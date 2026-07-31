7 orações para o Dia de Santo Inácio de Loyola

O Dia de Santo Inácio de Loyola é uma homenagem ao sacerdote e teólogo espanhol que se tornou o fundador da Companhia de Jesus, também conhecida como a Ordem dos Jesuítas. A data marca o falecimento do santo, ocorrido em 31 de julho de 1556.

Nascido em maio de 1491 e pertencente a uma família nobre espanhola, Iñigo López de Loyola, como era chamado antes da conversão religiosa, viveu os primeiros 26 anos de sua vida com muita vaidade e ostentação. Era do exército espanhol e, numa batalha contra a França, foi gravemente ferido. Este foi o fim de sua carreira militar e o início de sua conversão.

Enquanto se recuperava no castelo de sua família, começou a ler alguns livros que falavam da vida de Cristo e histórias de santos. O fascínio foi instantâneo e, a partir daquele momento, Iñigo López abandonou as armas e converteu-se ao catolicismo. Sua vida passou a ser de penitências e orações, e sua intensa experiência resultou na obra “Exercícios Espirituais”, manual para meditações com base em suas vivências místicas.

Companhia de Jesus

Santo Inácio de Loyola foi o fundador da Companhia de Jesus, uma ordem religiosa da Igreja Católica cujos membros ficaram conhecidos como jesuítas. Oficialmente reconhecida pelo Papa Paulo III em 1540, a congregação teve papel de destaque na expansão do catolicismo durante o período da Reforma Protestante e da Contrarreforma.

Com forte dedicação à educação, à evangelização e às missões, os jesuítas estabeleceram-se em diversas partes do mundo. No Brasil, tiveram grande importância no período colonial, participando da fundação de colégios, igrejas e missões, além de contribuírem para a difusão do ensino e da fé católica no território.

Orações

Abaixo, confira algumas orações para fazer no Dia de Santo Inácio de Loyola!

1. Oração de Santo Inácio

Tomai, Senhor, e recebei

Toda a minha liberdade, a minha memória também.

O meu entendimento e toda a minha vontade

Tudo o que tenho e possuo, Vós me destes com amor.

Todos os dons que me destes, com gratidão Vos devolvo.

Disponde deles, Senhor, segundo a Vossa vontade.

Dai-me somente o Vosso amor, a Vossa graça

Isto me basta, nada mais quero pedir.

2. Alma de Cristo

Alma de Cristo, santificai-me.

Corpo de Cristo, salvai-me.

Sangue de Cristo, inebriai-me.

Água do lado de Cristo, lavai-me.

Paixão de Cristo, confortai-me.

Ó, bom Jesus, ouvi-me.

Dentro de Vossas chagas, escondei-me.

Não permitais que eu me afaste de Vós.

Do espírito maligno, defendei-me.

Na hora da minha morte, chamai-me e mandai-me ir para Vós para que, com os Vossos santos, Vos louve por todos os séculos dos séculos. Amém.

3. Oração a Santo Inácio de Loyola para viver o espírito

Ó, glorioso Santo Inácio, fundador da Companhia de Jesus, presente e atuante em todos os recantos da terra, nós louvamos a Deus pelas graças divinas que recebestes e fizestes frutificar para o bem da Igreja. Fazei que possamos entregar nossa vida a Cristo, como vós entregastes. Possamos viver na mortificação de nosso corpo e fazer verdadeira penitência dos pecados.

Enfim, pedimos-vos humildemente a graça de viver o espírito de oração, de humildade, de confiança em Deus, procurando, em tudo e em todas as coisas, a maior glória de Deus.

Santo Inácio, rogai por nós. Amém.

As orações dedicadas a Santo Inácio celebram seu legado espiritual e o convite ao discernimento interior (Imagem: Zvonimir Atletic | Shutterstock)

4. Oração para buscar a vontade de Deus

Senhor, ajuda-me a ver todas as coisas com os Teus olhos, a aceitar todas as coisas com o Teu coração, a fazer todas as coisas de acordo com a Tua vontade. Dá-me a sabedoria para discernir o Teu plano para mim, a coragem para segui-lo sem medo, e a força para enfrentar as adversidades com fé e confiança. Que, em todas as coisas, eu possa buscar e encontrar o Teu amor. Amém.

5. Oração de Santo Inácio para generosidade

Senhor, ensina-me a ser generoso. A servir-Te como mereces, a dar sem contar o custo, a lutar sem levar em conta as feridas, a trabalhar sem buscar descanso, a gastar-me sem esperar outra recompensa, senão saber que faço a Tua vontade. Amém.

6. Prece de Santo Inácio de Loyola para frutificar na fé

Ó, Pai, pela Vossa misericórdia, Santo Inácio de Loyola anunciou as insondáveis riquezas de Cristo. Concedei-nos, por sua intercessão, crescer no Vosso conhecimento e viver na Vossa presença segundo o Evangelho, frutificando em boas obras. Por Cristo nosso Senhor, amém. Santo Inácio de Loyola, rogai por nós.

7. Oração de Santo Inácio de Loyola de oferecimento de si

Recebei, Senhor, minha liberdade inteira. Recebei minha memória, inteligência e toda a minha vontade. Tudo que tenho e possuo, de Vós me veio. Tudo Vos devolvo e entrego sem reservas, para que Vossa vontade tudo governe. Dai-me somente o Vosso amor e a Vossa graça, e nada mais Vos peço, pois já serei bastante rico. Amém.