7 orações e simpatias poderosas para os santos juninos

Junho é um mês marcado pelas festas juninas, uma das celebrações mais tradicionais e populares do Brasil. Além das danças, das comidas típicas e das manifestações culturais, o período também é dedicado aos santos juninos — Santo Antônio (13/06), São João Batista (24/06) e São Pedro (29/06) —, frequentemente lembrados por fiéis que buscam amor, proteção, prosperidade e bênçãos para diferentes áreas da vida.

Pensando nisso, a espiritualista Kelida Marques ensina orações e simpatias especiais que ajudam a trazer a força e a presença desses santos para o dia a dia. Confira!

Santo Antônio – 13/ 06

Santo Antônio é conhecido como o “santo casamenteiro” (Imagem: Immaculate | Shutterstock)

A abertura das comemorações se dá com Santo Antônio, uma das figuras mais populares e amadas da Igreja Católica, conhecido especialmente como o “santo casamenteiro”. Segundo Kelida Marques, a história dele é cheia de milagres e boas ações, o que fez com que ganhasse fama ao longo dos séculos, principalmente na área do amor.

“Uma das histórias mais conhecidas diz que ele ajudava moças pobres a conseguirem um dote para se casarem. Naquela época, muitas mulheres não podiam se casar porque não tinham dinheiro suficiente para o dote, que era um presente de casamento dado à família do noivo. Santo Antônio, com sua generosidade e compaixão, ajudava essas jovens, o que fez com que ele se tornasse um símbolo de esperança para quem deseja encontrar um parceiro”, relata.

1. Oração a Santo Antônio para encontrar um amor

Santo Antônio, protetor dos enamorados,

Intercessor dos que desejam encontrar um amor verdadeiro,

Venho a ti com humildade e fé.

Peço que olhes por mim em minha busca pelo amor.

Ajuda-me a encontrar um(a) companheiro(a) que seja compatível,

Que compartilhe valores e sentimentos verdadeiros.

Santo Antônio, abençoa-me com um casamento feliz,

Um relacionamento baseado no amor e no respeito mútuo.

Ajuda-nos a superar desafios e a crescer juntos em amor e união.

Intercede por mim junto a Deus, santo casamenteiro,

E concede-me essa graça que tanto desejo.

Amém.

2. Oração a Santo Antônio para alcançar uma graça

A vós, Santo Antônio, cheio de amor a Deus e aos homens, que tiveste a sorte de estreitar entre teus braços ao Menino-Deus, a ti cheio de confiança, recorro na presente tribulação que me acompanha (diga o problema que o aflige).

Peço-te também por meus irmãos mais necessitados, pelos que sofrem e pelos oprimidos, pelos marginalizados e aqueles que, hoje, mais necessitam de sua proteção. Fazei com que nos amemos todos como irmãos e que, no mundo, haja amor e não ódio. Ajudai-nos a viver a mensagem de Cristo.

Vós, em presença do Senhor Jesus, não cesses de interceder a Ele, com Ele e por Ele a nosso favor ante o Pai. Amém!

3. Simpatia para Santo Antônio

Uma simpatia comum é colocar a imagem de Santo Antônio de cabeça para baixo até encontrar um parceiro romântico.

São João – 24/06

São João é lembrado por seus ensinamentos e virtudes (Imagem: Sidney de Almeida | Shutterstock)

A sequência das festividades leva à celebração de São João, marcando o ápice das festividades juninas no Brasil. Tradição iniciada com a colonização portuguesa e incrementada com os traços culturais brasileiros ao longo da história, a data marca o aniversário do mártir católico.

“A festa é uma tradição celebrada em todo o Brasil no mês de junho, chegando a ser feriado em alguns estados e municípios. Ela tem algumas características bem marcantes, como dança, comida, decorações e muitos outros costumes”, explica Kelida Marques.

Além da dimensão festiva, São João é lembrado por seus ensinamentos e virtudes. Ele pregava a mensagem do arrependimento, da humildade e da preparação para a vinda do Salvador. Na devoção popular, São João é invocado para proteção, cura, fortalecimento da fé e ajuda em momentos difíceis. Muitas pessoas recorrem a ele em busca de bênçãos para suas colheitas, para encontrar um parceiro(a) ou para superar desafios em suas vidas.

4. Oração a São João

A oração a São João Batista é uma forma de buscar sua intercessão e se conectar com a espiritualidade. Ela deve ser feita com fé e devoção, expressando as intenções e necessidades pessoais. Confira:

Ó São João Batista, precursor de Jesus Cristo,

Homem de fé e virtude, modelo de santidade,

Rogai por nós junto a Deus Pai,

Interceda por nós neste momento de súplica.

São João, voz que clama no deserto,

Encha nossos corações com a chama do amor divino,

Ajude-nos a seguir os caminhos do Senhor,

A nos arrependermos e a viver uma vida digna.

São João, protetor das colheitas e da natureza,

Abençoe nossas plantações e nossos frutos,

Derrame suas bênçãos sobre nossa terra,

E que nunca nos falte o pão de cada dia.

São João, santo festeiro e alegre,

Esteja presente em nossas festas e celebrações,

Inunde-nos com a alegria do Espírito Santo,

E que nossos corações se encham de gratidão.

São João, poderoso intercessor,

Escute nossas preces e súplicas,

Coloque diante do trono de Deus nossas necessidades,

E obtenha para nós as graças que tanto buscamos.

Ó São João Batista, rogai por nós.

Amém.

5. Simpatia para São João

Uma simpatia popular é pular a fogueira de São João para purificação e renovação das energias.

São Pedro – 29/06

São Pedro é conhecido como o “príncipe dos apóstolos” (Imagem: aimpol buranet | Shutterstock)

Encerrando o mês, as homenagens se voltam para São Pedro, figura central do cristianismo e um dos apóstolos mais próximos de Jesus Cristo. “Ele é conhecido como o ‘príncipe dos apóstolos’ e é considerado o primeiro papa da Igreja Católica. Pedro, originalmente chamado de Simão, era um pescador na região da Galileia. Ele foi um dos primeiros discípulos chamados por Jesus para segui-lo. Pedro teve um papel de destaque entre os apóstolos, considerado o líder do grupo e o porta-voz de Jesus”, explica a espiritualista.

São Pedro é lembrado por sua personalidade ardente e impulsiva, mas também por sua profunda fé e amor por Jesus. Ele foi testemunha de muitos milagres realizados por Cristo, incluindo a multiplicação dos pães, a cura de enfermos e a ressurreição de Lázaro. São Pedro é reverenciado como o guardião das chaves do céu, pois, conforme a tradição, o Filho de Deus lhe deu as chaves do Reino dos Céus, simbolizando sua autoridade na Igreja. Ele é considerado o padroeiro dos pescadores, dos marinheiros e da Igreja Católica.

6. Oração a São Pedro

A oração a São Pedro é uma forma de buscar sua intercessão e proteção. Embora existam diferentes preces dedicadas a ele, uma comum é a “Oração a São Pedro para proteção”:

São Pedro, protetor e guardião,

Rogo a tua intercessão e proteção.

Defende-me dos perigos e dificuldades,

Fortalece minha fé em todas as adversidades.

Ó Pedro, rocha firme da Igreja de Cristo,

Guarda-me com teu poderoso amparo.

Concede-me coragem diante dos desafios,

E conduz-me pelo caminho da salvação.

São Pedro, apóstolo escolhido por Jesus,

Coloco minha confiança em teu auxílio.

Interceda por mim junto a Deus Pai,

E que tuas bênçãos estejam sempre sobre mim.

Amém.

7. Simpatia para São Pedro

Uma simpatia comum é acender uma vela para São Pedro e pedir sua proteção contra acidentes.

Kélida Marques

Detentora de um dos principais canais do YouTube sobre espiritualidade, conta com mais de 1,15M de seguidores em suas redes. Também é psicanalista, hipnóloga e terapeuta holística reikiana. Realiza atendimentos online, promove rituais de cura, benzimentos e vigília de maneira constante e gratuita.

Por Viviane Duranti