lateral da cabeça. O acabamento com babyhair modelado no gel garante um estilo minimalista, que funciona bem em rostos ovais, redondos e triangulares, ideal para passeios e encontros casuais.

5. Tela com volume solto

Moderno, criativo e ousado, o penteado conhecido como tela com volume solto combina laterais trabalhadas com elásticos torcidos presos até o centro da cabeça e topo volumoso, modelado com dedo-liss ou difusor. Ele valoriza rostos ovais, triangulares e quadrados, além de ser uma ótima opção para cabelos curtos. Will Pires recomenda usar esse look em ocasiões como eventos, ensaios fotográficos, festas ou sempre que se desejar um visual moderno para sair da rotina.

6. Coque com twists embutidos

Esse coque começa com a divisão dos fios: laterais e centro. As laterais recebem twists embutidos que seguem até a nuca, onde todas as mechas se encontram em um coque baixo, torcido e preso com grampos para maior firmeza.

“O acabamento polido vem com pomada nas laterais e spray de brilho, garantindo sofisticação extra. É uma opção versátil, que valoriza especialmente rostos ovais, longos e triangulares, suavizando os traços e destacando o olhar. É uma escolha perfeita para casamentos, formaturas, eventos de gala ou produções sociais que pedem elegância sem excessos”, o cabeleireiro Will Pires.

7. Semi-preso com tranças laterais

Buscando um penteado com o cabelo solto? Aposte no semi-preso com detalhe de tranças nas laterais, que oferece um equilíbrio perfeito entre naturalidade e sofisticação. Duas mechas laterais são torcidas ou trançadas e presas para trás, enquanto a parte superior fica levemente volumosa e o comprimento permanece solto e bem definido. O penteado valoriza rostos ovais, redondos e em formato de coração, sendo versátil para casamentos, jantares e produções elegantes.

Por Raeesah Salomão