7 penteados estilosos e rápidos para brilhar no Carnaval

Do bloquinho ao sambódromo, os cabelos assumem um papel essencial na produção de Carnaval, acompanhando o ritmo da folia e traduzindo a energia vibrante da festa. Entre as principais tendências deste ano, o brilho continua aparecendo de forma criativa e nada óbvia: em acessórios maximalistas, na explosão de cores e até na repetição estratégica de um mesmo elemento ao longo do penteado.

Presilhas, pedrarias, miçangas e metalizados elevam até as produções mais simples, provando que os detalhes fazem toda a diferença. A seguir, o olhar de Marília Tambasco, cabeleireira e Embaixadora da Keune, traduz as referências da temporada em 2026 em propostas cheias de personalidade. Confira!

1. Hair piercing

Uma febre dos anos 2000, o hair piercing transforma o cabelo em suporte para joias, trazendo modernidade e ousadia. A tendência valoriza pontos metálicos aplicados diretamente nas mechas, criando focos de luz que acompanham o movimento da cabeça.

“Trabalhar cada sessão com gel ou uma pomada de alta fixação evita que o piercing deslize durante a festa. Outra opção é trançar os fios para pendurá-los, produzindo um efeito ainda mais original”, orienta Marília Tambasco.

Dica extra: para garantir maior durabilidade, finalize com spray fixador, concentrando o produto na raiz e nas áreas onde o acessório foi aplicado.

2. Detalhes delicados

As pérolas ajudam a iluminar o penteado de Carnaval sem pesar (Imagem: Subbotina Anna | Shutterstock)

Pérolas, strass ou pedrarias pequenas surgem como uma alternativa delicada e fashion, oferecendo uma finalização sofisticada e uma ótima opção para festas à noite. Aplicações pontuais iluminam sem pesar, funcionando tanto em estilos presos quanto soltos.

“A resistência depende da selagem, os strass ou pérolas devem ser adicionados com as madeixas secas e já modeladas. Assim, sua base adesiva adere melhor, se mantendo intacto por mais tempo”, aconselha a cabeleireira.

3. Glitter

Muito presente no reboot da cantora Zara Larsson, os reflexos com glitter mostram como um único elemento pode destacar ainda mais um penteado. Seja em sprays cintilantes, extensões com brilho ou géis luminosos, a proposta é incrementar o penteado com o glitter. No caso do gel, a dica é misturar o produto com o glitter em uma cumbuca e aplicá-los nos fios com o auxílio de um pincel ou com os próprios dedos.

Mas, atenção! Marília Tambasco esclarece que é fundamental observar o tipo de produto aplicado nos fios. “Usar glitter específico para o cabelo é essencial. Esses produtos são mais seguros, já que os de uso comum podem conter substâncias tóxicas e entrar em contato com o couro cabeludo. Outra recomendação é optar sempre por versões biodegradáveis, desenvolvidos com materiais que não vão poluir o meio ambiente”, alerta.

4. Bubble ponytail

O bubble oferece diversas possibilidades de reprodução (Imagem: Featureflash Photo Agency | Shutterstock)

O estilo bubble oferece diversas possibilidades de reprodução. Uma das mais clássicas é a versão ponytail, que adiciona dimensão e movimento ao comprimento. Divertido e fácil de adaptar, funciona em diferentes tipos de cabelo.

“Ele pode ser usado tanto em fios com volume natural quanto nos mais finos. Nesses casos, produtos que criam textura e volume ajudam a potencializar o efeito. A partir daí, o penteado se constrói pela criatividade, seja por meio do uso de cores ou acessórios complementares”, explica.

5. Afro puff

Símbolo de identidade e força estética, o afro puff é funcional e marcante. O penteado valoriza a textura natural dos fios e permite ousar nos complementos, como baby hairs bem definidos ou brincos grandes. “Quanto mais a forma natural é respeitada, mais impactante se torna a composição. Uma boa finalização ajuda a manter o volume por horas, e o pente garfo é um grande aliado desde o início do preparo”, diz a cabeleireira.

6. Grampos e tic-tacs metálicos

Os grampos e tic-tacs se afastam da obviedade funcional e passam a integrar a narrativa visual no styling (Imagem: LightField Studios | Shutterstock)

Para o Carnaval, os grampos e tic-tacs se afastam da obviedade funcional e passam a integrar a narrativa visual no styling. Versáteis, funcionam em cabelos lisos, cacheados ou ondulados. “Quando usados de forma aparente, criam desenhos gráficos com estética futurista, especialmente em produções com efeito molhado”, comenta a especialista. Na montagem, vale brincar com disposições e geometrias, adaptando ao estilo de cada pessoa.

7. Acessórios maxi

Coloridos e com acabamento glossy, os acessórios maxi, traduzem o lado vibrante do carnaval. A estética é pop, nostálgica e nada discreta. “Peças grandes pedem uma base estruturada, como tranças, coques ou rabos firmes a fim de sustentar o peso e valorizar os elementos visuais”, diz Marília Tambasco.

Por Dimitra Katsios