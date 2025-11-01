Variedades

7 orações para o Dia de Todos os Santos

5 minutos de leitura
Tribuna do Paraná
Por EdiCase Redação EdiCase
- Atualizado: 01/11/25 07h06
Ore a todos os santos neste dia (Imagem: Radu Bercan | Shutterstock)

Em 1 de novembro, os fiéis da Igreja Católica celebram o Dia de Todos os Santos, data herdada a partir da tradição apostólica dedicada a homenagear os santos e mártires da religião. Na ocasião, são lembrados aqueles que dedicaram a vida a Cristo e serviram com amor, sejam eles conhecidos ou não, e que não têm um dia próprio.

O festejo também recorda o período de forte perseguição aos santos e cristãos pelos romanos, em meados do século IV, por viverem conforme os mandamentos do Eterno, como é possível observar em passagens bíblicas:

“Fiquem atentos, pois vocês serão entregues aos tribunais e serão açoitados nas sinagogas. Por minha causa, vocês serão levados à presença de governadores e reis, como testemunho a eles. E é necessário que antes o evangelho seja pregado a todas as nações. Sempre que forem presos e levados a julgamento, não fiquem preocupados com o que vão dizer. Digam tão somente o que for dado a vocês naquela hora, pois não serão vocês que estarão falando, mas o Espírito Santo”, (Marcos 13:9-11).

A seguir, confira algumas orações para o Dia de Todos os Santos!

1. Oração para todos os santos

Ó, Deus, Onipotente e Eterno, que pela força do Teu Espírito Santo, santificastes a vida de tantos fiéis que Vos serviram ao longo de todos os tempos e em todos os lugares, testemunhando a Vossa grandeza, amor e bondade, fazei que, pela poderosa intercessão de todos os santos, que Vós bem conheceis, cheguemos nós também à graça da vida eterna junto de Vós, na companhia de Vosso Santíssimo Filho Jesus Cristo, Nossa Senhora e todos os santos e santas. Todos os santos de Deus, rogai por nós. Amém.

2. Oração para proteção

Querido Pai, Você tem dado aos santos do Céu a felicidade eterna que vivem agora na plenitude de Sua glória. Devido ao Seu santo amor, eles também se preocupam comigo e com minha família, meus amigos, minha igreja, meus vizinhos. Obrigado pelo dom da Sua amizade e pelo testemunho de uma vida santa. Eu peço aos nossos santos padroeiros e todos os santos que se tornaram particularmente queridos para mim a intercessão por nós. Peço-lhe que nos ajude a caminhar com segurança no caminho estreito que conduz ao Céu. Ó, Senhor, dai-nos Sua assistência para vencer a tentação, ganhando a plenitude da vida com Você. Amém.

3. Oração por orientação

Santos poderosos e amigos, venho pedir a todos vós que me orientem a me encontrar, pois me sinto perdido. A minha cabeça já não consegue me prender às pessoas que eu amo, aos meus amigos, à minha família, aos meus colegas e a todos àqueles com quem eu convivo no dia a dia. Estou perdendo a minha identidade. Quero voltar a ser a pessoa alegre e feliz que eu era e só conto com vocês, meus santos protetores. Creio no espírito generoso de todos. Acolhei-me em vossos braços, apoiai-me neste momento difícil e fortalecei a minha luz interior. Amém!

Mãos levantadas para o céu com os dedos formando uma cruz
Rogue a todos os santos para alcançar uma graça (Imagem: Love You Stock | Shutterstock)

4. Oração para alcançar uma graça

Jesus, que o mundo salvastes, dos que remistes cuidais, e vós, Mãe Santa de Deus, por nós a Deus suplicai. Os coros todos dos anjos, patriarcal legião, profetas de tantos méritos, pedi por nós o perdão. Ó precursor do Messias, ó Ostiário dos céus, com os Apóstolos todos, quebrai os laços dos réus. Santa Assembleia dos Mártires; vós, Confessores, Pastores, Virgens prudentes e castas, rogai por nós pecadores. Que os monges peçam por nós e todos que o céu habitam: a vida eterna consigam os que na terra militam. Honra e louvor tributemos ao Pai e ao Filho também, com seu Amor um só Deus, por todo o sempre. Amém.

5. Oração de intercessão

Ó santos bem-aventurados, que viveram e sobreviveram por amor a Cristo, intercedei por mim e por todos os meus. Que por sua intercessão alcancemos a graça e a paz de Deus em nossas vidas. Que sejamos protegidos de todo mal e inspirados a viver com fé, esperança e caridade. Que a vossa coragem fortalece os nossos corações e, pelos vossos méritos, alcancemos a força para enfrentar as provas do dia a dia. Fazei-nos perseverantes no amor a Deus e no serviço ao próximo, para que, ao fim desta vida, possamos unir-nos aos vós na glória eterna. Amém.

6. Oração de inspiração

Senhor, ao contemplar a vida dos santos, encontro força e inspiração para seguir Teus caminhos. Que o exemplo de suas virtudes me guie e ilumine, ajudando-me a ser mais justo, compassivo e dedicado ao Teu serviço. Que, assim como eles, eu busco viver com humildade, fé e coragem, superando minhas fraquezas e entregando-Te tudo o que sou. Fortalece-me para que eu possa amar e servir ao próximo com alegria, sempre em busca de uma vida plena em Tua graça e amor. Amém.

7. Oração por paz no caminho espiritual

Deus de amor e de bondade, dai-nos a alegria de celebrar, numa única festa, os méritos e a glória de todos os santos. Favorecei vosso povo com a intercessão dos vossos santos e santas e guia-nos sempre nos caminhos da paz. Por Cristo Nosso Senhor, amém. Todos os santos, rogai por nós.

Grupos de WhatsApp da Tribuna
Receba Notícias no seu WhatsApp!
Receba as notícias do seu bairro e do seu time pelo WhatsApp.
Participe dos Grupos da Tribuna